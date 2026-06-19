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Anupama Singh: ‘काश्मीर आमचेच, दहशतवाद पसरवून सिंधू करार टिकणार नाही’, UN मध्ये भारताच्या वाघिणीसमोर पाकिस्तानची बोलती बंद

Updated On: Jun 19, 2026 | 10:41 AM IST
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सारांश

अनुपमा सिंग यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी काश्मीर प्रश्न, संयुक्त जल करार आणि दहशतवादावरील पाकिस्तानचे दावे फेटाळून लावले आणि इस्लामाबादची भूमिका दुटप्पी असल्याचे म्हटले.

anupama singh un speech india slams pakistan kashmir integral part indus waters treaty

'काश्मीर आमचेच, दहशतवाद पसरवून सिंधू करार टिकणार नाही', संयुक्त राष्ट्रात भारताच्या वाघिणीसमोर पाकिस्तानची बोलती बंद ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • पाकिस्तानचा खोटेपणा उघड
  • सिंधू करारावर कठोर भूमिका
  • काश्मीरवर तडजोड नाही

Anupama Singh UN speech Pakistan : संयुक्त राष्ट्रांच्या (United Nations) मंचावर भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानच्या खोट्या प्रचाराचा फुगा फोडला आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) ६२ व्या सत्रात भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव आणि आयएफएस (IFS) अधिकारी अनुपमा सिंग यांनी पाकिस्तान आणि ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ (OIC) ने जम्मू-काश्मीरबाबत केलेले सर्व आरोप अत्यंत तीव्र शब्दांत फेटाळून लावले. अनुपमा सिंग यांनी आपल्या भाषणात काश्मीर प्रश्न, सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावर इस्लामाबादच्या दुटप्पी धोरणावर घणाघाती प्रहार केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, स्वतःच्या भूमीवर दहशतवाद्यांना आश्रय देणारा पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय मंचावर स्वतःला ‘दहशतवादाचा बळी’ म्हणून सादर करू शकत नाही.

आपल्या आक्रमक आणि मुद्देसूद भाषणात अनुपमा सिंग यांनी थेट पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांच्या विधानाचा दाखला दिला. त्यांनी सांगितले की, “पाकिस्तान हा एक असा अजब देश आहे, जिथे त्यांचे स्वतःचे संरक्षण मंत्री दहशतवाद्यांना आश्रय देणे, त्यांना प्रशिक्षण देणे आणि सीमेपलीकडे तैनात करण्याच्या आपल्या सरकारी धोरणाचा जाहीरपणे अभिमान बाळगतात. आणि दुसरीकडे, तोच देश आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर येऊन आपण स्वतः दहशतवादाचे बळी असल्याचा कांगावा करतो. हा असा विरोधाभास आहे जो केवळ आणि केवळ पाकिस्तानच जगाला दाखवू शकतो.”

पाकिस्तान म्हणजे एक ‘फ्रँकेनस्टाईन राज्य’

पाकिस्तानची अवस्था सध्या स्वतःच्याच कर्मामुळे बिकट झाली आहे, यावर बोट ठेवताना अनुपमा सिंग यांनी त्याला ‘फ्रँकेनस्टाईन स्टेट’ (Frankenstein State) ची उपमा दिली. त्या म्हणाल्या की, पाकिस्तान हे अशा राज्याचे जिवंत उदाहरण आहे, ज्याने स्वतःच एक भयंकर राक्षस (दहशतवाद) तयार केला आणि आता जेव्हा तोच राक्षस स्वतःच्या निर्मात्याला चावा घेत आहे, तेव्हा पाकिस्तान सुन्न झाला आहे. स्वतःच्या देशातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था सांभाळण्यात अपयशी ठरलेले पाकी सरकार भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करून आपल्या जनतेचे लक्ष विचलित करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत आहे.

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त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला आठवण करून दिली की, पाकिस्तानचा हा भारतविरोधी प्रचार केवळ त्याचे देशांतर्गत अपयश, आर्थिक दिवाळखोरी आणि दहशतवादाला असलेला छुपा व उघड पाठिंबा लपवण्यासाठी रचलेला एक पूर्वनियोजित कट आहे. ओआयसी (OIC) च्या समन्वयक पदाचा गैरवापर करून पाकिस्तान या फसवणुकीला आणखी बळकटी देण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु भारत त्यांचा हा डाव कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही.

‘सिंधू जल करारावर भारताची भूमिका पूर्णपणे स्पष्ट’

या सत्रादरम्यान अनुपमा सिंग यांनी भारत आणि पाकिस्तानमधील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा ‘सिंधू जल करारावर’ (IWT) भारताची भूमिका अत्यंत कठोरपणे मांडली. दिल्ली या करारावरील आपल्या भूमिकेवरून एक पाऊलही मागे हटणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. १९६० मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आलेला हा जल करार आताच्या सद्यस्थितीनुसार आणि भौगोलिक बदलानुसार पूर्णपणे कालबाह्य (Outdated) झाला आहे, ही एक त्रिकालाबाधित वस्तुस्थिती आहे.

भारताने पाकिस्तानला सुनावले की, गेल्या सहा दशकांत जग आणि तंत्रज्ञान खूप बदलले आहे. कोणतीही तांत्रिक किंवा आंतरराष्ट्रीय प्रणाली काळाच्या ओघात स्थिर राहू शकत नाही. त्यामुळे ६० वर्षांपूर्वीच्या कराराला उत्तरदायित्वापासून पूर्णपणे अलिप्त असलेला कायमस्वरूपी हक्क मानता येणार नाही. “दहशतवादाला आपले अधिकृत राज्य धोरण बनवून पाकिस्तान भारताकडून सद्भावना, शांतता आणि मैत्रीच्या आधारावर सहकार्याची अपेक्षा कशी काय करू शकतो?” असा रोखठोक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, भारताच्या भूप्रदेशांवर आणि प्रकल्पांवर पाळत ठेवण्याचे कुभांड रचण्याऐवजी पाकिस्तानने आपल्या देशातील आर्थिक व सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यावर भर द्यावा, जो त्यांच्या तिथल्या जनतेच्या भल्याचा ठरेल, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

credit – social media and Twitter

PoJK मधील क्रूर दडपशाहीवरून लक्ष विचलित करण्याचा डाव

जम्मू-काश्मीरच्या सार्वभौमत्वावर बोलताना अनुपमा सिंग यांनी पुनरुच्चार केला की, संपूर्ण जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अनन्य भाग आहे, तो नेहमीच भारताचाच राहील आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारच्या वादाला किंवा बाह्य हस्तक्षेपाला जागा नाही. पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या ‘पाकिस्तान-व्याप्त जम्मू आणि काश्मीर’ (PoJK) मध्ये सध्या सुरू असलेल्या मानवाधिकार उल्लंघनाचा मुद्दा त्यांनी जागतिक मंचावर मोठ्या धैर्याने मांडला.

गेल्या काही आठवड्यांत पीओजेके (PoJK) मधील रावलकोट आणि इतर भागांत तिथल्या स्थानिक नागरिकांनी पाकिस्तानी लष्कर आणि प्रशासनाविरुद्ध तीव्र आंदोलने सुरू केली आहेत. या आंदोलनांना चिरडण्यासाठी पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी केलेली क्रूर दडपशाही आणि शेकडो निष्पाप नागरिकांची झालेली हत्या हे अत्यंत क्लेशदायक आहे. अनुपमा सिंग म्हणाल्या की, सक्तीच्या ताब्यावर आधारित आणि केवळ दडपशाहीच्या जोरावर टिकवून ठेवलेल्या अनधिकृत व्यवस्थेचे हे अपेक्षित आणि भयानक परिणाम आहेत. तिथली जनता आता पाकी जुलूमाविरुद्ध बंड करून उठली आहे आणि यावरून जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठीच पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्रात काश्मीरचा खोटा राग आळवत आहे.

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कोण आहेत आयएफएस अनुपमा सिंग?

संयुक्त राष्ट्रात पाकिस्तानच्या खोट्या दाव्यांच्या चिंधड्या उडवणाऱ्या अनुपमा सिंग या सध्या भारतात अत्यंत चर्चेत आल्या आहेत. त्या २०१४ च्या तुकडीतील भारतीय परराष्ट्र सेवेतील (IFS) अत्यंत हुशार आणि कार्यक्षम अधिकारी आहेत. परराष्ट्र सेवेत येण्यापूर्वी त्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी अत्यंत उज्ज्वल राहिली आहे. त्यांनी मौलाना आझाद नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (MANIT) मधून कॉम्प्युटर सायन्स अँड इंजिनिअरिंगमध्ये बी.टेक (B.Tech) ची पदवी घेतली आहे. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या अत्यंत प्रतिष्ठित अशा ‘फॅकल्टी ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज’ (FMS) मधून फायनान्स विषयात एमबीए (MBA) पूर्ण केले आहे. त्यांच्या या उच्च शिक्षण आणि उत्कृष्ट मुत्सद्देगिरीची झलक त्यांच्या भाषणातून स्पष्टपणे दिसून आली, ज्याने जागतिक मंचावर भारताची मान अभिमानाने उंचावली आहे.

Web Title: Anupama singh un speech india slams pakistan kashmir integral part indus waters treaty

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Published On: Jun 19, 2026 | 10:41 AM

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