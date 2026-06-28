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बाप रे! पॅरिसच्या Eiffel Tower वर वीजेचा कडकडाट; थरारक दृश्य कॅमेरात कैद, VIDEO VIRAL

Updated On: Jun 28, 2026 | 01:19 PM IST
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सारांश

Eiffel Tower Lightning Strike : जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या आयफेल टॉवरवर थेट वीज कोसळली असून याचा थरारक व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. हे दृश्य जितकं भयंकर आहे, तितकेच सुंदरही आहे.

Eiffel Tower Lightning Strike

बाप रे! पॅरिसच्या Eiffel Tower वर वीजेचा कडकडाट; थरारक दृश्य कॅमेरात कैद, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पॅरिसच्या Eiffel Tower वर पडली वीजेचा कडकडाट
  • थरारक दृश्य कॅमेरात कैद
  • पण आतले लोक कसे सुरक्षित
Eiffel Tower Lighting Strike Video : पॅरिस : सोशल मीडियावर एकामागून एक निसर्गाच्या रौद्र रुपाचे व्हिडिओ समोर येत आहे. सध्या एक थरारक व्हिडिओ पाहायला मिळत आहे. फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये एका भयानक वादळागरम्यान जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक ऐतिहासिक आयफेल टॉवरवर वीजेटा कडकडाट झाला आहे. काळाकुट्ट ढगांमधून आयफेल टॉवरच्या अगदी टोकावर वीज पडली असून हा थरारक क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. हे दृश्य पाहून लोक थक्क झाले आहेत.

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व्हिडिओत काय?

व्हिडिओत पाहू शकता की रात्रीची वेळ असून फ्रान्सच्या आयफेल टॉवरचे दृश्य दिसत आहे. पॅरिसच्या रस्त्यांवर शांतता दिसत आहे. याच वेळी ढगांचा गडगडाट सुरु आहे. वारे जोरदार वाहत असून वीजेचा कडकडाट सुरु आहे. याच वेळी एक वीज थेट आयफेल टॉवरवर कोसळली आहे. वीज एवढी भयानक होती की पाहून तुमच्याही काळजाचा थरकाप उडले. परंतु सध्या लोकांना या वीजेमुळे आयफेल टॉवरचे नुकसान कसे झाले नाही? तिथे असलेल्या पर्यटकांना याचा झटका कसा बसला नाही ? असा प्रश्न पडला आहे.

यामगे विज्ञानाची कमाल आहे. आयफेल टॉवर हा संपूर्णपणे लोखंडी आहे. यामुळे यावर वीज पडली की फॅराडे केज प्रमाणे काम करते. म्हणजे विजेचा प्रवाह टॉवरचया बाहेरील फ्रेममधून थेट जमिनीत जाते. यामुळे आयफेल टॉवरवर असलेल्या पर्यटकांना याचा धक्का बसत नाही.

टॉवरच्याखाली जमिनीत अत्यंत अत्याधुनिक आणि मजबूत ग्राऊंडिंग सिस्टम बसवण्यात आली आहे. ही यंत्रणा काही सेकंदाच्या हजाराव्या भागात विजेचा प्रचंड भयानक करंट सुरक्षितपणे जमिनीत सोडून नष्ट करते. टॉवरवरील लिफ्ट, लाइट्स आणि इतर इलेक्ट्रिक यंत्रणा जळू नयेत यासाठी सर्ज प्रोटेक्शन लावण्यात आले आहे.

दरवर्षी १० ते १० वेळा पडते वीज

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, आयफेलवर वीज पडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याच्या उंचीमुळे दरवर्षी ५ ते १० वेळा टॉवरवर थेट वीज कोसळते. परंतु मजबूत अर्थिक आणि सुरक्षा यंत्रणेमुळे कोणतीही हानी होत नाही. तसेच धोका जास्त असल्यास खबरदारी म्हणून पर्यटकांसाठी टॉवरचे काही मजले बंद केले जातात.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या हे व्हिडिओ पाहून नेटकरी थक्क झाले आहेत. हे दृश्य जितकं भयानक आहे, तितकंच सुंदरही असल्याचे लोकांनी म्हटले आहे. तर हा इंजिनियरिंगचा एक उत्तम नमुना असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे शेकडो पर्यटकांचे प्राण वाचले.

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Web Title: Paris eiffel tower lightning strike video viral

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Published On: Jun 28, 2026 | 01:19 PM

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