खतरनाक! दिल्लीच्या रस्त्यांवर महिलेने चालवली लक्झरी स्पोर्ट्स कार; अंदाज पाहून नेटकरी म्हणाले, ही तर ‘Desi Baddie’

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत एका महिलेचा वेगळाच अंदाज पाहायला मिळत आहे. सहसा स्पोर्ट्स किंवा लक्झरी कार चालवताना तुम्ही लोकांना मॉर्डन स्टाईलमध्ये कपडे परिधान केलेले पाहिले असेल. पण ही पहिला सलवार कमीज घालून, डोक्यावर पदर घेऊन गाडी चालवताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे ती अत्यंत महागडी स्पोर्ट कार भन्नाट अंदाजात चालवत आहे. ही महिला कंटेट क्रिएटर असून तिचा हा अंदाज लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. इंटरनेटवर तिला देसी बॅडी म्हटले जात आहे.
Luxury Car, Desi Look! निक्की दहिया का वायरल वीडियो #newstrack #NikkiDahiya #DesiBaddie #Porsche #LuxuryCars #ViralVideo pic.twitter.com/bASuyLCzG6 — Newstrack (@newstrackmedia) June 27, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहे. अनेकांनी यावर कमेंट्सही केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने खूप अप्रतिम आणि कडक दृश्य आहे असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने पुरुषप्रधान देशात महिलांची ही कामगिरी उत्तम आहे असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एका नेटकऱ्याने या महिलेने आपली संस्कृती जपली आहे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर अनेकांच्या पसंतीस पडक आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.