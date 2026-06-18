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Four Seas Initiative: इराणच्या सर्वात घातक शस्त्राचा गेम ओव्हर; काय आहे आखाती देशांचा 10 अब्ज डॉलर्सचा ‘फोर सीज’ प्लॅन?

Updated On: Jun 18, 2026 | 01:43 PM IST
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सारांश

Four Seas Initiative:या योजनेअंतर्गत पर्शियन आखात, भूमध्यसागर, काळा समुद्र आणि कॅस्पियन समुद्र हे प्रदेश जोडले जातील आणि आखाती देशांमधून कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू इराक आणि जॉर्डनमार्गे पाइपलाइन व वाहतूक जाळ्यांच्या माध्यमातून सीरिया आणि तुर्कीपर्यंत पोहोचवले जाईल.

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Four Seas Initiative: इराणच्या सर्वात घातक शस्त्राचा गेम ओव्हर; काय आहे आखाती देशांचा 10 अब्ज डॉलर्सचा 'फोर सीज' प्लॅन? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला पर्याय
  • चार महासागर जोडणारा नवा कॉरिडॉर
  • इराण-रशियाची कोंडी, युरोपला फायदा

Four Seas Initiative Middle East oil pipeline : मध्य-पूर्वेतील (Middle East) भू-राजकारणाला आणि जागतिक ऊर्जा बाजाराला कायमची कलाटणी देणारी एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या लष्करी तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) तब्बल १०० दिवसांपेक्षा जास्त काळ बंद आहे. यामुळे जगभरातील अनेक देशांमध्ये इंधनाचे मोठे संकट निर्माण झाले असून जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. इराण नेहमीच या सागरी मार्गाचा वापर पाश्चात्य देशांना आणि आखाती देशांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी करत आला आहे. म्हणूनच आता आखाती देशांनी अमेरिकेच्या सहकार्याने इराणच्या या ‘अणुबॉम्बपेक्षाही धोकादायक शस्त्राला’ कायमचे निकामी करण्यासाठी एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत गुप्त अशा १० अब्ज डॉलर्सच्या महाकाय योजनेवर काम सुरू केले आहे.

वॉशिंग्टन डी.सी. येथील प्रसिद्ध ‘न्यू लाइन्स इन्स्टिट्यूट’ (New Lines Institute) या थिंक टँकने नुकताच एक विशेष अहवाल आणि संकल्पना पत्र सादर केले आहे. या योजनेला ‘फोर सीज इनिशिएटिव्ह’ (Four Seas Initiative) असे नाव देण्यात आले आहे. सध्याच्या घडीला होर्मुझची सामुद्रधुनी हे इराणसाठी कोणत्याही अण्वस्त्रापेक्षा मोठे सामरिक हत्यार बनले आहे. कारण या अरुंद सागरी मार्गातून जगातील एकूण खनिज तेलाच्या वाहतुकीपैकी तब्बल २० टक्के पुरवठा होतो. अमेरिकेला किंवा आखाती देशांना कोणत्याही वाटाघाटीच्या टेबलावर झुकवायचे असेल, तर इराण या मार्गाची नाकेबंदी करण्याची धमकी देतो. मात्र, आता हा नवा भू-राजकीय आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प इराणचे हे हुकमी पान कायमचे हिरावून घेण्याच्या तयारीत आहे.

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काय आहे ‘फोर सीज इनिशिएटिव्ह’ आणि त्याचा मार्ग?

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश पर्शियन आखातातील आखाती देशांचे तेल आणि नैसर्गिक वायू कोणत्याही सागरी मार्गाचा वापर न करता, थेट जमिनीवरून (Land Route) पाइपलाइनद्वारे युरोपीय आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये पोहोचवणे हा आहे. नावाप्रमाणेच ही योजना जगातील चार प्रमुख समुद्र आणि आखाती प्रदेशांना एकमेकांशी जोडणार आहे. यामध्ये पर्शियन आखात (Persian Gulf), भूमध्य समुद्र (Mediterranean Sea), काळा समुद्र (Black Sea) आणि कॅस्पियन समुद्र (Caspian Sea) यांचा समावेश आहे.

हा भू-पाइपलाइन मार्ग आखाती देशांमधून (सौदी अरेबिया, यूएई इ.) सुरू होईल. तिथून कच्चे तेल आणि वायूच्या महाकाय पाइपलाइन्स इराक आणि जॉर्डन या देशांमधून पुढे जात थेट सीरिया आणि तुर्कीपर्यंत पोहोचवल्या जातील. तुर्की आणि सीरिया या देशांना या उपक्रमांतर्गत जगातील प्रमुख ऊर्जा वितरण केंद्र (Energy Hubs) म्हणून विकसित केले जाईल. या मूळ मार्गाला अधिक बळकट करण्यासाठी, पुढे कॅस्पियन आणि काळ्या समुद्राच्या खोऱ्यांमधील अस्तित्वात असलेल्या ऊर्जा जाळ्यांशी (Export Networks) देखील जोडले जाईल, जेणेकरून संपूर्ण युरोपला अखंडित इंधन पुरवठा करता येईल.

ऊर्जा बाजारातील सर्वात मोठा गेमचेंजर: दररोज ४० लाख बॅरल तेलाचा पुरवठा

‘फोर सीज इनिशिएटिव्ह’ हा केवळ कागदावरचा प्रकल्प नसून त्याची क्षमता जागतिक ऊर्जा बाजाराची समीकरणे पूर्णपणे बदलून टाकणारी आहे. हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने अंमलात आल्यानंतर, या नवीन जमिनीवरील पाइपलाइन नेटवर्कच्या माध्यमातून दररोज तब्बल ४० लाख (४ दशलक्ष) बॅरल कच्चे तेल आणि दरवर्षी ५० अब्ज घनमीटर (bcm) नैसर्गिक वायू थेट युरोपच्या बाजारपेठेत सुरक्षितपणे पोहोचवला जाऊ शकतो.

credit – social media and Twitter

या महाकाय पुरवठ्यामुळे जागतिक बाजारातील तेलाचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल आणि कोणत्याही एका देशाच्या अरेरावीमुळे तेल पुरवठा खंडित होण्याची भीती कायमची संपुष्टात येईल. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली १० अब्ज डॉलर्सची प्रचंड गुंतवणूक उभारण्यासाठी जगातील आघाडीच्या बलाढ्य कंपन्या आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचा एक जागतिक संघ (Consortium) तयार करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

पाश्चात्य देशांना मिळणारे ४ मोठे सामरिक फायदे

न्यू लाइन्स इन्स्टिट्यूटच्या (NLI) अहवालानुसार, सीरियामधील माजी राष्ट्राध्यक्ष असद यांच्यानंतर निर्माण होत असलेली राजकीय स्थिरता या लेव्हेंट (Levant) प्रदेशासाठी एक ऐतिहासिक संधी घेऊन आली आहे. या ‘फोर सीज इनिशिएटिव्ह’मुळे पश्चिमेकडील देशांना आणि अमेरिकेला चार अत्यंत महत्त्वाचे धोरणात्मक फायदे मिळतील:

  • युरोपचे ऊर्जा सार्वभौमत्व: युरोपीय देशांचे रशिया आणि इराणच्या तेल-वायूवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपुष्टात येईल, ज्यामुळे युरोपला खऱ्या अर्थाने ऊर्जा क्षेत्रात स्वातंत्र्य मिळेल.
  • अमेरिकेचे व्यापारी वर्चस्व: मध्य-पूर्वेतील या सर्वात महत्त्वाच्या आणि जगातील सर्वात मोठ्या सामरिक पायाभूत सुविधांवर अमेरिकेला थेट व्यापारी व राजकीय नियंत्रण मिळवता येईल.
  • सीरियाच्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्बांधणी: या महाकाय पाइपलाइन्स सीरियामधून जाणार असल्याने, वाहतूक कराच्या (Transit Revenue) माध्यमातून सीरियाला अब्जावधी डॉलर्स मिळतील, ज्याचा वापर युद्धाने होरपळलेल्या सीरियाच्या अर्थव्यवस्थे उभारणीसाठी होईल.
  • चिरस्थायी भू-राजकीय तडजोड: मध्य-पूर्वेतील विखुरलेले देश या आर्थिक फायद्यासाठी पाश्चात्य देशांच्या धोरणांशी संरेखित होतील, ज्यामुळे या भागात दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होईल.

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प्रकल्पातील आव्हाने आणि भू-राजकीय तज्ज्ञांचे मत

हा प्रकल्प अत्यंत व्यवहार्य आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे हे अत्यंत कठीण आव्हान असल्याचे जागतिक भू-राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाच्या मार्गात इराक, जॉर्डन, सीरिया आणि तुर्की यांसारखे वैविध्यपूर्ण राजकीय वातावरण असलेले देश येतात.

या प्रकल्पाच्या यशासाठी या सर्व देशांमध्ये परस्पर भक्कम राजकीय एकमत असणे अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर, सीरियाच्या अंतर्गत भागात संपूर्ण आणि शाश्वत शांतता राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. याशिवाय, हजारो किलोमीटर लांबीच्या या पाइपलाइन्सचे नेटवर्क सुरक्षितपणे उभारण्यासाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय बांधकाम कंपन्यांमध्ये प्रचंड व्यावहारिक ताळमेळ आणि अहोरात्र समन्वयाची आवश्यकता भासणार आहे.

Web Title: Four seas initiative gulf countries 10 billion pipeline project bypass strait of hormuz iran

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Published On: Jun 18, 2026 | 01:43 PM

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