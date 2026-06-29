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क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! मित्रांच्या डोळ्यादेखत तरुणाचा अंत; स्विमिंग पूलमध्ये उडी मारली अन्…, VIDEO पाहून अंगावर काटा येईल

Updated On: Jun 29, 2026 | 12:08 PM IST
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सारांश

Swimming Pool Accident : रिल बनवण्याच्या नादात एका २५ वर्षीय तरुणाला आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. स्विमिंग पूलमध्ये उडी मारल्यानंतर या तरुणाचा त्याच्या मित्रांच्या डोळ्यादेखतच मृत्यू झाला आहे.

Man Dies after Diving in Pool

क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! मित्रांच्या डोळ्यादेखत तरुणाचा अंत; स्विमिंग पूलमध्ये उडी मारली अन्..., VIDEO पाहून अंगावर काटा येईल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मित्रांच्या डोळ्यादेखत तरुणाचा अंत
  • स्विमिंग पूल मध्ये उडी मारली अन्…,
  • VIDEO पाहून अंगावर काटा येईल
Swimming Pool Accident : सोशल मीडियावर एक अत्यंत हृदयद्रावक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. एका २५ वर्षीय तरुणाचा स्विमिंगपूलमध्ये उडी मारल्यानंतर मृत्यू झाला आहे. या घटनेने संपूर्ण सोशल मीडिया हादरले आहे. अलकीडे तरुणांना सोशल मीडियावर व्हायरल होण्याची क्रेझ लागली आहे. पण हीच क्रेझ या तरुणाच्या जीवावर बेतली आहे. रिल बनवण्याच्या नादात  असे काही घडलं आहे ज्याचा त्याने विचारही केला नसले. त्याच्या मित्रांच्या डोळ्यादेखतच त्याचा करुण अंत झाला आहे.

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नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, काही तरुण स्विमिंगपूलमध्ये मस्ती करताना दिसत आहेत. एका गाण्यावर हे लोक व्हिडिओ बनवत आहेत. एक मित्र पूलच्या कडेला उभा राहिला आहे तर दुसरा एका थोड्या प्रमाणात उंची असलेल्या घराच्या छतावर उभा राहिला आहे. हा तरुणी अचानक धावत येतो आणि पूलमध्ये थेट डायव्ह मारतो. मात्र ही उडी त्याच्या आयुष्याची शेवचटी उडी ठरते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या २५ वर्षीय तरुणाचे नाव श्रेणिक मिलिंद टकले असून त्याने पूलमध्ये उडी मारताच त्याचा मृत्यू झाला आहे. श्रेणिक आपल्या मित्रांसोबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवणला फिरायला गेला होता. यावेळी रिसॉर्टमध्ये पूलमध्ये मस्ती करताना ही थरारक घटना घडली. श्रेणिकने पूलाच्या ज्या भागात उडी मारली तो पूल लहान मूलांसाठी बनवलेला शॅलो पूल होता. येथे पाण्याची खोली केवळ ४ फूट होती. यामुळे श्रेणिकने डोक्याच्या बाजूने उडी मारताचे त्याचे डोके पाण्याच्या तळाशी फरशीवर जोरात आदळले. त्याच्या मानेला आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाली.

मित्र नाचतच राहिले अन्…

यावेळी मित्र रिल बनवण्यास गुंग होते. यामुळे श्रेणिकला लागल्यानंतर तो खालीच बुडून राहिला. मित्रांना त्याचा अपघात झालेले कळालेच नाही. तो काही सेकंदानंतर तो वर आला नाही आणि त्याची हालचाल बंद झाली. यावेळी मित्रांचा गोंधळ उडाला. यानंतर मित्रांनी तातडीने त्याला बाहेर काढले आणि रुग्णालयात नेते. पण त्याचा आधीच मृत्यू झाला होता.

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

सध्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे. अनेकांनी कोणत्याही पूलमध्ये उडी मारण्यापूर्वी पाण्याची खोली माहित असेणे गरजेचे असल्याचे म्हटले. तसेच या रिलचा नाद सोडण्याचा अनेकांनी सल्ला दिला. यामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत असे लोकांनी म्हटले.

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Web Title: Young man dies after diving in shallow pool in malvan reel video goes viral

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Published On: Jun 29, 2026 | 12:08 PM

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