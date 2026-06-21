मुस्लिम आहे तर पाकिस्तानी झालो का? पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर तरुणाचा चढला पारा, म्हणाला भारतीय सैन्यात... Video Viral

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नक्की काय घडलं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर घटना ही मलकाजगिरी आयुक्तालय क्षेत्रातील काप्रा येथील जनप्रिया लेकफ्रंट अपार्टमेंटमध्ये घडली आहे. इथे एक व्यक्ती आणि अपार्टमेंट एसोसिएशनच्या सदस्यांमध्ये वाद निर्माण झाला. माहितीनुसार, एसोसिएशनच्या काही सदस्यांनी तरुणाच्या धर्मावरुन त्याला पाकिस्तानी आणि बेकायदेशीर रहिवासी असल्याचे म्हटले ज्यावर तरुणाला राग अनावर झाला.
आपल्यावर केलेल्या टिप्पणीवर उत्तर देताना तरुणाने म्हटले की, “तुम्ही मला पाकिस्तानी म्हणणारे कोण? तुमच्याकडे काय पुरावा आहे? तुम्हाला माहीत आहे का? माझे आजोबा भारतीय सैन्यात होते, ते सुभेदार होते.” सोसायटीतील हा वाद इतका वाढला होता की घटनास्थळी पोलिस देखील उपस्थित होते. पोलिसांसमोरच तरुणाने सांगितले की, त्याला पाकिस्तानी म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.
व्हिडिओत आणखी एका महिलेचा देखील आवाज ऐकू आला जी म्हणते की, “हे लोक म्हणत आहेत की आम्ही पाकिस्तानी आहोत आणि इथे बॉम्ब ठेवण्यासाठी आलो आहोत. आम्ही मुस्लिम आहोत केवळ याच कारणामुळे आम्हाला पाकिस्तानी म्हटले जात आहे.” व्हिडिओत तरुण व्यक्तीकडे बोट करत म्हणतो की, “तो मला पाकिस्तानी म्हणतोय. मला पाकिस्तानी म्हणू नका, मी भारतीय आहे.” इथेच उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने घटनेचा संपूर्ण व्हिडिओ कॅमेरात कैद करुन तो सोशल मिडियावर शेअर केला आहे.
हा व्हिडिओ @KarishmaAziz_ नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले होते, हैदराबादमधील काप्रा येथील जनप्रिया लेक फ्रंट सोसायटीमध्ये एका मुस्लिम व्यक्तीचा छळ करून त्याला पाकिस्तानी संबोधण्यात आले. एका तरुणाने सोसायटी समितीवर त्याच्या कुटुंबाला पाकिस्तानी संबोधल्याचा आरोप केला. त्या तरुणाने प्रत्युत्तर दिले: “माझे आजोबा भारतीय सैन्यात सुभेदार होते, आम्ही भारतीय आहोत!”
हैदराबाद के जनप्रिया लेक फ्रंट सोसाइटी, कापरा में मुस्लिम व्यक्ति को पाकिस्तानी बोलकर प्रताड़ित किया गया! एक युवक ने सोसाइटी कमेटी पर आरोप लगाया कि उसके परिवार को पाकिस्तानी कहा जाता है! युवक ने जवाब में कहा: मेरा दादा Indian Army में Subedar था, हम भारतीय हैं! pic.twitter.com/FZRDJYJxGU — Karishma Aziz (@KarishmaAziz_) June 19, 2026
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व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “ही एक चूक होती, त्या माणसाला छतावरून खाली फेकायला पाहिजे होते, पोलिसांना लाज वाटत नाही, एक माणूस एका मुलाला पाकिस्तानी म्हणत आहे, त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे चूकीचे आहे पोलिसांनी यावर कारवाई करायला हवी” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “फक्त धर्मावरुन त्याला भारतीय न म्हणणे फार चुकीचे आहे आणि पोलिस तिथे उभे राहून फक्त तमाशा बघत आहेत”.
टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.