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संतापजनक! ६ हजारांचं डिझेल भरुन स्कॉर्पिओ चालक पैसे न देता फरार; CCTV VIDEO व्हायरल

Updated On: Jun 29, 2026 | 11:28 AM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अतिशय संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका स्कॉर्पिओ चालकाने गाडीत डिझेल भरल्यावर पैसे न देताच पळ काढला आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर आला असून कारवाईची मागणी केली जात आहे.

Sorpio Driver Flees Without Paying for Diseal

संतापजनक! ६ हजारांचं डिझेल भरुन स्कॉर्पिओ चालक पैसे न देता फरार; CCTV VIDEO व्हायरल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ६ हजारांचं डिझेल भरुन स्कॉर्पिओ चालक पैसे न देता फरार
  • CCTV VIDEO व्हायरल
  • पाहा काय घडलं?
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या सोशल मीडियावर एक अतिशय संतापजनक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका पेट्रोल पंपावर तब्बल ६ हजार रुपयांचे पेट्रोल भरल्यावर स्कॉर्पिओ चालक पैसे न देताचा फरार झाला आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ हरियाणाच्या गुरुग्राममधील आहे.

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काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुग्राममधील पटोडी-बिलासपूर रोडवर ही घटना घडली. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एक काळ्या रंगाची स्कॉर्पिओ गाडी पेट्रोल पंपावर येते. गाडीचा चालक कर्मचाऱ्याला डिझेल भरण्यास सांगतलो. कर्मचारी गाडीची टाकी फुल करतो. त्याचे बिल ६००० हजार रुपये होते. डिझेल भरुन झाल्यानंतर कर्मचारी ऑनलाइन पेमेंटसाठी क्यूआर स्कॅनर आणायला बाजूला जातो. ही संधी साधून स्कॉर्पिओ चालक गाडी सुरु करुन तिथून पळ काढतो. चालक पैसे न देताचा फरार होतो. कर्मचारी गाडीच्या मागे पैसे घेण्यासाठी जातो. मात्र, तोपर्यंत उशिर झालेला असतो. गाडी पुढे निघून जाते. यावेळी काही दुचाकीस्वार स्कॉर्पिओचा पाठलागही करतात. परंतु गाडी वेगाने निघून जाते.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @gharkekalesh या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला हजारो लाईक्स आणि व्ह्यजू मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. एका नेटकऱ्याने कमेंट केली आहे की, २० लाखांची गाडी घ्यायला याच्यांकडे पैसे आहे, पण ६ हजारांचं डिझेल चोरताना लाज नाही वाटत? तर दुसऱ्या एकाने आशा लोकांकडून आधी पैसे घेतले पाहिजेत असे म्हटले आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Scorpio driver flees without paying for diesel cctv video viral

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Published On: Jun 29, 2026 | 11:27 AM

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