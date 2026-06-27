निर्लज्जतेचा कळस! ढाब्यावर भरपेट जेवली महिला अन् सीटच्या बाजूलाच केली लघुशंका, कर्मचारी संतापले; Video Viral

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विचार करा तुम्ही चांगल्या मूडमध्ये काहीतरी टेस्टी खाण्यासाठी गेलात आणि तिथेच बाजूच्या सीटवर महिला लघुशंका करत आहे तर तुम्हाला कसं वाटेल? अशीच एक घटना महिलेसोबत घडली ज्याची दृष्ये तिने लगेच आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केली. महिलेने फक्त याचा जाब विचारला नाही तर कर्मचाऱ्यांना सदर घटनेची माहितीही मिळाली ज्यानंतर ढाब्यात एकच गोंधळ उडाला.
काय आहे प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण शहरातून समोर येत आहे. महिलेने सुरुवातीला रेस्टॉरंटमध्ये आरामात बसून जेवण केले आणि नंतर जाण्याआधी सीटच्या बाजूलाच बसून लघुशंका केली. बरं यावेळी ढाब्यात टाॅयलेट उपलब्ध होता पण तरीही टाॅयलेटपर्यंत जाण्याची मेहनत न घेता महिलेने सीटजवळ लघवी करायला सुरुवात केली जे पाहून आजूबाजूचे ग्राहक देखील थक्क झाले. यातील एक महिलेने यावर आक्षेप घेत महिलेला याचा जाब विचारला आणि मग हाॅटेल मालकाला याची माहिती दिली. मुख्य म्हणजे हाॅटेल कर्मचारी आणि ग्राहकांनी महिलेवर प्रश्न करताच तिने आपली चूक मान्य केली नाही तर उलट त्याच्यांवर पलटवार करत तिने भांडण करायला सुरुवात केली.
सध्या हा व्हिडिओ सोशल मिडियावर चांगलाच चर्चेत असून @gharkekalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन त्याला शेअर करण्यात आले आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘कल्याणमधील एका ढाब्यावर उघडपणे लघवी करताना आणि त्यानंतर बाहेर कर्मचारी व ग्राहकांशी आक्रमकपणे वाद घालताना एका महिलेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. महाराष्ट्रातील या व्हायरल व्हिडिओमुळे सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील वर्तन केल्याबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे’.
Woman caught on video urinating openly inside a Kalyan dhaba, then arguing aggressively with staff & customers outside. Viral clip from Maharashtra sparks outrage over public indecency. pic.twitter.com/PZV2e6gyJ4 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 25, 2026
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व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. यात एका यूजरने म्हटले की, “ती महिला मद्यधुंद असो वा नसो, तिने जे केले ते चुकीचेच होते; पण तिचा व्हिडिओ सार्वजनिक करणे ही वाईट गोष्ट आहे. यामुळे तिला प्रचंड मानसिक त्रास होऊ शकतो.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हॉटेलचा मालक किंवा व्यवस्थापक हतबल असतो. जर त्याने महिलेच्या विरोधात काही केले, तर धडा शिकवण्यासाठी ‘महिला आयोग’ तत्पर असते.” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “ती नशेत आहे टेबल पहा. जर हे लोक प्यायल्यानंतर स्वतःवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत तर ते का पितात,”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.