यमराजांचा मेव्हणा जणू…! जीव धोक्यात घालून चिमुकला स्मार्टफोनमध्ये गुंग, पाहून यूजर्स झाले हैराण; Video Viral

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स्मार्टफोन आपल्या जीवानाचा एक अविभाज्य भाग झाला असून रोजच्या कामात याची बरीच मदत होते. आजकाल बँकेची कामे असो वना कुणाशी संवाद साधणे असो सर्व कामे स्मार्टफोनवरच केली जातात. परंतु नको त्या ठिकाणी स्मार्टफोनचा अतिवापर आपल्या जीवास धोका देखील निर्माण करु शकतो. मागील काही काळात स्मार्टफोनच्या अतिवापराने अनेकांनी अपघातात जीव गमावल्याच्या घटना समोर आल्या. अशात अलिकडे एका चिमुकल्याचा व्हिडिओ इंटरनेटवर चर्चेत राहिला आहे ज्यात तो स्मार्टफोन घेऊन छताच्या कडेवर बसल्याचे दिसते. इतक्या धोकादायक जागी मुलगा अगदी रिलॅक्स बसून फोन वापरत आहे हे पाहून नेटकरी अवाक् झाले.
मुलाचा पराक्रम
व्हायरल व्हिडिओमध्ये आपण पाहू शकता यात चिमुकला घराच्या छताच्या कडेला भिंतीला टेकवलेल्या बांबूच्या खांबावर एक मूल बसलेले दिसत आहे. हे ठिकाण बऱ्याच उंचावर असल्याकारणाने मुलाची एक चूक किंवा तोल ढासळताच गंभीर अपघात होण्याची शक्यता वाढते. परंतु हैराण करणारी गोष्ट म्हणजे चिमुकल्याला यो धोक्याची काही पर्वा नसतो, तो एका सोफ्यावर बसल्याप्रमाणे कड्यावरील बांबूच्या खांब्यावर बसतो आणि फोनमध्ये काहीतरी बघत राहतो.
हा व्हिडिओ तिथे उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने घराच्या खालून शूट केल्याचे दिसते. चिमुकल्याला जसे समजते की आपला व्हिडिओ शूट केला जात आहे तसा तो थोडा लाजतो आणि लगेच त्या कड्यावरुन खाली उतरतो. यूजर्स चिमुकल्याचे साहस पाहून आता थक्क झाले असून असे प्रकार घरी टाळायला हवेत आणि पालकांनी लहान मुलांवर लक्ष ठेवायला हवं अशा प्रतिक्रिया यूजर्सद्वारे व्हिडिओला देण्यात येत आहेत.
असली मोबाइल की दीवानगी इसको कहते हैं सोचिए ऐसा क्या देख रहा होगा जो इतना जरूरी है कि जगह का चुनाव यह किया pic.twitter.com/ljaI28U3wc — KUNDAN PATEL (@KUNDAN00PATEL) June 23, 2026
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हा व्हिडिओ @KUNDAN00PATEL नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘यालाच मोबाईलचं खरं वेड म्हणतात. विचार करा की तो असं काय पाहत असेल, जे इतकं महत्त्वाचं आहे की त्याने ही जागा निवडली.’ व्हिडिओवर अनेक यूजर्सने कमेंट्स करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “हा एक मोठा आजार बनत चालला आहे. आजकाल प्रत्येक मुलाला त्याचा फटका बसत आहे. हेच बघा, उन्हाची चिंता नाही, पडण्याची भीती नाही, फक्त फोनकडे बघत आहे.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “पालकांच्या दुर्लक्षामुळे मुलाला फोनचे व्यसन लागू शकते, जे खूप हानिकारक ठरू शकते.” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “आजकाल पालकही कुठे ना कुठे जबाबदार असतात, त्यामुळे मुलांना मोबाईल फोन देणे ही चांगली सवय नाही.”
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.