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धर्तीवरील स्वर्गच जणू…! चीनमधील हा विशाल तेजमय दरवाजा पाहून डोळेच दिपतील; Video Viral

Updated On: Jun 19, 2026 | 12:02 PM IST
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सारांश

China Heaven's Gate : चीनच्या हुनान प्रांतातील तियानमेन पर्वतावरील ‘हेवन्स गेट’ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. डोंगराच्या मध्यभागी असलेली ही विशाल नैसर्गिक कमान, रोमांचक प्रवास आणि धार्मिक महत्त्वामुळे जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करते.

धर्तीवरील स्वर्गच जणू...! चीनमधील हा विशाल तेजमय दरवाजा पाहून डोळेच दिपतील; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • ‘हेवन्स गेट’ ही डोंगरातील विशाल नैसर्गिक कमान असून ती स्वर्गाच्या दरवाजासारखी दिसते.
  • या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी 999 पायऱ्या चढाव्या लागतात, ज्यामुळे प्रवास अधिक रोमांचक बनतो.
  • प्राचीन बौद्ध मंदिर आणि शांत वातावरणामुळे हे ठिकाण धार्मिक व पर्यटनदृष्ट्या विशेष महत्त्वाचे मानले जाते.
पृथ्वीवर अशी अनेक ठिकाणे आहेत ज्यांचे साैंदर्य पाहताच आपले डोळे विस्फारुन जातात. तुम्ही कधी विचार केला आहे का? डोंगराच्या मधोमध आकाशात खुला होणारा एक रस्ता देखील अस्तिवात असू शकतो. सोशल मिडियावर या रस्त्याचे आणि अनोख्या दरवाजाचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहे जे पाहून सर्वच थक्क झाले. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, हा व्हिडिओ काल्पनिक नसून चीनमधील हुनान प्रांतात असलेल्या तियानमेन माउंटेनवरील हे दृष्य आहे जे वेगाने व्हायरल होत आहे. याला ‘हेवन्स गेट’ म्हणजेच स्वर्गाचा दरवाजा असे म्हटले जाते. चला याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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निसर्गाचा चमत्कार

पहिल्यांदा पाहिल्यावर, ही मानवनिर्मित रचना नसून निसर्गाचा एक अद्वितीय चमत्कार आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते. दुरून पाहिल्यास, हे एखाद्या चित्रपटातील दृश्यासारखे दिसते, परंतु त्याचे खरे सौंदर्य याला जगातील सर्वात आकर्षक ठिकाणांपैकी एक बनवते. मुख्य म्हणजे या अजूबाजवळ जायचे असेल किंवा याला जवळून पाहायचे असल्यास तुम्हाला 999 पायऱ्यांचा खडतर रस्ता पार करावा लागेल. पायऱ्यांव्यतिरिक्त, ज्यांना चालायचे नाही त्यांच्यासाठी डोंगरातून वळणावळणाने जाणारे लांब, आधुनिक एस्केलेटर बांधण्यात आले आहेत.

डोंगरावरील या पायऱ्या चढताना किंवा एस्केलेटरवरुन जाताना जो अनुभव येतो तो कोणत्या साहसी चित्रपटातील सीनहून कमी वाटत नाही. पर्यटकांच्या मते, शिखरावर पोहोचल्यावर तिथली हवा आणि विशाल मोकळेपणा एक अनोखी शांतता देऊन जातो. हे ठिकाण फक्त इथल्या नैसर्गिक बनावटीमुळे नाही तर इथल्या धार्मिक महत्त्वामुळे देखील जगभर लोकप्रिय आहे. इथे एक प्राचीन बाैद्ध मंदिर आहे जे फार जुने असल्याचे म्हटले जाते. याचा इतिहास तांग राजवंशच्या काळापासूनचा मानला जातो. इथले शांत वातावरण, डोंगरातील थंड हवा आणि त्यात प्रार्थनांचा आवाज मनाला वेगळीच शांती देऊन जातो. रात्रीच्या वेळी, जेव्हा ही नैसर्गिक कमान विशेष रोषणाईने उजळवली जाते, तेव्हा ती खरोखरच एका दिव्य प्रवेशद्वाराप्रमाणे चमकते.

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या ठिकाणाचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून अनेकांनी व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये या दृष्यांवर आपले मत व्यक्त केले आहे. एका युजरने लिहिले आहे, “चीनला भेट देण्यासाठी खूप उत्सुक आहे” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “ज्ञानप्राप्तीचा मार्ग… नमो बुद्धाय” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “व्वा! हे तर स्वर्ग आहे”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Heavens gate china tianmen mountain 999 steps tourist attraction viral news in marathi

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Published On: Jun 19, 2026 | 12:02 PM

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