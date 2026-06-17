Work From Bike नंतर आता थेट Work From Camel; भर वाळवंटात बसून पठ्ठ्याचं काम, Video Viral

‘झिरो सिविक सेन्स…’ वॉटर मेट्रोतील ‘त्या’ व्हिडिओवर नेटकऱ्यांचा तीव्र संताप, नक्की काय घडलं?
व्हायरल होत असेल्ल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की एक तरुण थेट वाळवंटातून काम करताना दिसत आहे. तरुण उंटावर बसून लॅपटॉपवर मिटिंग अटेंड करत आहे. कडक उन्हात, चाहूबाजूंनी पसरलेले वाळूचे ढीग आणि हातात लॅपटॉप घेऊन तरुण कामात मग्न आहे. त्याच्यासोबत आलेल्या मित्राने हा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला असून सोशल मीडियावर प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. पठ्ठ्या झूम कॉलमध्ये मग्न आहे.
Man joins work call from atop a camel safari after telling his boss he would be ‘working from home’ Shared via TheTatva Apphttps://t.co/NF9oYDHxsM pic.twitter.com/nJAXZojCSl — Pranav (@SanataniiPranav) June 16, 2026
व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @SanataniiPranav या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. काही क्षणांतच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून लाखो व्ह्यूज आणि लाईक्स मिळाले आहे. आता सोशल मीडियावर वर्क फ्रॉम कॅमल असे ट्रेंड व्हायरल होत आहे. एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे की, ही तर ड्रीम लाईफ आहे, तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने काहीही असो बॉसने सांगितलेय म्हणल्यावर काम झालेच पाहिजे. आणखी एका नेटकऱ्याने पण एवढ्या भयंकर वाळवंटात इंटरनेट कुठून आलं असा प्रश्न केला आहे.
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टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.