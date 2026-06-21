समोसाही गद्दार निघाला...? व्हिडिओत पदार्थाची सत्यता पाहून यूजर्सना बसला धक्का, नक्की काय घडलं ते जाणून घ्या

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काय आहे प्रकरण?
व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक माणूस जमिनीवर बसल्याचे दिसेल. त्याच्यासमोर यावेळी अनेक तयार समोसे ठेवलेले असतात ज्यांना एक एक करुन तो रंग लावत असतो. सुरुवातील हलका पांढरा असणारा समोसा रंग लावताच केशरी रंगाचा दिसू लागतो. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, ‘समोशांना रंग दिला जात आहे. मला वाटायचे की समोसे शुद्ध असतात, पण इथेही भेसळ आहे’.
या व्हायरल व्हिडिओनंतर अनेकांनी या घटनेवर आणि आरोग्याच्या सुरक्षेवर प्रश्न उपस्थि केले तर दुसरीकडे काही सोशल मिडिया यूजर्सने तर्क लावला की, व्हिडिओत दिसणारे ते समोसे खरे नसून ते सजावटीचे समोसे असावेत. तथापि व्हिडिओमागील नक्की सत्य काय, रंग लावण्यात आलेले समोसे खरेच खाण्यायोग्य समोसे आहेत की ते फक्त सजावटीचा भाग आहेत याची पुष्टी अद्याप करण्यात आलेली नाही.
समोसो पर कलर किया जा रहा है मुझे लगता था कि समोसा तो शुद्ध होता है लेकिन यहां भी मिलावट है। pic.twitter.com/er9srPd4dQ — Pushpraj sharma (@ThePushprajX) June 20, 2026
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व्हिडिओ सोशल मिडियाव वेगाने व्हायरल होत असून अनेकांनी व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये या घटनेवर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका यूजरने म्हटले की, “ही सजावटीची वस्तू आहे, खाण्याची नाही”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “भावा तो खाण्याचा नाही तर सजावटीचा समोसा आहे, कारण समोसा कडक आकाराचा दिसत आहे ” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “मूर्ख आहेत… समोशाला रंग लावण्याची काय गरज आहे, त्याला त्यातून काय फायदा होणार आहे”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.