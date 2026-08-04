मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bhandara News: भंडारा जिल्ह्यातील तरुण बांगलादेशातील कारागृहात; राष्ट्रीयत्व पडताळणीसाठी पोलिसांची धावपळ

Updated On: Aug 04, 2026 | 05:14 PM IST
जाहिरात
सारांश

बांगलादेशातील फेनी जिल्हा कारागृहात कैदेत असलेल्या अतुल बाबुराव जांभूळकर या तरुणाने स्वतःला महाराष्ट्रातील भंडारा जिल्ह्याचा रहिवासी असल्याचा दावा केला आहे. या दाव्यानंतर त्याच्या भारतीय नागरिकत्वाची पडताळणी करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाने अहवाल मागवला असून भंडारा पोलीस अधीक्षकांनी सर्व ठाणेदारांना तपासणीचे तातडीचे आदेश दिले आहेत.

Bhandara News: भंडारा जिल्ह्यातील तरुण बांगलादेशातील कारागृहात; राष्ट्रीयत्व पडताळणीसाठी पोलिसांची धावपळ

(फोटो सौजन्य-AI एआय)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • बांगलादेशातील कारागृहात बंदिस्त असलेल्या अतुल जांभूळकर या तरुणाने भंडारा जिल्ह्याचा रहिवासी असल्याचा दावा केला असून पोलीस चौकशी करत आहेत.
  • त्याच्या नागरिकत्वाची आणि कौटुंबिक पार्श्वभूमीची खात्री करण्यासाठी वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा विशेष शाखेने सर्व ठाणेदारांना चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.
  • उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व पोलीस ठाण्यांचे प्रभारी अधिकारी आपापल्या क्षेत्रात या तरुणाच्या वास्तव्याचा शोध घेत आहेत.

शेजारील देश असलेल्या बांगलादेशातील फेनी जिल्हा कारागृहात सध्या अतुल बाबुराव जांभूळकर नामक तरुण कैदेत आहे. संबंधित व्यक्ती आपण भंडारा जिल्ह्याचा रहिवासी असल्याचा दावा करत असल्याने त्याच्या राष्ट्रीयत्वासंदर्भात संशय निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ कार्यालयाकडून ऑनलाइन अर्जाद्वारे संबंधित तरुण भारतीय नागरिक आहे किंवा कसे, याबाबतचा अहवाल मागवण्यात आला आहे.

Bhandara News: दोन ट्रकची समोरासमोर धडक, वाहकाचा मृत्यू; कोरंभी परिसरातील बायपास मार्गावरील घटना

पोलिसांकडून सर्व ठाणेदारांना तपासणीचे आदेश या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत पोलिस अधीक्षक कार्यालयांतर्गत असलेल्या जिल्हा विशेष शाखेकडून सोमवारी जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना तातडीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

Bhandara News: ४१५ वर्गखोल्या धोकादायक! दुरुस्तीची कासवगती; विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात, पालकवर्गातून संताप

अतुल हा जिल्ह्यातील कोणत्याही गावामध्ये वास्तव्य करून होता का, त्याच्या कुटुंबाची पार्श्वभूमी काय आहे, याबाबत पडताळणी करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखालीठाणेदारांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात व्यक्तीच्या वास्तव्याबाबत चौकशी करावी, असे निर्देश जिल्हा विशेष शाखेचे पोनि जितेंद्र बोरकर यांनी दिले.

Web Title: Bhandara youth atul jambhulkar in bangladesh jail police verify citizenship

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 04, 2026 | 05:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Gondiya News: बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकरी जखमी! बिबिटोलातील घटना नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, वनविभागाने लावला पिंजरा
1

Gondiya News: बिबट्याच्या हल्ल्यात शेतकरी जखमी! बिबिटोलातील घटना नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, वनविभागाने लावला पिंजरा

आमदार सुनील शेळके यांच्या प्रयत्नांना यश; आंध्र धरण पाणी प्रकल्पासाठी साडेतीन एकर जागा नगरपरिषदेला हस्तांतरित
2

आमदार सुनील शेळके यांच्या प्रयत्नांना यश; आंध्र धरण पाणी प्रकल्पासाठी साडेतीन एकर जागा नगरपरिषदेला हस्तांतरित

Sheikh Hasina: शेख हसीना यांच्या ऑनलाइन भाषणावरून भारत-बांगलादेश संबंध ताणले जाणार? ढाकाकडून भारताकडे स्पष्टीकरणाची मागणी
3

Sheikh Hasina: शेख हसीना यांच्या ऑनलाइन भाषणावरून भारत-बांगलादेश संबंध ताणले जाणार? ढाकाकडून भारताकडे स्पष्टीकरणाची मागणी

Business Investment: यातही गुजरातने मारली बाजी? उद्योगांसाठी कोणतं राज्य सर्वोत्तम? सरकारकडून यादी, महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?
4

Business Investment: यातही गुजरातने मारली बाजी? उद्योगांसाठी कोणतं राज्य सर्वोत्तम? सरकारकडून यादी, महाराष्ट्राचा कितवा नंबर?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shiv Sena Symbol: ठाकरे गटासाठी उद्याचा दिवस निर्णायक? शिवसेना पक्ष-चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणी कपिल सिब्बल मांडणार बाजू

Shiv Sena Symbol: ठाकरे गटासाठी उद्याचा दिवस निर्णायक? शिवसेना पक्ष-चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणी कपिल सिब्बल मांडणार बाजू

Aug 04, 2026 | 05:29 PM
Pune Autorickshaw Fare Hike: पुणेकरांनो लक्ष द्या! १ सप्टेंबरपासून ऑटो रिक्षाचा प्रवास महागणार; पाहा नवीन दरपत्रक

Pune Autorickshaw Fare Hike: पुणेकरांनो लक्ष द्या! १ सप्टेंबरपासून ऑटो रिक्षाचा प्रवास महागणार; पाहा नवीन दरपत्रक

Aug 04, 2026 | 05:27 PM
पुणे महापालिकेत बोगस भरतीचे रॅकेट, कंत्राटी कामगारांना कायम करा; मनसेची मागणी

पुणे महापालिकेत बोगस भरतीचे रॅकेट, कंत्राटी कामगारांना कायम करा; मनसेची मागणी

Aug 04, 2026 | 05:23 PM
“हे बदलत चाललंय…” कोकणातील मोठ्या बदलांवर ‘हा’ मराठी अभिनेता झाला भावूक, नेमकं कारण काय?

“हे बदलत चाललंय…” कोकणातील मोठ्या बदलांवर ‘हा’ मराठी अभिनेता झाला भावूक, नेमकं कारण काय?

Aug 04, 2026 | 05:15 PM
Bosch Appliances: भारतीय ग्राहकांसाठी ‘बॉश’चा मोठा प्लॅन! प्रीमियम स्मॉल अप्लायन्सेस पोर्टफोलिओचा विस्तार

Bosch Appliances: भारतीय ग्राहकांसाठी ‘बॉश’चा मोठा प्लॅन! प्रीमियम स्मॉल अप्लायन्सेस पोर्टफोलिओचा विस्तार

Aug 04, 2026 | 05:14 PM
Bhandara News: भंडारा जिल्ह्यातील तरुण बांगलादेशातील कारागृहात; राष्ट्रीयत्व पडताळणीसाठी पोलिसांची धावपळ

Bhandara News: भंडारा जिल्ह्यातील तरुण बांगलादेशातील कारागृहात; राष्ट्रीयत्व पडताळणीसाठी पोलिसांची धावपळ

Aug 04, 2026 | 05:14 PM
Dharashiv News: महायुतीतच तुफान राडा! तानाजी सावंत-राहुल मोटे समर्थक आमनेसामने; दगडफेकीत 12 गाड्यांची तोडफोड

Dharashiv News: महायुतीतच तुफान राडा! तानाजी सावंत-राहुल मोटे समर्थक आमनेसामने; दगडफेकीत 12 गाड्यांची तोडफोड

Aug 04, 2026 | 05:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Abhijit Dipke : E20 हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर जनतेचा प्रश्न!; अभिजित दिपकेंचा दावा!

Aug 04, 2026 | 03:01 PM
Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंच्या ‘त्या’ निर्णयावर पुणेकरांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

Aug 04, 2026 | 02:57 PM
Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Navi Mumbai: नवी मुंबईत अद्ययावत ग्रंथालय सज्ज; डॉ. आंबेडकरांचे नाव देणार – आ. मंदाताई म्हात्रे

Aug 03, 2026 | 03:13 PM
Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Sangli : बेदाण्यावरील आयात करासाठी, सांगलीत द्राक्ष बागायतदार संघाचा विराट मोर्चा

Aug 03, 2026 | 03:05 PM
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा