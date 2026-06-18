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‘Happy Birthday, Mr. Genocide…’ युरोपियन संसदेत Trump विरोधात संताप; स्पॅनिश महिला खासदाराची तीव्र टीका, Video

Updated On: Jun 18, 2026 | 05:47 PM IST
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सारांश

Trump Birthday Controversy : युरोपियन संसदेत महिला खासदार मोन्तेरो यांच्या ट्रम्प यांच्यावर वादग्रस्त टीकेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प यांच्या जागतिक घडामोडींच्या भूमिकांवर त्यांनी टीका केली आहे.

Spanish Mep CriticisesTrump

Happy Birthday, Mr. Genocide... युरोपियन संसदेत Trump विरोधात संताप; स्पॅनिश महिला खासदाराची तीव्र टीका, Video (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Happy Birthday, Mr. Genocide…
  • युरोपियन संसदेत Trump विरोधात संताप
  • स्पॅनिश महिला खासदाराची तीव्र टीका
  • पहा व्हिडिओ
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणावरुन चर्चेत असतात. त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले आहेत. ज्याला जगभरातून तीव्र विरोध होत आहे. सध्या त्यांच्याविरोधात एक वादग्रस्त व्यक्तव्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. स्पेनच्या युरोपियन संसद सदस्य (MEP) आयरीन मोन्तेरो यांनी युरोपियन संघाच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका केली आहे. तसेच ट्रम्प यांच्यावर थेट टीका केली आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

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नेमकं काय आहे प्रकरण?

स्पॅनिश महिला खासदार मोन्तेरो यांनी जागतिक संकटाबाबत प्रभावी भूमिका न घेतल्याने ट्रम्प यांच्यावर थेट टीका केली. यामुळे हा मुद्दा सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. युक्रेन, गाझा आणि इतर संघर्षग्रस्त भागातील परिस्थितीचा त्यांनी उल्लेख केला. तसेच ट्रम्प आणि पाश्चात्य देशांच्या जागतिक घडामोडींवरील भूमिकेवर त्यांनी प्रश्न केले.

मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर ठोस पावले उचलण्याची गरज मोन्तेरो यांनी व्यक्त केली.  वाढत्या युद्धखोरीचा त्यांनी तीव्र निषेध केला. त्यांनी म्हटले की, ट्रम्प यांना युद्ध हवे असेल तर त्यांनी स्वत:च्या मुलांना मैदानावर पाठवावे. आम्हाला, स्पेनमध्ये आमची मुले, मुली आणि प्रिय व्यक्ती घरात सुरक्षित हव्या आहेत.

युरोपियन युनियनवर टीका

युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काया कल्लास यांवा विचारले की, गाझा, लेबनॉन आणि इराणमधील इस्रायलच्या व अमेरिकेच्या हल्ल्याला थांबवता का आले नाही? तुम्ही कोणता उत्सवर साजरा करत आहे.  याशिवाय नाटो आणि लष्करी हल्ल्यांचाही त्यांनी विरोध केला.

सीरिया, इराक, अफगाणिस्तान आणि इराणमध्ये पाश्चात्य देशांच्या हस्तक्षेपामुळे अस्थिरता निर्माण झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेवटी ट्रम्प यांच्या वाढदिवसाचा उल्लेख करत,  हॅबी बर्थडे गाणे गायले. गाण्याच्या शेवटी त्यांनी ट्रम्प यांना मिस्टर जेनोसाइड म्हणून उल्लेख केला. सध्या खासदार मोन्तेरो यांच्या या विधानांमुळे युरोपीय संसदेत प्रचंड गदारोळ उडाला आहे. याशिवाय काही इतर खासदारांनी देखील संसदेतून वॉकआऊट केले.


US Iran डीलमध्ये पुन्हा पेच! अणु करार, शांतता करार की फक्त MoU ; ट्रम्प यांच्या विधानामुळे गोंधळ

Web Title: Happy birthday mr genocide spanish mep criticises trump european parliament

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Published On: Jun 18, 2026 | 05:46 PM

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