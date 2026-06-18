‘Happy Birthday, Mr. Genocide…’ युरोपियन संसदेत Trump विरोधात संताप; स्पॅनिश महिला खासदाराची तीव्र टीका, Video

Russia Ukraine War : युक्रेनचा रशियावर सर्वात मोठा ड्रोन हल्ला; तेल रिफायनरीला लक्ष्य, झेलेन्स्कींचे पुतिन यांना थेट आव्हान
स्पॅनिश महिला खासदार मोन्तेरो यांनी जागतिक संकटाबाबत प्रभावी भूमिका न घेतल्याने ट्रम्प यांच्यावर थेट टीका केली. यामुळे हा मुद्दा सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. युक्रेन, गाझा आणि इतर संघर्षग्रस्त भागातील परिस्थितीचा त्यांनी उल्लेख केला. तसेच ट्रम्प आणि पाश्चात्य देशांच्या जागतिक घडामोडींवरील भूमिकेवर त्यांनी प्रश्न केले.
मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावर ठोस पावले उचलण्याची गरज मोन्तेरो यांनी व्यक्त केली. वाढत्या युद्धखोरीचा त्यांनी तीव्र निषेध केला. त्यांनी म्हटले की, ट्रम्प यांना युद्ध हवे असेल तर त्यांनी स्वत:च्या मुलांना मैदानावर पाठवावे. आम्हाला, स्पेनमध्ये आमची मुले, मुली आणि प्रिय व्यक्ती घरात सुरक्षित हव्या आहेत.
युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काया कल्लास यांवा विचारले की, गाझा, लेबनॉन आणि इराणमधील इस्रायलच्या व अमेरिकेच्या हल्ल्याला थांबवता का आले नाही? तुम्ही कोणता उत्सवर साजरा करत आहे. याशिवाय नाटो आणि लष्करी हल्ल्यांचाही त्यांनी विरोध केला.
सीरिया, इराक, अफगाणिस्तान आणि इराणमध्ये पाश्चात्य देशांच्या हस्तक्षेपामुळे अस्थिरता निर्माण झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शेवटी ट्रम्प यांच्या वाढदिवसाचा उल्लेख करत, हॅबी बर्थडे गाणे गायले. गाण्याच्या शेवटी त्यांनी ट्रम्प यांना मिस्टर जेनोसाइड म्हणून उल्लेख केला. सध्या खासदार मोन्तेरो यांच्या या विधानांमुळे युरोपीय संसदेत प्रचंड गदारोळ उडाला आहे. याशिवाय काही इतर खासदारांनी देखील संसदेतून वॉकआऊट केले.
Spanish MEP @IreneMontero directly confronts Kaja Kallas over EU foreign policy, tearing into western inaction before delivering a biting finale—singing a sarcastic “Happy Birthday, Mr. Genocide” to Donald Trump. pic.twitter.com/4FkhNLJ6Hs — euronews (@euronews) June 16, 2026
US Iran डीलमध्ये पुन्हा पेच! अणु करार, शांतता करार की फक्त MoU ; ट्रम्प यांच्या विधानामुळे गोंधळ