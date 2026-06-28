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खतरनाक! दिल्लीच्या रस्त्यांवर महिलेने चालवली लक्झरी स्पोर्ट्स कार; अंदाज पाहून नेटकरी म्हणाले, ही तर ‘Desi Baddie’

Updated On: Jun 28, 2026 | 05:35 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत थक्क करणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक महिला दिल्ल्याच्या रस्त्यांवर लक्झरी स्पोर्ट्स कार चालवताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी तिला देसी बॅडी म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

Woman Drives Luxury sorts car

खतरनाक! दिल्लीच्या रस्त्यांवर महिलेने चालवली लक्झरी स्पोर्ट्स कार; अंदाज पाहून नेटकरी म्हणाले, ही तर 'Desi Baddie' (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • दिल्लीच्या रस्त्यांवर महिलेने चालवली लक्झरी स्पोर्ट्स कार
  • अंदाज पाहून नेटकरी म्हणाले, ही तर ‘Desi Baddie’
  • पाहा व्हिडिओ
Woman Drives Luxury Sports Car Video : सोशल मीडियावर सतत काही ना काही व्हायरल होत असते. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ आपल्याला पाहायला मिळतात. सध्या एक थक्क करणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. एक महिला वाऱ्याच्या वेगाने दिल्लीच्या रस्त्यांवर महागाडी स्पोर्ट्स कार चालवताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकजण हैराण झाले आहेत. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड धुमाकूळ घालत आहे.

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काय आहे व्हिडिओत?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत एका महिलेचा वेगळाच अंदाज पाहायला मिळत आहे. सहसा स्पोर्ट्स किंवा लक्झरी कार चालवताना तुम्ही लोकांना मॉर्डन स्टाईलमध्ये कपडे परिधान केलेले पाहिले असेल. पण ही पहिला सलवार कमीज घालून, डोक्यावर पदर घेऊन गाडी चालवताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे ती अत्यंत महागडी स्पोर्ट कार भन्नाट अंदाजात चालवत आहे. ही महिला कंटेट क्रिएटर असून तिचा हा अंदाज लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. इंटरनेटवर तिला देसी बॅडी म्हटले जात आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओला हजारो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहे. अनेकांनी यावर कमेंट्सही केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने खूप अप्रतिम आणि कडक दृश्य आहे असे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने पुरुषप्रधान देशात महिलांची ही कामगिरी उत्तम आहे असे म्हटले आहे. तिसऱ्या एका नेटकऱ्याने या महिलेने आपली संस्कृती जपली आहे असे म्हटले आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर अनेकांच्या पसंतीस पडक आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Woman drives luxury sports car on dlehi road video viral

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Published On: Jun 28, 2026 | 05:35 PM

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