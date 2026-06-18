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Udaipur Incident : ७० मीटर उंचावर झिप लाईनवर अडकले पर्यटक, ८ मिनिटे हवेत अडकून प्राण कंठाशी; Video Viral

Updated On: Jun 18, 2026 | 01:59 PM IST
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सारांश

Udaipur Video : उदयपूरच्या पर्यटनस्थळी घडली मोठी दुर्घटना. वातावरणात बिघाड होत असतानाही झिप लाईनवरील एक्टीव्हिटीज सुरुच ठेवण्यात आल्या. परिणामी ८ मिनिटे पर्यटकांचा जीव हवेतच टांगणीला लागला. या दृष्यांचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आलाय.

Udaipur Incident : ७० मीटर उंचावर झिप लाईनवर अडकले पर्यटक, ८ मिनिटे हवेत अडकून प्राण कंठाशी; Video Viral

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • अचानक बदललेल्या हवामानामुळे साहसी उपक्रमादरम्यान पर्यटक अडचणीत सापडले.
  • काही काळ हवेतच अडकून राहिल्याने घटनास्थळी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
  • बचाव पथकाने तातडीने कारवाई करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
सोशल मिडियावर राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये घडलेल्या एका अपघाताचे दृष्य शेअर करण्यात आले आहेत. एका एक्टिव्हीटी दरम्यान मोठी दुर्घटना झाली आणि पर्यटक मृत्यूच्या दारात जाऊन अडकले. हवामानातील अचानक बदल आणि मुसळधार पावसामुळे, काही पर्यटक ७० मीटर उंच झिप लाइनवर अडकून राहिले. मुख्य म्हणजे बचावासाठीचा हा थरार ८ मिनिटे सुरु राहिला. या घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला असून यातील दृष्यांनी सर्वांच्याच अंगावर काटा आणला आहे. चला घटनेविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

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काय आहे प्रकरण?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर घटना ही उदयपूरच्या दूध तलाई पर्यटनस्थळी घडून आली. इथे ६३० मीटर लांब आणि ७० मीटर उंचीवर झिप लाईन कार्यरत आहे आणि इथेच हा अपघात घडला. दूध तलाई या पर्यटनास्थळावर दररोज पर्यटकांची मोठी गर्दी असते. इथे जाऊन साहसी खेळ खेळले जातात. बुधवारी १७ जून २०२६ रोजी वातावरणात अचानक बिघाड झाल्याने मुसळधार पाऊस पडू लागला. परंतु वातावरण खराब होत असतानाही झिप लाईन ऑपरेशन सुरु ठेवण्यात आले. या दरम्यानच काही पर्यटक झिप लाइनवर असताना, जोरदार वाऱ्याच्या दाबामुळे ते मध्येच अडकले आणि पुढे जाऊ शकले नाहीत. या घटनेचा व्हिडिओ घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या एकाने आपल्या फोनच्या कॅमेरात कैद केला. व्हिडिओमध्ये पर्यटक घाबरत झिप लाईनवर उभे असल्याचे दिसते.

माहितीनुसार, सोसाट्याच्या वाऱ्यात झिप लाईनवर अडकलेले दोन पर्यटक साधारण ८ मिनिटांपर्यंत हवेतच लटकत होते. यावेळी मदतीसाठी त्यांनी आरडाओरड देखील केली. दरम्यान खाली उभ्या असलेल्या लोकांसाठी हे दृष्य पाहणे भितीदायक ठरले. मुख्य म्हणजे या घटनेट कोणताही जिवीतहानी झाली नाही. सूचना मिळाल्यानंतर रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाली आणि त्यांनी झिप लाईनवर अडकलेल्या सर्व पर्यटकांना सुरक्षित खाली उतरवले. उदरपूरमधील या घटनेचा व्हिडिओ आता वेगवेगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफाॅर्म्सवर शेअर केला जात आहे.

 

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घटनेचा व्हिडिओ @viral_ka_tadka नावाच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘उदयपूर घटना: ७० फूट उंचीवरून लटकलेले लोक’. व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत देखील व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “हे खूपच भयानक आहे, काही क्षणांसाठी जीव टांगणीला लागला असेल”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “देवाचे आभार, सर्व पर्यटक सुरक्षित आहेत” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “पावसाळ्यात अशा एक्टिव्हिटी तात्पुरत्या बंद ठेवायला हव्यात”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Udaipur zipline incident tourists stuck midair due to rain and strong winds viral video

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Published On: Jun 18, 2026 | 01:58 PM

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