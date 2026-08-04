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Sheikh Hasina: शेख हसीना यांच्या ऑनलाइन भाषणावरून भारत-बांगलादेश संबंध ताणले जाणार? ढाकाकडून भारताकडे स्पष्टीकरणाची मागणी

Updated On: Aug 04, 2026 | 04:43 PM IST
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सारांश

Sheikh Hasina: माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नवी दिल्लीतून होणाऱ्या प्रस्तावित व्हर्च्युअल संबोधनावरून बांगलादेशने भारताकडे अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे. भारताच्या भूमीचा वापर बांगलादेशविरोधी राजकीय उपक्रमांसाठी झाल्यास द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा ढाकाने दिला आहे.

शेख हसीना यांच्या ऑनलाइन भाषणावरून भारत-बांगलादेश संबंध ताणले जाणार? ढाकाकडून भारताकडे स्पष्टीकरणाची मागणी

शेख हसीना यांच्या ऑनलाइन भाषणावरून भारत-बांगलादेश संबंध ताणले जाणार? ढाकाकडून भारताकडे स्पष्टीकरणाची मागणी

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विस्तार
  • दिल्लीतील शेख हसीना यांच्या प्रस्तावित कार्यक्रमावरून बांगलादेश सतर्क
  • भारताच्या भूमिकेकडे लक्ष
  • ढाकाचा इशारा
Sheikh Hasina: माजी बांगलादेशी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या ५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्लीतून होणाऱ्या प्रस्तावित व्हर्च्युअल संबोधनामुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशने भारत सरकारकडे अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली असून, भारताच्या भूमीचा वापर बांगलादेशविरोधी राजकीय उपक्रमांसाठी होऊ नये, असा इशाराही दिला आहे.

ऑनलाइन सहभागी

बांगलादेशच्या परराष्ट्र राज्यमंत्री शमा ओबैद इस्लाम यांनी सांगितले की, माध्यमांतील वृत्तांनुसार शेख हसीना या फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया आयोजित कार्यक्रमात ऑनलाइन सहभागी होणार आहेत. या कार्यक्रमात त्यांचे पुत्र सजीब वाजेद जॉय, माजी शिक्षणमंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नोफेल आणि इतर काही मान्यवर सहभागी होण्याची शक्यता आहे. यानंतर ढाकाने स्पष्ट केले की, हा कार्यक्रम भारत सरकार आयोजित करत नसून एका खासगी संस्थेकडून आयोजित केला जात आहे. तरीही परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येत असून, आवश्यक वाटल्यास भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाशी औपचारिक संपर्क साधला जाईल.

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बांगलादेशमध्ये अस्थिरता निर्माण

बांगलादेशने यापूर्वीही भारताला मौखिक आणि लेखी स्वरूपात कळवले असल्याचे सांगितले आहे की, फरार किंवा दोषी ठरविण्यात आलेल्या व्यक्तींना भारतीय भूमीचा वापर करून बांगलादेशमध्ये अस्थिरता निर्माण करणारी राजकीय वक्तव्ये किंवा उपक्रम करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. दरम्यान, बांगलादेशचे पंतप्रधान तारिक रहमान हे १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत होणाऱ्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत विशेष निमंत्रित म्हणून सहभागी होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत त्यांची ही पहिली अधिकृत द्विपक्षीय बैठक असेल.

तारिक रहमान यांचे परराष्ट्रविषयक सल्लागार हुमायूं कबीर यांनी भारताचे उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी यांच्याशी झालेल्या बैठकीतही हाच मुद्दा उपस्थित केला. भारताने शेख हसीना किंवा इतर कोणालाही भारतीय भूमीचा वापर करून बांगलादेशविरोधी राजकीय उपक्रम राबवू देऊ नयेत, अशी त्यांची मागणी होती. भारतीय उच्चायुक्तांनी या विषयावर योग्य विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

वादाची पार्श्वभूमी

५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर शेख हसीना यांचे सरकार कोसळले आणि त्या भारतात आल्या. त्यानंतर अंतरिम सरकारने अवामी लीग पक्षावर बंदी घातली. पुढील निवडणुकीत बीएनपी सत्तेत आली आणि तारिक रहमान पंतप्रधान झाले.

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये बांगलादेशच्या इंटरनॅशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनलने २०२४ च्या आंदोलनादरम्यान मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात शेख हसीना यांना गैरहजर राहिल्यामुळे मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली होती. हसीना यांनी हे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. बांगलादेशने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी भारताकडे केली असून, भारताने हा विषय कायदेशीर प्रक्रियेनुसार विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या सर्व घडामोडींमुळे भारत-बांगलादेश संबंधांकडे दोन्ही देशांसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Bangladesh seeks indias stand on sheikh hasina virtual address bilateral ties under focus

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Published On: Aug 04, 2026 | 04:43 PM

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