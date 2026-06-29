क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! मित्रांच्या डोळ्यादेखत तरुणाचा अंत; स्विमिंग पूलमध्ये उडी मारली अन्…, VIDEO पाहून अंगावर काटा येईल

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व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, काही तरुण स्विमिंगपूलमध्ये मस्ती करताना दिसत आहेत. एका गाण्यावर हे लोक व्हिडिओ बनवत आहेत. एक मित्र पूलच्या कडेला उभा राहिला आहे तर दुसरा एका थोड्या प्रमाणात उंची असलेल्या घराच्या छतावर उभा राहिला आहे. हा तरुणी अचानक धावत येतो आणि पूलमध्ये थेट डायव्ह मारतो. मात्र ही उडी त्याच्या आयुष्याची शेवचटी उडी ठरते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या २५ वर्षीय तरुणाचे नाव श्रेणिक मिलिंद टकले असून त्याने पूलमध्ये उडी मारताच त्याचा मृत्यू झाला आहे. श्रेणिक आपल्या मित्रांसोबत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवणला फिरायला गेला होता. यावेळी रिसॉर्टमध्ये पूलमध्ये मस्ती करताना ही थरारक घटना घडली. श्रेणिकने पूलाच्या ज्या भागात उडी मारली तो पूल लहान मूलांसाठी बनवलेला शॅलो पूल होता. येथे पाण्याची खोली केवळ ४ फूट होती. यामुळे श्रेणिकने डोक्याच्या बाजूने उडी मारताचे त्याचे डोके पाण्याच्या तळाशी फरशीवर जोरात आदळले. त्याच्या मानेला आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाली.
यावेळी मित्र रिल बनवण्यास गुंग होते. यामुळे श्रेणिकला लागल्यानंतर तो खालीच बुडून राहिला. मित्रांना त्याचा अपघात झालेले कळालेच नाही. तो काही सेकंदानंतर तो वर आला नाही आणि त्याची हालचाल बंद झाली. यावेळी मित्रांचा गोंधळ उडाला. यानंतर मित्रांनी तातडीने त्याला बाहेर काढले आणि रुग्णालयात नेते. पण त्याचा आधीच मृत्यू झाला होता.
A tragic de@th occurred of a 25-year-old youth who jumped from a height into the swimming pool at a resort in Vayri (Tal. Malvan). The video of this accident is going viral on social media. pic.twitter.com/7uPHFx1nlq — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 27, 2026
सध्या या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला आहे. अनेकांनी कोणत्याही पूलमध्ये उडी मारण्यापूर्वी पाण्याची खोली माहित असेणे गरजेचे असल्याचे म्हटले. तसेच या रिलचा नाद सोडण्याचा अनेकांनी सल्ला दिला. यामुळे अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत असे लोकांनी म्हटले.
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