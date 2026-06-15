Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Likes And Views Cost Life Yemen Stuntman Falls Near Volcano Video Viral

लाईक्स व्ह्यूजने घेतला जीव? ज्वालामुखीजवळ स्टंट करताना तरुणाचा पाय घसरला अन्…; अंगावर काटा आणणारा Video Viral

Updated On: Jun 15, 2026 | 11:58 AM IST
जाहिरात
सारांश

Stunt Video : सोशल मीडियावर व्हायरल होण्यासाठी लोक कोणत्याही थराला जायला तयार असतात. यासाठी आपल्या जीव धोक्यात घालताना देखील मागचा पुढचा विचार करत नाही. सध्या असाच एक सोशल मीडियावर फेमस असलेल्या स्टंटमॅनचा खोल दरीत पडून मृत्यू झाल्याचे सांगितले जात आहे.

Stunt Video

लाईक्स व्ह्यूजने घेतला जीव? ज्वालामुखीजवळ स्टंट करताना तरुणाचा पाय घसरला अन्...; अंगावर काटा आणणारा Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ज्वालामुखीजवळ स्टंट करताना पाय घसरला अन्…
  • अंगावर काटा आणणारा Video Viral
  • पाहा नेमकं काय घडलं?
Stunt Video : सोशल मीडियावर एक अत्यंत थरारक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. येमेनमधील एक प्रसिद्ध स्टंटमॅन अल-काका अंतर अल-अब्सीचा ज्वालामुखीत पडून मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्वालामुखीजवळ स्टंट करताना त्याचा पाय घसरला आणि थेट दरीत पडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

हिमाचलच्या रस्त्यांवर पर्यटकांचा उर्मटपणा! धावत्या कारच्या छतावर डान्स अन् खिडकीला लटकून स्टंटबाजी, संतापजनक Video Viral

नेमकं काय घडलं?

अल काका अंतर अल-अब्सीला येमेनचा स्पायडर मॅन म्हणूनही ओळखले जाते. तो त्याच्या जीवघेण्या स्टंटसाठी प्रसिद्ध आहेत. उंच डोंगर, धोकादायक कडे आणि कठीण खडकांवर कोणतीही भीती न बाळगता स्टंट करण्यासाठी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध आहेत. यावेळी तो हरधा ज्वालामुखीच्या परिसरात स्टंट करत होते. मात्र हा स्टंट त्यांना जीवावर बेतला आहे. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, अल-अब्सी ज्वालामुखीच्या काठावर उभा राहून स्टंट करत आहे. त्याचे साथीदार याचा क्षण मोबाईल कॅमेरात कैद करत आहेत. याच वेळी त्याचा अचाक तोल  जातो आणि तो खाली दरीत कोसळला आहे. त्यांनी स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न केला परंतु उतार जास्त असल्याने ते शक्य झाले नाही.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच मोठा गोंधळ उडाल आहे. घटनास्थळी रेकॉर्डिंग करणाऱ्यांनाही मोठा धक्का बसला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अपघातानंतर रेस्क्यू टीमला बोलावण्यात आले होते. परंतु खोल दरीत कोसळल्याने रेस्क्यू टीमला अल-अब्सीचा मृतदेह आढळला असल्याचे सांगितले जात आहे. या घटनेनंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा धोकादायक स्टंट आणि व्ह्यूज लाईक्ससाठी जीव धोक्यात घालण्याच्या प्रकारावर चर्चा सुरु झाली आहे.

साहसी खेळाने केला घात! बंजी जंपिंग करताना सेफ्टी रोप लावायला विसरले, 21 वर्षीय तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू; घटनेचा थरारक Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Likes and views cost life yemen stuntman falls near volcano video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 15, 2026 | 11:58 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हिमाचलच्या रस्त्यांवर पर्यटकांचा उर्मटपणा! धावत्या कारच्या छतावर डान्स अन् खिडकीला लटकून स्टंटबाजी, संतापजनक Video Viral
1

हिमाचलच्या रस्त्यांवर पर्यटकांचा उर्मटपणा! धावत्या कारच्या छतावर डान्स अन् खिडकीला लटकून स्टंटबाजी, संतापजनक Video Viral

मातृत्त्वाची ताकद पुन्हा सिद्ध! जिवाची पर्वा न करता ट्रॅक्टरसमोर उभी राहिली चिमणी आई; हृदयस्पर्शी क्षण Viral
2

मातृत्त्वाची ताकद पुन्हा सिद्ध! जिवाची पर्वा न करता ट्रॅक्टरसमोर उभी राहिली चिमणी आई; हृदयस्पर्शी क्षण Viral

जीवापेक्षा काम महत्त्वाचे? धावत्या बाईकवर लॅपटॉप ठेवून काम करणाऱ्या तरुणाचा VIDEO व्हायरल, पाहून नेटकरी म्हणाले…
3

जीवापेक्षा काम महत्त्वाचे? धावत्या बाईकवर लॅपटॉप ठेवून काम करणाऱ्या तरुणाचा VIDEO व्हायरल, पाहून नेटकरी म्हणाले…

IND vs AFG ODI: आईचा फोन आला अन् पत्रकार परिषद थांबली; नीतीश रेड्डीचा भावनिक क्षण, Video व्हायरल
4

IND vs AFG ODI: आईचा फोन आला अन् पत्रकार परिषद थांबली; नीतीश रेड्डीचा भावनिक क्षण, Video व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लाईक्स व्ह्यूजने घेतला जीव? ज्वालामुखीजवळ स्टंट करताना तरुणाचा पाय घसरला अन्…; अंगावर काटा आणणारा Video Viral

लाईक्स व्ह्यूजने घेतला जीव? ज्वालामुखीजवळ स्टंट करताना तरुणाचा पाय घसरला अन्…; अंगावर काटा आणणारा Video Viral

Jun 15, 2026 | 11:58 AM
खाकी वर्दीला लाचखोरीचा डाग, दीड वर्षात 20 सापळे कारवाया; सर्वसामान्यांमध्ये अविश्वासाची भावना

खाकी वर्दीला लाचखोरीचा डाग, दीड वर्षात 20 सापळे कारवाया; सर्वसामान्यांमध्ये अविश्वासाची भावना

Jun 15, 2026 | 11:56 AM
Ratnagiri News : ‘मान्सूनची चाहूल’ की काही वेगळे? गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावरील सोनेरी पाण्याचे रहस्य उलगडले

Ratnagiri News : ‘मान्सूनची चाहूल’ की काही वेगळे? गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावरील सोनेरी पाण्याचे रहस्य उलगडले

Jun 15, 2026 | 11:54 AM
ट्रम्प यांच्या एका घोषणेने शेअर बाजार सुसाट… ‘या’ 10 शेअर्सचा मार्केटमध्ये धुमाकुळ; गुंतवणूकदारांची बल्लेबल्ले

ट्रम्प यांच्या एका घोषणेने शेअर बाजार सुसाट… ‘या’ 10 शेअर्सचा मार्केटमध्ये धुमाकुळ; गुंतवणूकदारांची बल्लेबल्ले

Jun 15, 2026 | 11:53 AM
SIM Swap Scam: फोनमधून अचानक गायब झालं नेटवर्क! सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी की सिम हॅकिंगचा संकेत? असं राहा सुरक्षित

SIM Swap Scam: फोनमधून अचानक गायब झालं नेटवर्क! सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी की सिम हॅकिंगचा संकेत? असं राहा सुरक्षित

Jun 15, 2026 | 11:48 AM
Bhootham Bhayam : हॉरर, कॉमेडी आणि थराराचा तिहेरी डोस, ‘भूतम भयम्’चा टीझर प्रदर्शित; ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज

Bhootham Bhayam : हॉरर, कॉमेडी आणि थराराचा तिहेरी डोस, ‘भूतम भयम्’चा टीझर प्रदर्शित; ‘या’ दिवशी चित्रपट होणार रिलीज

Jun 15, 2026 | 11:43 AM
New Army Chief: वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत भूषवणार लष्कराचे सर्वोच्च पद! कोण आहेत भारताचे नवे लष्करप्रमुख?

New Army Chief: वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत भूषवणार लष्कराचे सर्वोच्च पद! कोण आहेत भारताचे नवे लष्करप्रमुख?

Jun 15, 2026 | 11:41 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा