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Work From Bike नंतर आता थेट Work From Camel; भर वाळवंटात बसून पठ्ठ्याचं काम, Video Viral

Updated On: Jun 17, 2026 | 07:20 PM IST
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सारांश

Work From Camel : सोशल मीडियावर एक अतिशय मजेशीर व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एक व्यक्ती थेट भर वाळवंटात उंटावर बसून ऑफिस कॉल अटेंड करताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ पाहून सोशल मीडियावर हास्याचा कल्लोळ उडाला आहे.

Work From Camel

Work From Bike नंतर आता थेट Work From Camel; भर वाळवंटात बसून पठ्ठ्याचं काम, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • Work From Bike नंतर आता थेट Work From Camel
  • भर वाळवंटात बसून पठ्ठ्याचं काम
  • व्हिडिओ व्हायरल
Work From Camel : सोशल मीडियावर कधी काय पाहायला मिळेल याचा नेम नाही. कधी मजेशीर, तर कधी चित्र-विचित्र व्हिडिओ व्हायरल होत असतात. सध्या सोशल मीडियावर एक वर्क फ्रॉम होमची भाषणा बदलणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका व्यक्तीने कामासाठी असे ठिकाण गाठलं आहे की पाहून नेटकरी देखील चकित  झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी एक पठ्ठ्या धावत्या दुचाकीवरुन काम करत होता, तर आता दुसऱ्या पठ्ठ्यानं थेट वाळवंट गाठलं आहे.

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काय आहे व्हिडिओत ?

व्हायरल होत असेल्ल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की एक तरुण थेट वाळवंटातून काम करताना दिसत आहे. तरुण उंटावर बसून लॅपटॉपवर मिटिंग अटेंड करत आहे. कडक उन्हात, चाहूबाजूंनी पसरलेले वाळूचे ढीग आणि हातात लॅपटॉप घेऊन तरुण कामात मग्न आहे. त्याच्यासोबत आलेल्या मित्राने हा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला असून सोशल मीडियावर प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. पठ्ठ्या झूम कॉलमध्ये मग्न आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @SanataniiPranav या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. काही क्षणांतच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून लाखो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहे. आता सोशल मीडियावर वर्क फ्रॉम कॅमल असे ट्रेंड व्हायरल होत आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, ही तर ड्रीम लाईफ आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने काहीही असो बॉसने सांगितलेय म्हणल्यावर काम झालेच पाहिजे. आणखी एका नेटकऱ्याने पण एवढ्या भयंकर वाळवंटात इंटरनेट कुठून आलं असा प्रश्न केला आहे.

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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Man attent office call from dessert sitting on camel video goes viral

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Published On: Jun 17, 2026 | 07:20 PM

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