‘गालावर Kiss कर ना…’ भररस्त्यात परदेशी पर्यटकाचा हात पकडून तरुणाचा लज्जास्पद कृत्य; VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त

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व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ स्वत: ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर मार्को याने सोशल मीडियावर शेअर केला होता. यानंतर हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला. या क्लिपमध्ये दिसत आहे की, मार्को भारतीय रस्त्यांवर फिरताना रस्त्यावर असलेल्या काही तरुण त्याला त्रास देत आहे. हे तरुण जवळच असलेल्या एका रिक्षात बसलेले आहे. यातील एकजण अचानत मार्कोचा हात पकडतो आणि गाल पुढे करत किस मागतो.
तरुणाच्या या विचित्र मागणीमुळे मार्को प्रचंड असहज झालेला आहे. तो आपला हात सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आणि नकार देत, मी तुम्हाला किस का करु विचारतो? नाही म्हणतो आणि माफ करा मी गे नाही असे उत्तर देतो. परंतु स्पष्ट नकार देऊनही तरुम ऐकत नाहीत त्याचा हात घट्ट धरुन ठेवतो आणि किस मागत राहतो.
Australian tourist says he was harassed on a Kolkata street after a young boy repeatedly asked him for a kiss and held his hand despite being refused. pic.twitter.com/tJ0yWi2yyK — The News Drill™ (@thenewsdrill) June 18, 2026
सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यावर नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. यावर मार्कोने देखील नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याने म्हटले की, मी कसाबसा माझा हात सोडवून तिथून पळून आलो. माझ्यापेक्षा लहान असलेली मुलं देखील लैंगिक छळ करत आहेत, वाह असे त्याने म्हटले आहे. तर भारतीय नेटकऱ्यांनी यावर संताप व्यक्त करत या अशा नरधमांमुळेच भारताचे नाव खराब होते असे म्हटले आहे. तसेच मुलाच्या चुकीबद्दल मार्कोची माफी देखील मागितली आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.