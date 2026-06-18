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‘गालावर Kiss कर ना…’ भररस्त्यात परदेशी पर्यटकाचा हात पकडून तरुणाचा लज्जास्पद कृत्य; VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त

Updated On: Jun 18, 2026 | 01:12 PM IST
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सारांश

सोशल मीडियावर एक अत्यंत संतापजनक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका परदेशी पर्यटकासोबत भारतीय व्यक्तीने लज्जास्पद असे कृत्य केलं आहे. यावर तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

Foreign Tourist Harrased

'गालावर Kiss कर ना...' भररस्त्यात परदेशी पर्यटकाचा हात पकडून तरुणाचा लज्जास्पद कृत्य; VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ‘गालावर Kiss कर ना…’
  • भररस्त्यात परदेशी पर्यटकाचा हात पकडून तरुणाचा घाणेरडा प्रकार
  • VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त
सोशल मीडियावर रोज हजारो व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. काही व्हिडिओ पाहून हसू आवरणे कठीण होऊन जाते. तर काही व्हिडिओ अत्यंत संतापजनक असतात. सध्या असाच एक लज्जास्पद व्हिडओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक भारतीय नागरिकाने परदेशी पर्यटकासोबत असे काही कृत्य केले आहे की सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ स्वत: ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर मार्को याने सोशल मीडियावर शेअर केला होता. यानंतर हा व्हिडिओ तुफान व्हायरल झाला. या क्लिपमध्ये दिसत आहे की, मार्को भारतीय रस्त्यांवर फिरताना रस्त्यावर असलेल्या काही तरुण त्याला त्रास देत आहे. हे तरुण जवळच असलेल्या एका रिक्षात बसलेले आहे. यातील एकजण अचानत मार्कोचा हात पकडतो आणि गाल पुढे करत किस मागतो.

तरुणाच्या या विचित्र मागणीमुळे मार्को प्रचंड असहज झालेला आहे. तो आपला हात सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आणि नकार देत, मी तुम्हाला किस का करु विचारतो? नाही म्हणतो आणि माफ करा मी गे नाही असे उत्तर देतो. परंतु स्पष्ट नकार देऊनही तरुम ऐकत नाहीत त्याचा हात घट्ट धरुन ठेवतो आणि किस मागत राहतो.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यावर नेटकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. यावर मार्कोने देखील नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याने म्हटले की, मी कसाबसा माझा हात सोडवून तिथून पळून आलो. माझ्यापेक्षा लहान असलेली मुलं देखील लैंगिक छळ करत आहेत, वाह असे त्याने म्हटले आहे. तर भारतीय नेटकऱ्यांनी यावर संताप व्यक्त करत या अशा नरधमांमुळेच भारताचे नाव खराब होते असे म्हटले आहे. तसेच मुलाच्या चुकीबद्दल मार्कोची माफी देखील मागितली आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral news youth misbehaves with foreign tourist video sparks outrage

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Published On: Jun 18, 2026 | 01:12 PM

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