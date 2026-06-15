हिमाचलच्या रस्त्यांवर पर्यटकांचा उर्मटपणा! धावत्या कारच्या छतावर डान्स अन् खिडकीला लटकून स्टंटबाजी, संतापजनक Video Viral

मातृत्त्वाची ताकद पुन्हा सिद्ध! जिवाची पर्वा न करता ट्रॅक्टरसमोर उभी राहिली चिमणी आई; हृदयस्पर्शी क्षण Viral
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ हा हिमाचलमधील प्रसिद्ध पर्यटनस्थल कसोल येथील आहे. येथे काही पर्टकांच्या बेफाणपणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. यामध्ये धावत्या कारच्या छतावर बसून तरुण डान्स करत आहे. काही तरुण खिडकीतून बाहेर अर्धवट लटकलेले आहेत. तरुण कारवर बसून विचित्र कृत्य करत आहेत. रस्त्यावरुन स्थानिक लोकांची, वाहनांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळत आहे. यामुळे केवळ तरुणच नाहीत तर इतरांच्या जीवालाही धोका निर्माण झाला आहे. सध्या ही मुले नेमकी कुठली आहेत याबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही.
Kya fantasy hai ye kapde khol ke gaadi par ghoomne ki, wo bhi pahadon mein? Ek baar ke liye beach area mein bhi samajh aa jaye, but mountains? Look at the other tourists around, local women are moving nearby too. What kind of shamelessness is this? This behaviour is nowhere to… pic.twitter.com/nqDCnLkKPN — Nikhil saini (@iNikhilsaini) June 13, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरुन @iNikhilsaini या अकाऊंटवर पोस्ट करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ काही क्षणांतच व्हायरल झाला आहे. यावर नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्क केला आहे. हिमाचल प्रदेशात डोंगराळ भागांमुळे रस्ते अरुंद आणि वळणावळणाचे असतात. अशा परिस्थिती पर्यटकांच्या या स्टंटबाजीपणामुळे मोठा अपघात घडू शकतो असे लोकांचे म्हणणे आहे. अनेकांनी या बेफाम तरुणांवर कारवाईची मागणी केली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
जीवापेक्षा काम महत्त्वाचे? धावत्या बाईकवर लॅपटॉप ठेवून काम करणाऱ्या तरुणाचा VIDEO व्हायरल, पाहून नेटकरी म्हणाले…
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.