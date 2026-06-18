बाबा बोलवतायेत, बाळा उठ ना... Iskon मंदिरात दुर्घटना, विजेच्या झटक्याने बापासमोरच गेला मुलाचा जीव; हृदयद्रावक Video Viral

मृत्यूच्या विळख्यातून तरुणाने असा वाचवला जीव, समुद्राच्या लाटांनी गिळलेच होते पण… घटनेचा थरारक Video Viral
या घटनेसंबंधित आणखी एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात वडिल मुलाच्या शवासमोर आपले दु:ख व्यक्त करताना दिसले. आपला मुलगा हे जग सोडून निघून गेलाय यावर त्यांना काही केल्या विश्वास बसत नव्हता. व्हायरल व्हिडिओमध्ये ते पुन्हा पुन्हा मुलाला “उठ, बाळा! बाबा बोलावतायत” अशी हाक मारताना दिसले. डाॅक्टरांनी मृत घोषित केल्यानंतरही वडिल मुलाच्या मृच्यूला स्वीकारण्यास तयार नव्हते. ते पुन्हा पुन्हा त्याची छाती दाबून, CPR देऊन त्याला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करत होते. हे दृष्य पाहताना यूजर्स खचून गेले आणि त्या वडिलांच्या दु:खावर लोकांनी खंत व्यक्त केली.
A 21-year-old devotee died after allegedly suffering an electric shock from a water-spray cooler installed outside the ISKCON temple in Vrindavan in Uttar Pradesh’s Mathura on Monday. The victim was identified as Abhigyan Gupta, a resident of Chhatarpur in Madhya Pradesh. He had… pic.twitter.com/b8dRudqX3a — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) June 17, 2026
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मृत मुलाचे नाव अभिज्ञान असून विजेचा जोरदार झटका लागल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. कूलरजवळ करंट लागताच अभिज्ञान जोरात ओरडला. मुलाची किंकाळी ऐकून वडिलांनी त्याच्या दिशेने धाव घेतली आणि खेचत त्याला कूलरपासून वेगळं केले. परंतु या घटनेत मुलाला इतक्या जोराट विजेचा झटका लागला होता की जागीच त्याचा मृत्यू झाला. नंतर तिथे उपस्थित लोकांनी त्याला कूलरपासून वेगळे केले आणि रुग्णालयात दाखल केले. रुग्णालयात जाताच डाॅक्टरांनी अभिज्ञानचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले.
या घटनेचे हृदयद्रावक व्हिडिओज आता अनेक सोशल मिडियावर प्लॅटफाॅर्म्सवर शेअर केले जात आहेत. लोक घटनेचे दृष्य पाहून भावूक झाले असून अनेकांनी घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एका यूजरने म्हटले की, “या सुरक्षा रक्षकांनाही काही प्रशिक्षण दिले पाहिजे… प्रत्येक वेळी प्रत्येक परिसरात हे खाजगी रक्षक पळून जातात”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे देवा… पुढे काय होईल हे कोणालाच माहीत नाही” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “जर शाळेत सीपीआर शिकवला असता, तर त्या माणसाचा जीव वाचवता आला असता… व्यवस्था आधीच भ्रष्ट आहे, आपल्याला आपली सुरक्षा स्वतःच सुनिश्चित करावी लागेल”.