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बाबा बोलवतायेत, बाळा उठ ना… Iskon मंदिरात दुर्घटना, विजेच्या झटक्याने बापासमोरच गेला मुलाचा जीव; हृदयद्रावक Video Viral

Updated On: Jun 18, 2026 | 09:20 AM IST
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सारांश

IskonTemple Accident : बाबा हाक मारत राहिले, पण मुलगा उठलाच नाही! इस्काॅन मंदिरात विजेचा झटका लागल्याने २१ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर वडिल पूर्णपणे खचून गेले आणि ते मुलाला उठवण्याचा प्रयत्न करु लागले. वडिलांच्या डोळ्यातील ते अश्रू आणि मुलाला वाचलण्यासाठीची धडपड पाहून आता यूजर्सना अश्रू अनावर झाले आहेत.

बाबा बोलवतायेत, बाळा उठ ना... Iskon मंदिरात दुर्घटना, विजेच्या झटक्याने बापासमोरच गेला मुलाचा जीव; हृदयद्रावक Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • मंदिर परिसरातील एका दुर्दैवी घटनेनंतर वडिलांचा आक्रोश पाहून अनेकजण भावूक झाले.
  • घटनेनंतर रुग्णालयातील हृदयद्रावक दृश्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
  • सुरक्षेच्या उपाययोजना आणि आपत्कालीन मदतीबाबत सोशल मीडियावर तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
उत्तर प्रदेशातील प्रसिद्ध इस्काॅन मंदिरात एक दु:खद घटना घडली असून याचा व्हिडिओ सोशल मडियावर शेअर करण्यात आला आहे. माहितीनुसार, कूलरजवळ असताना तरुणाला अचानक विजेचा झटका लागला आणि काही क्षणातच होरपळत त्याचा मृत्यू झाला. मुलाचे वय अवघे २१ वर्षे होते. यावेळी त्याचे वडिल देखील त्याच्यासोबत मंदिराच्या आवारात उपस्थित होते. वडिलांनी मुलाला उठवण्याचा खूप प्रयत्न केला पण मुलगा उठलाच नाही. मुलाच्या अशा अचानक मृत्यूने वडिल खचले. ते मुलाला वारंवार शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करत होते जे पाहून आता यूजर्सच्या डोळ्यातून अश्रू वाहत आहेत. या भावूक क्षणांचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर वेगाने शेअर केला जात आहे.

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रुग्णालयात वडिलांना अश्रू अनावर

या घटनेसंबंधित आणखी एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात वडिल मुलाच्या शवासमोर आपले दु:ख व्यक्त करताना दिसले. आपला मुलगा हे जग सोडून निघून गेलाय यावर त्यांना काही केल्या विश्वास बसत नव्हता. व्हायरल व्हिडिओमध्ये ते पुन्हा पुन्हा मुलाला “उठ, बाळा! बाबा बोलावतायत” अशी हाक मारताना दिसले. डाॅक्टरांनी मृत घोषित केल्यानंतरही वडिल मुलाच्या मृच्यूला स्वीकारण्यास तयार नव्हते. ते पुन्हा पुन्हा त्याची छाती दाबून, CPR देऊन त्याला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न करत होते. हे दृष्य पाहताना यूजर्स खचून गेले आणि त्या वडिलांच्या दु:खावर लोकांनी खंत व्यक्त केली.

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कसा झाला मृत्यू?

मृत मुलाचे नाव अभिज्ञान असून विजेचा जोरदार झटका लागल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. कूलरजवळ करंट लागताच अभिज्ञान जोरात ओरडला. मुलाची किंकाळी ऐकून वडिलांनी त्याच्या दिशेने धाव घेतली आणि खेचत त्याला कूलरपासून वेगळं केले. परंतु या घटनेत मुलाला इतक्या जोराट विजेचा झटका लागला होता की जागीच त्याचा मृत्यू झाला. नंतर तिथे उपस्थित लोकांनी त्याला कूलरपासून वेगळे केले आणि रुग्णालयात दाखल केले. रुग्णालयात जाताच डाॅक्टरांनी अभिज्ञानचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले.

यूजर्स झाले भावूक

या घटनेचे हृदयद्रावक व्हिडिओज आता अनेक सोशल मिडियावर प्लॅटफाॅर्म्सवर शेअर केले जात आहेत. लोक घटनेचे दृष्य पाहून भावूक झाले असून अनेकांनी घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एका यूजरने म्हटले की, “या सुरक्षा रक्षकांनाही काही प्रशिक्षण दिले पाहिजे… प्रत्येक वेळी प्रत्येक परिसरात हे खाजगी रक्षक पळून जातात”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “अरे देवा… पुढे काय होईल हे कोणालाच माहीत नाही” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “जर शाळेत सीपीआर शिकवला असता, तर त्या माणसाचा जीव वाचवता आला असता… व्यवस्था आधीच भ्रष्ट आहे, आपल्याला आपली सुरक्षा स्वतःच सुनिश्चित करावी लागेल”.

 

Web Title: Young man dies of electric shock at iskcon temple father heartbreaking video goes viral on social media

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Published On: Jun 18, 2026 | 09:18 AM

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