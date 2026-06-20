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श्रद्धेची पराकाष्ठा! १२ वर्षांपासून एकाच जागी उभा शिवभक्त, सूजलेले, काळे पडले पाय; अद्भूत साधनेचा Video Viral

Updated On: Jun 20, 2026 | 09:02 AM IST
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सारांश

Viral Video : श्रद्धा की वेडेपणा...! शिवभक्तीत लीन होऊन तब्बल १२ वर्षे एकाच जागी उभे आहेत हे साधु. व्हिडिओ व्हायरल होताच दृष्ये पाहून लोक अवाक् झाली तर काहींनी याला निव्वळ वेडेपणा असल्याचे म्हटले.

श्रद्धेची पराकाष्ठा! १२ वर्षांपासून एकाच जागी उभा शिवभक्त, सूजलेले, काळे पडले पाय; अद्भूत साधनेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

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विस्तार
  • एका व्यक्तीच्या अनोख्या जीवनशैली आणि दीर्घकालीन निष्ठेमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे.
  • व्हिडिओतील दृश्यांनी अनेकांना आश्चर्याचा धक्का दिला असून आरोग्य आणि सहनशक्तीबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
  • या दाव्याची अधिकृत पुष्टी नसली तरी संबंधित व्हिडिओ इंटरनेटवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
पूर्वीच्या काळी साधु महाराज देवाच्या दर्शनासाठी कठोर तपस्या करत असे. मुख्य म्हणजे त्याकाळी देव धर्तीवर येऊन त्यांची इच्छापूर्ती करत असल्याचेही सांगितले जाते. पण आजच्या काळातही इतकी भक्ती क्वचितच कुठे पाहायला मिळते. अलिकडे अशाच एका शिवभक्ताचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात तो महादेवाच्या भक्तीपोटी १२ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी उभे असल्याचे सांगितले जाते. याकाळात तो कधी लेटला नाही का जागचा हलला नाही. व्हिडिओ समोर आल्यानंतर लोक त्याची अस्सीम भक्ती पाहून थक्क झाले. मुख्य म्हणजे १२ वर्षे एकाच जागी उभे राहिल्याने त्याच्या पायाला भयंकर सूज आली होती, पाय काळे पडले होते पण तरीही मनातील श्रद्धा काय कमी झाली नाही.

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, व्हिडिओत दिसणारे साधु मागील १२ वर्षांपासून एकाच ठिकाणी सतत उभे आहेत. १२ वर्षांपासून साधुंची ही निरंतर श्रद्धा सुरु आहे हे पाहून यूजर्सना यावर विश्वासच बसेनासा झाला. व्हिडिओतील लक्षवेधी गोष्ट म्हणजे याच साधुचे सुजलेले पाय. अनेक वर्षापासून एकाच ठिकाणी उभे राहिल्याने त्यांच्या पायावर प्रचंड सूज आली होती. इतकंच नाही तर पायांचा रंग देखील काळसर झाला होता. साधुच्या पायांचे हे हाल पाहून अनेकांना धक्का बसला तर काहींनी आरोग्यावर प्रश्न उपस्थित केले.

व्हिडिओमध्ये दिसते की, साधू विश्रांतीसाठी जमिनीवर बसत नाहीत. त्याऐवजी, ते छताला साखळ्यांनी टांगलेल्या एका लाकडी फळीवर आपल्या शरीराचा वरचा भाग टेकवतात. या दृश्याने लोकांना चकित केले आहे. अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, दुलाल गिरी महाराजांची तपस्या केवळ शारीरिक सहनशक्तीचेच नव्हे, तर प्रचंड मानसिक सामर्थ्याचेही उदाहरण आहे.

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व्हिडिओतील १२ वर्षांचा हा दावा खरा की खोटा याची पुष्टी अद्याप झाली नाही पण व्हिडिओ इंटरनेटवर चांगलाच चर्चेत राहिला आहे. हा व्हिडिओ @Anxiousvids नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “आणि तिथे नुसतं उभं राहण्याऐवजी, काम करून तो स्वतःला थोडं कष्ट देऊ शकत नाही का?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे केवळ एक खोटे आहे! मानवनिर्मित खोट्या गोष्टींसाठी अशा देवावर विश्वास ठेवणे, ज्याचे अस्तित्वच नाही! यामुळे तुमचे स्वतःचेच नुकसान होत आहे! शेवटी, हे सर्व व्यर्थ आहे—जणू काही बांबूच्या टोपलीने पाणी उपसण्याचा प्रयत्न!” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “भविष्यात कदाचित अवयव कापावा लागेल”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Tapasya shivbhakt 12 years standing one place swollen blackened legs video viral

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Published On: Jun 20, 2026 | 09:02 AM

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