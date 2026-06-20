श्रद्धेची पराकाष्ठा! १२ वर्षांपासून एकाच जागी उभा शिवभक्त, सूजलेले, काळे पडले पाय; अद्भूत साधनेचा Video Viral

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, व्हिडिओत दिसणारे साधु मागील १२ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी सतत उभे आहेत. १२ वर्षांपासून साधुंची ही निरंतर श्रद्धा सुरु आहे हे पाहून यूजर्सना यावर विश्वासच बसेनासा झाला. व्हिडिओतील लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे याच साधुचे सुजलेले पाय. अनेक वर्षापासून एकाच ठिकाणी उभे राहिल्याने त्यांच्या पायावर प्रचंड सूज आली होती. इतकंच नाही तर पायांचा रंग देखील काळसर झाला होता. साधुच्या पायांचे हे हाल पाहून अनेकांना धक्का बसला तर काहींनी आरोग्यावर प्रश्न उपस्थित केले.
व्हिडिओमध्ये दिसते की, साधू विश्रांतीसाठी जमिनीवर बसत नाहीत. त्याऐवजी, ते छताला साखळ्यांनी टांगलेल्या एका लाकडी फळीवर आपल्या शरीराचा वरचा भाग टेकवतात. या दृश्याने लोकांना चकित केले आहे. अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, दुलाल गिरी महाराजांची तपस्या केवळ शारीरिक सहनशक्तीचेच नव्हे, तर प्रचंड मानसिक सामर्थ्याचेही उदाहरण आहे.
Este tipo si sigue así, va a terminar viendo pero a San Pedro 🤷🤷.. Un Indio llamado Dulal Giri Ji Maharaj quien abandonó la universidad para consagrarse a la vida religiosa, lleva aproximadamente 12 años de pie de forma continua sin sentarse ni acostarse como parte de un voto… pic.twitter.com/sNKr94m8Zd — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) June 18, 2026
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व्हिडिओतील १२ वर्षांचा हा दावा खरा की खोटा याची पुष्टी अद्याप झाली नाही पण व्हिडिओ इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत राहिला आहे. हा व्हिडिओ @Anxiousvids नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “आणि तिथे नुसतं उभं राहण्याऐवजी, काम करून तो स्वतःला थोडं कष्ट देऊ शकत नाही का?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे केवळ एक खोटे आहे! मानवनिर्मित खोट्या गोष्टींसाठी अशा देवावर विश्वास ठेवणे, ज्याचे अस्तित्वच नाही! यामुळे तुमचे स्वतःचेच नुकसान होत आहे! शेवटी, हे सर्व व्यर्थ आहे—जणू काही बांबूच्या टोपलीने पाणी उपसण्याचा प्रयत्न!” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “भविष्यात कदाचित अवयव कापावा लागेल”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.