साहसी खेळाने केला घात! बंजी जंपिंग करताना सेफ्टी रोप लावायला विसरले, 21 वर्षीय तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू; घटनेचा थरारक Video Viral

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हा एक असा खेळ आहे ज्यात किरकोळ चुकही आपला जीव घेऊ शकते. अशीच एक घटना सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आली आहे ज्यात बंजी जंपिंग करताना २१ वर्षीय तरुणीला आपला जीव गमवावा लागला. मुख्य म्हणजे या घटनेचा एक थरारक व्हिडिओ देखील सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात आपण तरुणीच्या मृत्यूचे संपूर्ण दृष्य पाहू शकतो. चला व्हिडिओत नक्की काय घडलं ते सविस्तर जाणून घेऊया.
काय आहे प्रकरण?
सदर घटना ही ब्राझीलच्या साओ पाउलो राज्यात शनिवार घडल्याची माहिती आहे. इथे २१ वर्षांची तरुणी बंजी जंपिंगचा आनंद घेऊ इच्छित होती आणि याच इच्छेने तिचा जीव घेतला. घटना सुरक्षेच्या हलगर्जीपणामुळे घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, मुलीला पकडून कड्यावरुन फेकण्यात आले पण सुरक्षेसाठी तिला रश्शी लावण्यात आली नव्हती. ही घटना ‘पोंटे दो एस्केलेटो’ नावाच्या एका जुन्या आणि ओसाड पुलावर घडली. जवळपास ३० वर्षे वापरात नसतानाही हा पूल साहसी खेळांसाठी लोकप्रिय स्पाॅट बनला आहे. तथापि, येथे कोणतीही अधिकृत देखरेख किंवा सुरक्षा व्यवस्था अस्तित्वात नाही.
उपस्थितांच्या म्हणण्यानुसार, तरुणीला ३५ मीटर उंचावरुन खाली फेकण्याच आलं. अपघाताची सर्वात हैराण करणारी गोष्ट म्हणजे सेफ्टीसाठी असलेली रश्शीच तरुणीला लावलेली नव्हती. घटनेच्या वेळी उपस्थित असलेल्यांनी सांगितले की, हा तांत्रिक दोष नसून, तेथे उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांची चूक होती. तिथे उपस्थित एका महिलेच्या मते, तरुणीआधी तीन लोकांनी यशस्वीरित्या पूलावरुन उडी मारली होती पण जेव्हा तरुणीची वेळ आली तेव्हा कर्मचारी तिला सेफ्टी रोप लावायला विसरुन गेले. महिलेने सांगितले की, या घटनेकडे अपघात म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही, कारण सुरक्षितता सुनिश्चित करणे ही व्यवस्थापनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
🔥🚨LATEST: Footage has released of the moment the 21-year-old woman was accidentally killed when Entre Cordas workers forgot to attach her safety rope and and threw her off the the “Skeleton Bridge” in Limeira, a city in Brazil’s São Paulo state. pic.twitter.com/HBPYXJxcfs — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 13, 2026
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मिडिया रिुपोर्ट्सनुसार, तरुणीने हा साहसी खेळ खेळण्यासाठी अंदाजे २९० डॉलर्स दिले होते. या पॅकेजमध्ये बंजी जंपिंगसोबतच व्हिडिओ रेकाॅर्डिंगचीही सुविधा सामील होती, जेणेकरुन हा अनुभव तुम्ही कॅमेरात कैद करुन ठेवाल. या घटनेमुळे आता साहसी खेळांच्या आयोजनावर पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. असे खेळ व्यक्तीला मृत्यूच्या फार जवळ नेऊन सोडतात ज्यामुळे ते खेळ खेळवताना सुरक्षेची विशेष काळजी घ्यायला हवी. सध्या पोलिस या घटनेचा तपास करत असून अपघातासाठी नक्की जबाबदार कोण ते शोधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.