रविवार, 21 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Hyderabad Housing Society Row Muslim Man Objects To Being Called Pakistani Video Goes Viral

मुस्लिम आहे तर पाकिस्तानी झालो का? पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर तरुणाचा चढला पारा, म्हणाला भारतीय सैन्यात… Video Viral

Updated On: Jun 21, 2026 | 11:04 AM IST
जाहिरात
सारांश

Society Clash : मी पाकिस्तानी नाही, भारतीय आहे... सोसायटीत सुरु झालेल्या बाचाबाचीत व्यक्तीने पोलिसांसमोर लोकांना सुनावले. आमच्या धर्मावरुन आम्हाला पाकिस्तानी म्हटल्याचा दावा देखील त्याने केला.

मुस्लिम आहे तर पाकिस्तानी झालो का? पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर तरुणाचा चढला पारा, म्हणाला भारतीय सैन्यात... Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हाउसिंग सोसायटीतील वादाने अचानक गंभीर वळण घेतल्याने पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला.
  • एका टिप्पणीमुळे रहिवाशांमध्ये तीव्र संताप आणि शाब्दिक चकमक सुरू झाली.
  • व्हायरल व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर या घटनेबाबत जोरदार प्रतिक्रिया उमटल्या.
हैदराबादच्या हाउसिंग सोसायटीमध्ये रहिवाशांमध्ये वाद निर्माण झाला ज्यानंतर सोसायटीत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. परिस्थिती पुढे इतकी बिघडली की पोलिसांना यात हस्तक्षेप करावा लागला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात संतापलेला एक व्यक्ती पोलिसांसमोर शेजाऱ्यांशी बाचाबाची करताना दिसून आला. चला नक्की प्रकरण काय ते सविस्तर जाणून घेऊया.

अजब-गजब! ’50 लाख दे नाहीतर मृतदेह सापडेल’, अपहरणाचे नाटक करुन व्यक्तीने पत्नीकडेच मागितली खंडणी; Video Viral

नक्की काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर घटना ही मलकाजगिरी आयुक्तालय क्षेत्रातील काप्रा येथील जनप्रिया लेकफ्रंट अपार्टमेंटमध्ये घडली आहे. इथे एक व्यक्ती आणि अपार्टमेंट एसोसिएशनच्या सदस्यांमध्ये वाद निर्माण झाला. माहितीनुसार, एसोसिएशनच्या काही सदस्यांनी तरुणाच्या धर्मावरुन त्याला पाकिस्तानी आणि बेकायदेशीर रहिवासी असल्याचे म्हटले ज्यावर तरुणाला राग अनावर झाला.

आपल्यावर केलेल्या टिप्पणीवर उत्तर देताना तरुणाने म्हटले की, “तुम्ही मला पाकिस्तानी म्हणणारे कोण? तुमच्याकडे काय पुरावा आहे? तुम्हाला माहीत आहे का? माझे आजोबा भारतीय सैन्यात होते, ते सुभेदार होते.” सोसायटीतील हा वाद इतका वाढला होता की घटनास्थळी पोलिस देखील उपस्थित होते. पोलिसांसमोरच तरुणाने सांगितले की, त्याला पाकिस्तानी म्हणणे पूर्णपणे चुकीचे आहे.

व्हिडिओत आणखी एका महिलेचा देखील आवाज ऐकू आला जी म्हणते की, “हे लोक म्हणत आहेत की आम्ही पाकिस्तानी आहोत आणि इथे बॉम्ब ठेवण्यासाठी आलो आहोत. आम्ही मुस्लिम आहोत केवळ याच कारणामुळे आम्हाला पाकिस्तानी म्हटले जात आहे.” व्हिडिओत तरुण व्यक्तीकडे बोट करत म्हणतो की, “तो मला पाकिस्तानी म्हणतोय. मला पाकिस्तानी म्हणू नका, मी भारतीय आहे.” इथेच उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने घटनेचा संपूर्ण व्हिडिओ कॅमेरात कैद करुन तो सोशल मिडियावर शेअर केला आहे.

हा व्हिडिओ @KarishmaAziz_ नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले होते, हैदराबादमधील काप्रा येथील जनप्रिया लेक फ्रंट सोसायटीमध्ये एका मुस्लिम व्यक्तीचा छळ करून त्याला पाकिस्तानी संबोधण्यात आले. एका तरुणाने सोसायटी समितीवर त्याच्या कुटुंबाला पाकिस्तानी संबोधल्याचा आरोप केला. त्या तरुणाने प्रत्युत्तर दिले: “माझे आजोबा भारतीय सैन्यात सुभेदार होते, आम्ही भारतीय आहोत!”

धक्कादायक! पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय; पतीने केस कापले, तोंड काळ केलं अन् लघवी… संतापजनक घटनेचा Video Viral

व्हिडिओवर कमेंट्स करत अनेकांनी या घटनेवर आपले मत व्यक्त केले. यात एका यूजरने म्हटले की, “ही एक चूक होती, त्या माणसाला छतावरून खाली फेकायला पाहिजे होते, पोलिसांना लाज वाटत नाही, एक माणूस एका मुलाला पाकिस्तानी म्हणत आहे, त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हे चूकीचे आहे पोलिसांनी यावर कारवाई करायला हवी” आणखी एका यूजरने लिहिले आहे, “फक्त धर्मावरुन त्याला भारतीय न म्हणणे फार चुकीचे आहे आणि पोलिस तिथे उभे राहून फक्त तमाशा बघत आहेत”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Hyderabad housing society row muslim man objects to being called pakistani video goes viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 21, 2026 | 11:04 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अजब-गजब! ’50 लाख दे नाहीतर मृतदेह सापडेल’, अपहरणाचे नाटक करुन व्यक्तीने पत्नीकडेच मागितली खंडणी; Video Viral
1

अजब-गजब! ’50 लाख दे नाहीतर मृतदेह सापडेल’, अपहरणाचे नाटक करुन व्यक्तीने पत्नीकडेच मागितली खंडणी; Video Viral

धक्कादायक! पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय; पतीने केस कापले, तोंड काळ केलं अन् लघवी… संतापजनक घटनेचा Video Viral
2

धक्कादायक! पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय; पतीने केस कापले, तोंड काळ केलं अन् लघवी… संतापजनक घटनेचा Video Viral

संतापजनक! नर्सने रुग्णाच्या अंगावर फेकून मारली ग्लुकोजची बाटली, म्हणाली ‘जा खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार घे’; Video Viral
3

संतापजनक! नर्सने रुग्णाच्या अंगावर फेकून मारली ग्लुकोजची बाटली, म्हणाली ‘जा खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार घे’; Video Viral

माणूस आहे की नागतोडा! खाली मान करत पावसात मारतोय उड्या, पाहून यूजर्स म्हणाले, ;हा तर मोरालाही लाजवेल’, हास्यास्पद Video Viral
4

माणूस आहे की नागतोडा! खाली मान करत पावसात मारतोय उड्या, पाहून यूजर्स म्हणाले, ;हा तर मोरालाही लाजवेल’, हास्यास्पद Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुस्लिम आहे तर पाकिस्तानी झालो का? पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर तरुणाचा चढला पारा, म्हणाला भारतीय सैन्यात… Video Viral

मुस्लिम आहे तर पाकिस्तानी झालो का? पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर तरुणाचा चढला पारा, म्हणाला भारतीय सैन्यात… Video Viral

Jun 21, 2026 | 11:04 AM
सातारा परिसरात गुंडांचा हैदोस, तरुणावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला; नेमकं काय घडलं?

सातारा परिसरात गुंडांचा हैदोस, तरुणावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला; नेमकं काय घडलं?

Jun 21, 2026 | 11:03 AM
Passing Marks History: परीक्षेत पास होण्यासाठी ‘३३ टक्के’ गुणच का लागतात? जाणून घ्या या नियमामागचे नेमके कारण..

Passing Marks History: परीक्षेत पास होण्यासाठी ‘३३ टक्के’ गुणच का लागतात? जाणून घ्या या नियमामागचे नेमके कारण..

Jun 21, 2026 | 11:02 AM
पावसाळ्यात सुके मासे आवडीने खाता! मासे खाण्याआधी ‘या’ गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक, अन्यथा आरोग्यावर होतील परिणाम

पावसाळ्यात सुके मासे आवडीने खाता! मासे खाण्याआधी ‘या’ गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक, अन्यथा आरोग्यावर होतील परिणाम

Jun 21, 2026 | 10:55 AM
Telegram बॅन होताच वेगाने वाढली VPN ची डाउनलोड संख्या! कसं करत काम अ‍ॅप? जाणून घ्या सविस्तर

Telegram बॅन होताच वेगाने वाढली VPN ची डाउनलोड संख्या! कसं करत काम अ‍ॅप? जाणून घ्या सविस्तर

Jun 21, 2026 | 10:41 AM
शिंदे-उद्धव ठाकरे यांनी दोन पावले माघार घ्यावी, दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्यास…; बच्चू कडू यांचं मोठं विधान

शिंदे-उद्धव ठाकरे यांनी दोन पावले माघार घ्यावी, दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्यास…; बच्चू कडू यांचं मोठं विधान

Jun 21, 2026 | 10:39 AM
Palghar Crime: माझ्या टोकाच्या पाऊलाला तेच जबाबदार…; वरिष्ठांच्या मानसिक त्रासाचा आरोप करत 57 वर्षीय अधिकाऱ्याची आत्महत्या

Palghar Crime: माझ्या टोकाच्या पाऊलाला तेच जबाबदार…; वरिष्ठांच्या मानसिक त्रासाचा आरोप करत 57 वर्षीय अधिकाऱ्याची आत्महत्या

Jun 21, 2026 | 10:37 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा