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India-Bangladesh: बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यामुळे भारत-बांगलादेश संबंध धोक्यात? ढाका कडून मोठे स्पष्टीकरण

Updated On: Jun 18, 2026 | 02:15 PM IST
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सारांश

India Bangladesh Ties: बांगलादेशी अधिकाऱ्याने यावर जोर दिला की, दिल्ली आणि ढाका यांच्यातील संबंध हे बांगलादेशी नेत्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर अवलंबून नाहीत. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, दोन्ही बाजूंनी संबंधांमधील सकारात्मक गती कायम राखणे आवश्यक आहे.

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India-Bangladesh : बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या चीन दौऱ्यामुळे भारत-बांगलादेश संबंध धोक्यात? ढाका कडून मोठे स्पष्टीकरण ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • चीन दौऱ्याचा भारतासोबतच्या संबंधांवर परिणाम नाही
  • जुलैमध्ये पंतप्रधान रहमान यांचा भारत दौरा
  • द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नव्या राजदूतांची भूमिका

India Bangladesh relations Tarique Rahman : शेख हसीना यांचे सरकार कोसळल्यानंतर शेजारील देश बांगलादेशातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. १७ फेब्रुवारी रोजी सत्तेवर आलेले बांगलादेशचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान तारिक रहमान (Tariq Rahman) हे पुढील आठवड्यात आपल्या पहिल्या परदेश दौऱ्यावर म्हणजेच मलेशिया आणि चीनला जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आंतरराष्ट्रीय राजकीय वर्तुळात भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांबाबत विविध चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, या सर्व चर्चांवर पडदा टाकत बांगलादेश सरकारच्या एका उच्चपदस्थ सूत्राने स्पष्ट केले आहे की, पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या या परदेश दौऱ्याच्या योजनांचा भारतासोबतच्या द्विपक्षीय आणि ऐतिहासिक संबंधांवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.

ढाका आणि नवी दिल्ली यांच्यातील संबंधांची स्वतःची अशी एक वेगळी आणि विशिष्ट गतिशीलता आहे, ज्याच्या गरजा स्वतःच अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, अशी माहिती बांगलादेशी अधिकाऱ्यांनी ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राशी बोलताना दिली. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंध हे केवळ कोणत्याही नेत्याच्या परदेश दौऱ्यांवर किंवा इतर देशांशी असलेल्या मैत्रीवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. दोन्ही बाजूंनी सध्याच्या कठीण परिस्थितीतही संबंधांमधील सकारात्मक गती कायम राखणे आवश्यक आहे, यावर ढाका प्रशासनाने विशेष भर दिला आहे. ऑगस्ट २०२४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांचे सरकार कोसळल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध एका अत्यंत संवेदनशील आणि अशांत काळातून जात आहेत, त्यामुळे हा दौरा अधिकच महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

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“भारताची जागा दुसरा कोणताही देश घेऊ शकत नाही”

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीच्या (BNP) अत्यंत विश्वासू सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान तारिक रहमान आपल्या पहिल्या चीन दौऱ्यावरून परतल्यानंतर लगेचच म्हणजेच आगामी जुलै महिन्यात भारताला भेट देण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहेत. या संभाव्य भारत दौऱ्याबाबत बोलताना एका बांगलादेशी सूत्राने अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले आहे. ते म्हणाले, “बांगलादेशच्या भारतासोबतच्या संबंधांची जागा जगातील दुसरा कोणताही देश घेऊ शकत नाही. आमची भौगोलिक सीमा जवळपास ४,००० किलोमीटर लांब आहे आणि भारताने बांगलादेशसाठी आजपर्यंत जे सहकार्य केले आहे, त्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तोड नाही.”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांच्यामार्फत पंतप्रधान तारिक रहमान यांना अधिकृतपणे भारत भेटीचे आमंत्रण पाठवले आहे. १७ फेब्रुवारी रोजी ढाका येथे पार पडलेल्या रहमान यांच्या शपथविधी सोहळ्याला परराष्ट्र सचिव मिसरी आणि भारताच्या लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला यांनी हजेरी लावली होती, जी भारताच्या सकारात्मक भूमिकेची मोठी साक्ष मानली जाते. पंतप्रधान रहमान २५ किंवा २६ जून रोजी चीनमधून परतणार असून त्यानंतर त्यांच्या भारत दौऱ्याच्या तारखांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब केले जाईल. बीएनपीच्या मते, “चीनच्या दौऱ्यानंतर भारताचा दौरा निश्चितपणे होणार आहे.”

नवे उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी आणि जमात-ए-इस्लामीचा विरोध

भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील मतभेद दूर करण्यासाठी आणि राजनैतिक चर्चांना पुन्हा गती देण्यासाठी भारताचे नव्याने नियुक्त केलेले उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी हे पश्चिम बंगालमधील भू-सीमेमार्गे बांगलादेशात दाखल झाले आहेत. ढाका येथे पोहोचल्यानंतर त्यांनी दोन्ही देशांमधील मतभेद आणि गैरसमज संवादाच्या माध्यमातून शांततेने सोडवण्याचे जाहीर आवाहन केले होते. मात्र, बांगलादेशच्या संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या ‘जमात-ए-इस्लामी’ या कट्टरपंथी संघटनेने त्रिवेदी यांच्या या विधानाचा अत्यंत चुकीचा अर्थ लावत ढाका आणि चित्तगोंग शहरांमध्ये अनेक मोर्चे काढून तीव्र निषेध नोंदवला.

जमात-ए-इस्लामीने असा अजब आणि दिशाभूल करणारा युक्तिवाद केला आहे की, भारतीय राजदूतांनी आपल्या वक्तव्यातून बांगलादेशला भारतात विलीन करण्याचे छुपे आवाहन केले आहे. या संपूर्ण वादावर १७ जून रोजी ‘द हिंदू’शी बोलताना बांगलादेश सरकारच्या अधिकृत सूत्राने स्पष्टीकरण दिले की, हा सर्व प्रकार सोशल मीडियावरील चुकीच्या माहितीमुळे आणि अफवांमुळे पसरला आहे. प्रत्यक्षात भारतीय उच्चायुक्त त्रिवेदी यांनी संवादाच्या माध्यमातून केवळ दोन्ही देशांतील जनतेला आणि सांस्कृतिक संबंधांना अधिक जवळ आणण्याबद्दल भाष्य केले होते.

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credit – social media and Twitter

आगामी काळातील राजनैतिक समीकरणे

पंतप्रधान तारिक रहमान हे जेव्हा जूनच्या शेवटी चीनमधून परततील, तोपर्यंत भारताचे उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी यांनी ढाका येथे आपली नवीन भूमिका पूर्णपणे स्वीकारलेली असेल. यामुळे दोन्ही देशांमधील उच्चस्तरीय राजनैतिक आणि द्विपक्षीय चर्चेला एक नवीन आणि औपचारिक स्वरूप देण्यास मोठी मदत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. बांगलादेशच्या नव्या प्रशासनाला देखील भारताकडून मोठ्या आर्थिक आणि सामरिक अपेक्षा आहेत.

एकंदरीत पाहता, बांगलादेशने चीनसोबत आपले व्यापारी आणि व्यावसायिक संबंध मजबूत ठेवतानाच, भारतासोबतची आपली ४,००० किलोमीटरची भौगोलिक आणि ऐतिहासिक सीमा लक्षात घेऊन नवी दिल्लीला नाराज न करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. जुलै महिन्यात होणारा तारिक रहमान यांचा भारत दौरा दक्षिण आशियाई राजकारणाला एक नवीन दिशा देणारा ठरू शकतो.

Web Title: Bangladesh pm tarique rahman china visit no impact on india relations july visit

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Published On: Jun 18, 2026 | 02:15 PM

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