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Viral Video: ‘आपके आ जाने से’वर काका-काकूंचा भन्नाट डान्स; VIDEO पाहून नेटकरी म्हणाले, “जोडी असावी तर अशी!”

Updated On: Aug 03, 2026 | 11:36 AM IST
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सारांश

Viral Video: सोशल मीडियामुळे आज सामान्य लोकांनाही स्वतःचे कौशल्य जगासमोर सादर करण्याची मोठी संधी मिळाली आहे. मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून कोणताही व्हिडिओ काही क्षणांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो.

Viral Video (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Viral Video (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार
  • सोशल मीडियामुळे सामान्य लोकांना मोठे व्यासपीठ 
  • मोबाईल आणि इंटरनेटमुळे व्हिडिओ झपाट्याने व्हायरल 
  • भन्नाट डान्स व्हिडिओंना नेटकऱ्यांकडून मोठी
Uncle-Aunt Dance on ‘Aapke Aa Jane Se’ Goes Viral News: आजच्या काळात सोशल मीडियाने अनेक सामान्य लोकांना स्वतःची वेगळी ओळख मिळवून दिली आहे. पूर्वी टीव्ही किंवा मोठ्या मंचावर संधी मिळाल्यानंतरच लोकांना प्रसिद्धी मिळायची. मात्र आता मोबाईल, इंटरनेट  आणि सोशलमीडियाच्या मदतीने कोणताही व्यक्ती आपले कौशल्य थेट लाखो लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. म्हणूनच रोज नवनवीन व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळतात आणि त्यातील काही क्षणातच व्हायरल होतात.

प्रेक्षकांचा व्हिडिओला मोठा प्रतिसाद

विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील तरुणही या बाबतीत मागे नाहीत. शेतीची कामे, घरातील जबाबदाऱ्या आणि रोजचे आयुष्य सांभाळत अनेकजण आपल्या आवडीचे व्हिडिओ तयार करत आहेत. काहीजण नृत्य सादर करतात, तर काही अभिनय, गाणी किंवा मजेशीर कंटेंट बनवून लोकांचे मनोरंजन करतात. साधेपणा आणि नैसर्गिक सादरीकरणामुळे अशा व्हिडिओंना मोठा प्रतिसाद मिळताना दिसतो.

अलीकडे सोशल मीडियावर एका ग्रामीण जोडप्याचा डान्स व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आला आहे. कोणताही महागडा सेट, चमकदार लाईट्स किंवा खास व्यवस्था नसतानाही या दोघांनी आपल्या नृत्याने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. गावातील मोकळ्या वातावरणात त्यांनी सादर केलेला हा डान्स पाहताना त्यांचा आत्मविश्वास आणि एकमेकांशी असलेला ताळमेळ सहज जाणवतो.(Viral Video:)

‘या’ लोकप्रिय गाण्यावर केला डान्स

या व्हिडिओमध्ये हे जोडपे लोकप्रिय हिंदी गाणे आपके आ जाने से वर नृत्य करताना दिसते. गाण्याच्या प्रत्येक ठेक्यावर त्यांनी दिलेल्या स्टेप्स अगदी सहज आणि आकर्षक वाटतात. कृत्रिमपणा न करता मनापासून केलेले सादरीकरण हीच या व्हिडिओची खरी ताकद ठरली आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ अनेकांनी पुन्हा पुन्हा पाहिला असून मोठ्या प्रमाणात शेअरही केला जात आहे.

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सोशल मीडियावर कपल डान्सचे व्हिडिओ नेहमीच लोकांचे लक्ष वेधून घेतात. दोन व्यक्तींमधील समन्वय, चेहऱ्यावरील हावभाव आणि गाण्याशी जुळणारे नृत्य यामुळे असे व्हिडिओ पटकन लोकप्रिय होतात. या व्हिडिओतही तेच पाहायला मिळते. ग्रामीण वातावरणातील साधेपणामुळे हा व्हिडिओ इतरांपेक्षा वेगळा वाटतो आणि म्हणूनच अनेकांना तो आवडला आहे.

 

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A post shared by Durga Kora (@durgakora316)

हा व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवरील @durgakora316 या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. अपलोड झाल्यानंतर अल्पावधीतच या व्हिडिओला लाखो लोकांनी पाहिले असून हजारो जणांनी त्यावर लाईक्सचा वर्षाव केला आहे. अनेकांनी आपल्या प्रतिक्रिया देत या जोडप्याच्या मेहनतीचे आणि नृत्याचे कौतुक केले आहे.

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कमेंट्समध्येही नेटकऱ्यांनी भरभरून प्रेम व्यक्त केले आहे. काहींनी “अशी जोडी प्रत्येकाने पाहावी” असे म्हटले आहे, तर काहींनी “साधेपणातही किती सुंदर सादरीकरण करता येते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली. अनेकांना या दोघांचा आत्मविश्वास आणि नैसर्गिक अभिनय विशेष भावला.

सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ

सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ अपलोड होत असले तरी काही व्हिडिओ त्यांच्या साधेपणामुळे वेगळे ठरतात. महागडे कपडे, मोठे लोकेशन किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान नसतानाही मनापासून केलेले सादरीकरण लोकांच्या हृदयापर्यंत पोहोचते. या जोडप्याचा व्हायरल झालेला डान्स याच गोष्टीची पुन्हा एकदा आठवण करून देतो. त्यामुळे हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच गाजत असून अनेकांच्या पसंतीस उतरला आहे.

 

Web Title: Viral video uncle aunty dance together on aapke aa jane se song viral in social media

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Published On: Aug 03, 2026 | 11:36 AM

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