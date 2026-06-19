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Meloni Daughter Viral Video : आईचा हात घट्ट धरुन उभी राहिली जिनेव्रा; G7 परिषदेतील मेलोनींच्या लेकीचा गोंडस क्षण व्हायरल

Updated On: Jun 19, 2026 | 09:44 AM IST
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सारांश

Meloni Daughter Viral Video : सोशल मीडियावर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या लेकीची चर्चा रंगली आहे. G7 शिखर परिषदेत तिच्या निरागस उपस्थितीने लोकांचे मन जिंकले आहे.

Meloni Daughter Viral Video

Meloni Daughter Viral Video : आईचा हात घट्ट धरुन उभी राहिली जिनेव्रा; G7 परिषदेतील मेलोनींच्या लेकीचा गोंडस क्षण व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • G7 परिषदेत इटलीच्या पंतप्रधानांच्या मुलीची चर्चा
  • निरागसतेने जिंकले जगभरातील लोकांची मने
  • पहा व्हिडिओ
Meloni Daughter Viral Video : नुकेतच १६ आणि १७ जून रोजी फ्रान्समध्ये G7 शिखर परिषद पार पडली. फ्रान्सच्या एव्हियन-ले-बेन्स येथे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.  या परिषदेत जगातील प्रमुख देशांचे नेते विविध जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आले होते. यावेळी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी देखील उपस्थित होत्या. यावेळी मेलोनी यांच्यासोबत त्यांची मुलगी जिनेव्रा देखील आली होती. सध्या तिच्याबद्दल जगभरात चर्चा सुरु आहे. जिनेव्राने आपल्या निरागस वागणुकीने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. तिचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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काय आहे व्हिडिओत?

जिनेव्रा १० वर्षांची असून ती आपल्या आईसोबत म्हणजेच पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनींसोबत G7 परिषदेला आली होती. परिषदेत उपस्थित असलेल्या माध्यमांच्या गर्दीमुळे ती अस्वस्थ झाल्याचे दिसून आले. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की ती आपल्या आईचा हात घट्ट पकडून आहे.  कॅमेरापासून लपण्यासाठी ती आईच्या मागे लपत आहे.

नेटकऱ्यांकडून कौतुक

जगभरातील प्रभावशाली नेते फ्रान्समध्ये जमले असताना जिनेव्राच्या या साध्या आणि निरागस वागण्याने लोकांचे लक्ष वेधले आहे. तिचे जगभरातील लोकांकडून कौतुक होत आहे. या बोलताना सोशल मीडिया काही नेटकऱ्यांनी इतक्या कॅमऱ्यांसमोर तिचे असे वागणे साहजिक असल्याचे म्हटले आहे. तर अनेकांनी ती एका सामान्य मुलीसारखीच वागत असल्याचे म्हटले आहे.

१५ ते १७ जून दरम्यान G7 परिषदेत अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, ब्रिटन, जपान आणि कॅनडा या देशांचे नेते सहभागी झाले होते. तसेच या परिषदेला युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित होते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील या परिषदेचे आमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र, जागतिक घडामोडींवरील चर्चेंइतकेच जिनेव्राच्या निरागसतेची चर्चा सर्वत्र रंगली आहे.

जॉर्जिया मेलोनी अनेक वेळा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये आपल्या मुलीसोबत दिसून आल्या आहेत. यावेळी त्या जिनेव्रासोबत आपल्या होता. पण जिनेव्राने कोणताही दिखावा न करता एका सामान्य मुलीप्रमाणाने वागू सर्वांचे मन जिंकले असे नेटकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


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Web Title: Meloni daughter viral video ginevra wins hearts at g7 summit

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Published On: Jun 19, 2026 | 09:43 AM

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