रविवार, 28 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Viral »
  • Indigo Flight Chaos At Delhi Airport After Technical Issue Passengers Protest Video Viral

दिल्ली विमानतळावर इंडिगोच्या विमानात गोंधळ! तासन्‌तास एसी बंद, उकाड्याने प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट; Video Viral

Updated On: Jun 28, 2026 | 12:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

Indigo Flight Crisis : दिल्ली विमानतळावरुन रांचीला जाणाऱ्या विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याने टेकऑफआधीच रनवेवर विमानाला अनेक तास थांबवण्यात आले. या दरम्यान विमानातील एसीही खराब झाला ज्यामुळे उष्णतेत प्रवाशांतचे हाल बेहाल झाले. विमानातील गोंधळाचा व्हिडिओ आता इंटरनेटवर व्हायरल झालाय.

दिल्ली विमानतळावर इंडिगोच्या विमानात गोंधळ! तासन्‌तास एसी बंद, उकाड्याने प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • उड्डाणापूर्वी झालेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे प्रवाशांना दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागली.
  • गैरसोयीमुळे विमानातील वातावरण तणावपूर्ण बनले आणि प्रवाशांमध्ये नाराजी पसरली.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
इंडिगो एअरलाईन सोशल मिडियावर नेहमीच चर्चेत असते. ही भाराताची सर्वात लोकप्रिय एअरलाईन असली तरी सोशल मिडियावर कंपनी नेहमीच वादाच्या कचाड्यात सापडते. सोशल मिडियावर इंडियोगोच्या विमानातील अनेक घटना शेअर होत असतात ज्यात प्रवाशांच्या गैरसोयीचे वाईट दृष्य नेहमीच नजरेल पडते. आताही इंटरनेटवर एक असाच व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात विमानतळावरच प्रवाशांचा संताप ओसंडून वाहताना दिसून आला. ही घटना दिल्लीतून रांची येथे जाणाऱ्या इंडिगोच्या (6E-2614) फ्लाइटमध्ये आहे. फ्लाईट टेक ऑफ होण्याआधीच काही तांत्रिक बिघाडामुळे प्रवासी दोन ते तीन तास विमानात अडकून राहिले. यावेळा एसीही चालत नसल्याने उष्णतेने प्रवासी हैराण झाले आणि फ्लाईटमध्ये एकच गोंधळ सुरु झाला.

संतापजनक! कामाख्या मंदिरात जमावाचा कपलवर हल्ला, तरुणीला फेकून मारली बाॅटल… Viral Video पाहून नेटकरी संतापले

एसी बंद झाल्याने प्रवासी भडकले

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही फ्लाईट २.४० वाजता उड्डाण भरणार होती पण टेकऑफआधीच काही तांत्रिक बिघाड झाल्याने रनवेवरच विमानाला अनेक तास थांबवून ठेवण्यात आले. विमान थांबले पण प्रवाशांना मात्र यातून बाहेर सोडले नाही ज्यामुळे सर्व प्रवासी विमानातच अडकून राहिले. यादरम्यानच विमानाचा एसीदेखील अचानक बिघडला ज्यामुळे विमानाच्या आत उकाड्याने प्रवाशांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. दिल्लीच्या दमट आणि भाजून काढणाऱ्या उन्हात, एसीशिवाय विमानाची केबिन भट्टीसारखी गरम झाली. विमानात असलेली लहान मुले, वृद्ध व्यक्ती आणि महिलांची अवस्था बिकट झाली. हवेसाठी प्रवाशांना विमानात ठेवलेल्या मासिकांचा वापर करावा लागला. या सर्वच प्रकारामुळे प्रवासी त्रस्त झाले आणि विमानाच्या आत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. प्रवाशांनी सांगितले की, त्यांना विमानाच्या आत श्वास घेणं देखील कठीण झालं होतं, लहान मुले रडत होती परंतु विमानातील स्टाफ त्यांनी विमानाबाहेर जाऊ देत नव्हता.

वय फक्त एक नंबर! ८० वर्षांच्या हरियाणवी आजोबांनी १८०० फूट उंच आकाशात फडकवला भारताचा तिरंगा; Video Viral

प्रवाशांनी क्रू-मेंबर्ससोबत केले भांडण

बऱ्याच काळात जेव्हा काहीच मदत मिळाली नाही तेव्हा प्रवासी रागाने भडकले आणि त्यांनी आपला सर्व राग क्रू-मेंबर्सवर काढायला सुरुवात केली. संतप्त प्रवाशांनी विमानात गोंधळ आणि आंदोलन सुरू केले. विमानात बिघाड होताच त्यांना टर्मिनलवर परत का पाठवण्यात आलं नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. प्रवाशांचा आक्रोश पाहता अखेर काही तासाने विमानाने दरवाजे खुली केली आणि बसच्या मदतनीने सर्व प्रवाशांना टर्मिनलर परत पाठवण्यात आले. तांत्रिक बिघाडाच्या दुरुस्तीनंतर आणि तपासणीनंतर विमानाने काही तासांनंतर उड्डाण भरले. हे विमान संध्याकाळी ४.३५ वाजता रांचीला पोहचणार होते पण या सर्व गोंधळामुळे आणि तांत्रिक बिघाडामुळे ते ८.१५ वाजता रांचीत पोहोचले.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Indigo flight chaos at delhi airport after technical issue passengers protest video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 28, 2026 | 12:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

माणुसकी अजूनही जिंवत आहे! समुद्राच्या थरारक लाटांमध्ये अडकली महिला; ‘ह्यूमन चेन’ बनवत पर्यटकांनी वाचवला जीव, Video Viral
1

माणुसकी अजूनही जिंवत आहे! समुद्राच्या थरारक लाटांमध्ये अडकली महिला; ‘ह्यूमन चेन’ बनवत पर्यटकांनी वाचवला जीव, Video Viral

वय फक्त एक नंबर! ८० वर्षांच्या हरियाणवी आजोबांनी १८०० फूट उंच आकाशात फडकवला भारताचा तिरंगा; Video Viral
2

वय फक्त एक नंबर! ८० वर्षांच्या हरियाणवी आजोबांनी १८०० फूट उंच आकाशात फडकवला भारताचा तिरंगा; Video Viral

संतापजनक! कामाख्या मंदिरात जमावाचा कपलवर हल्ला, तरुणीला फेकून मारली बाॅटल… Viral Video पाहून नेटकरी संतापले
3

संतापजनक! कामाख्या मंदिरात जमावाचा कपलवर हल्ला, तरुणीला फेकून मारली बाॅटल… Viral Video पाहून नेटकरी संतापले

पोलिस ठाण्यात प्रेमाचे चाळे, मागून आली अन् खुर्चीवर बसलेल्या सहकर्मचाऱ्याला केलं KISS, ऑन-ड्यूटी कर्मचारी निलंबित; Video Viral
4

पोलिस ठाण्यात प्रेमाचे चाळे, मागून आली अन् खुर्चीवर बसलेल्या सहकर्मचाऱ्याला केलं KISS, ऑन-ड्यूटी कर्मचारी निलंबित; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
दिल्ली विमानतळावर इंडिगोच्या विमानात गोंधळ! तासन्‌तास एसी बंद, उकाड्याने प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट; Video Viral

दिल्ली विमानतळावर इंडिगोच्या विमानात गोंधळ! तासन्‌तास एसी बंद, उकाड्याने प्रवाशांमध्ये संतापाची लाट; Video Viral

Jun 28, 2026 | 12:27 PM
“दिग्दर्शकाने केली मारहाण, मोबाईल हिसकावला अन्…”; बॉलिवूड अभिनेत्याचा गंभीर आरोप, रडतानाचा व्हिडिओ व्हायरल

“दिग्दर्शकाने केली मारहाण, मोबाईल हिसकावला अन्…”; बॉलिवूड अभिनेत्याचा गंभीर आरोप, रडतानाचा व्हिडिओ व्हायरल

Jun 28, 2026 | 12:24 PM
AIIMS Nursing Result 2026: एम्स एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षेचा निकाल जाहीर; ‘या’ सोप्या स्टेप्सद्वारे पहा तुमचा निकाल

AIIMS Nursing Result 2026: एम्स एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षेचा निकाल जाहीर; ‘या’ सोप्या स्टेप्सद्वारे पहा तुमचा निकाल

Jun 28, 2026 | 12:22 PM
US-Iran Conflict: ‘जर हल्ले थांबले नाहीत, तर आता आर की पार! इराणला संपवण्याची वेळ आली; ट्रम्प यांची IRGC विरुद्ध रणगर्जना

US-Iran Conflict: ‘जर हल्ले थांबले नाहीत, तर आता आर की पार! इराणला संपवण्याची वेळ आली; ट्रम्प यांची IRGC विरुद्ध रणगर्जना

Jun 28, 2026 | 12:19 PM
Raigad News: रोह्यात हेल्मेट सक्तीवर नागरिकांचा संताप; ‘सामान्यांऐवजी बेदरकार वाहनचालकांवर कारवाई करा’, स्थानिकांची मागणी

Raigad News: रोह्यात हेल्मेट सक्तीवर नागरिकांचा संताप; ‘सामान्यांऐवजी बेदरकार वाहनचालकांवर कारवाई करा’, स्थानिकांची मागणी

Jun 28, 2026 | 12:12 PM
लग्नाच्या सातव्या दिवशीच पत्नी गेली सोडून; नैराश्येत पतीची गळफास घेऊन आत्महत्या

लग्नाच्या सातव्या दिवशीच पत्नी गेली सोडून; नैराश्येत पतीची गळफास घेऊन आत्महत्या

Jun 28, 2026 | 12:05 PM
पाकिस्तानात निकाह, ‘लेडी स्लीपर सेल’चा संशय… जयपूरमधून संशयित गुप्तहेर अटकेत; तीन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होती बबीता

पाकिस्तानात निकाह, ‘लेडी स्लीपर सेल’चा संशय… जयपूरमधून संशयित गुप्तहेर अटकेत; तीन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होती बबीता

Jun 28, 2026 | 12:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा