Bhandara News: भंडारा जिल्ह्यातील तरुण बांगलादेशातील कारागृहात; राष्ट्रीयत्व पडताळणीसाठी पोलिसांची धावपळ

शेजारील देश असलेल्या बांगलादेशातील फेनी जिल्हा कारागृहात सध्या अतुल बाबुराव जांभूळकर नामक तरुण कैदेत आहे. संबंधित व्यक्ती आपण भंडारा जिल्ह्याचा रहिवासी असल्याचा दावा करत असल्याने त्याच्या राष्ट्रीयत्वासंदर्भात संशय निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ कार्यालयाकडून ऑनलाइन अर्जाद्वारे संबंधित तरुण भारतीय नागरिक आहे किंवा कसे, याबाबतचा अहवाल मागवण्यात आला आहे.
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पोलिसांकडून सर्व ठाणेदारांना तपासणीचे आदेश या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत पोलिस अधीक्षक कार्यालयांतर्गत असलेल्या जिल्हा विशेष शाखेकडून सोमवारी जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना तातडीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
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अतुल हा जिल्ह्यातील कोणत्याही गावामध्ये वास्तव्य करून होता का, त्याच्या कुटुंबाची पार्श्वभूमी काय आहे, याबाबत पडताळणी करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. सर्व उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखालीठाणेदारांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात व्यक्तीच्या वास्तव्याबाबत चौकशी करावी, असे निर्देश जिल्हा विशेष शाखेचे पोनि जितेंद्र बोरकर यांनी दिले.