Trump signs US Iran peace treaty : गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ संपूर्ण जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवणाऱ्या अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. दोन्ही देशांमधील वाढता लष्करी संघर्ष आणि तणाव संपवण्यासाठी एक ऐतिहासिक शांतता करार (Peace Treaty) करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी एका महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारावर (MoU) औपचारिकपणे स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हा करार दोन वेगवेगळ्या भाषांमध्ये तयार करण्यात आला असून दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यातील अटी आणि नियम तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. या कराराच्या घोषणेनंतर जगभरातील शेअर बाजार आणि तेल बाजाराने सुटकेचा श्वास सोडला आहे.
या ऐतिहासिक क्षणाची पडद्यामागची कथा देखील तितकीच रंजक आहे. सुरुवातीला या शांतता कराराच्या अंतिम मंजुरीसाठी स्वित्झर्लंडमध्ये एका भव्य आंतरराष्ट्रीय सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, ऐनवेळी राजनैतिक कारणांमुळे हा स्वित्झर्लंडचा अधिकृत कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. त्यानंतर, फ्रान्समधील जी-७ (G7) शिखर परिषदेचा दौरा संपवून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पॅरिसजवळील जगप्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक व्हर्साय राजवाड्यात (Versailles Palace) पोहोचले. तिथे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत रात्रीच्या भोजना दरम्यान या कराराला अंतिम रूप देण्यात आले.
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शतकानुशतके जगातील मोठी युद्धे आणि प्रादेशिक विवाद मिटवण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या व्हर्साय पॅलेसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कराराच्या मूळ प्रतीवर स्वाक्षरी केली. सोशल मीडियावर सध्या फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी पोस्ट केलेला एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये ट्रम्प हे मॅक्रॉन यांच्या शेजारी एका टेबलावर बसून अत्यंत गंभीर मुद्रेत करारावर स्वाक्षरी करताना दिसत आहेत. स्वाक्षरी पूर्ण होताच ट्रम्प यांनी त्यांच्या नेहमीच्या आक्रमक आणि खास शैलीत जवळ उभ्या असलेल्या पत्रकारांकडे पाहत घोषणा केली, “यावर आता स्वाक्षरी झाली आहे (It’s signed).”
स्वाक्षरी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी तो अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आणि पेन तिथेच उपस्थित असलेले अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव (Secretary of State) मार्को रुबियो यांच्याकडे सुपूर्द केला. हा क्षण पाहताच सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्व देशांच्या मुत्सद्द्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी टाळ्या वाजवून या निर्णयाचे स्वागत केले. व्हिडिओमध्ये ट्रम्प मॅक्रॉन यांच्याकडे पाहत “हे अजिबात सोपे नव्हते,” अशी कबुली देतानाही दिसत आहेत, ज्यावरून हा करार घडवून आणण्यासाठी पडद्यामागे किती मोठ्या प्रमाणावर राजनैतिक प्रयत्न करावे लागले, हे स्पष्ट होते.
USA 🇺🇸 PresidentDonald Trump SIGNING the historic Iran peace deal at Versailles! The Memorandum of Understanding is OFFICIAL. No more war and Strait reopening. pic.twitter.com/7uymLcExUk — Nigeria Stories (@NigeriaStories) June 18, 2026
credit – social media and Twitter
दुसरीकडे, इराणची अधिकृत सरकारी वृत्तसंस्था ‘इर्ना’ (IRNA) ने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी राजधानी तेहरानमधून या कराराच्या इराणमधील प्रतीवर स्वाक्षरी केली. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियन आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे स्वाक्षरी केलेले फोटो एकाच वेळी प्रसिद्ध केले आहेत. इराणच्या सरकारी टीव्हीनेही या कराराला दुजोरा दिला असून, देशातील जनतेने या शांततेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अद्याप या करारातील सर्व गुप्त कलमे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नसली, तरी युद्धाची दाहकता संपली असल्याचे दोन्ही देशांनी स्पष्ट केले आहे.
या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक मोठे बदल होणार आहेत. करारातील बहुतांश अटींनुसार, दोन्ही देशांमधील परिस्थिती युद्धापूर्वी जशी होती, तशीच पूर्ववत केली जाणार आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे तेहरानच्या अणुकार्यक्रमावर (Nuclear Program) अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा एकदा शांततापूर्ण चर्चा सुरू केली जाईल. युद्धामुळे दोन्ही देशांचे झालेले आर्थिक आणि जीवितनुकसान पाहता, हा राजनैतिक मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
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या कराराचा सर्वात मोठा फायदा जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. युद्धामुळे इराणने बंद केलेली ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) आता तात्काळ जहाजांच्या वाहतुकीसाठी खुली करण्यात येणार आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात संवेदनशील आणि महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, जिथून जगातील एकूण तेल पुरवठ्याचा एक तृतीयांश भाग वाहतूक केला जातो. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे संपूर्ण जगात इंधनाचे दर गगनाला भिडले होते आणि एक ऐतिहासिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले होते. आता हा मार्ग मोकळा झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
या बदल्यात, इराणला देखील मोठा दिलासा मिळाला आहे. करारानुसार, अमेरिकेने इराणवर लादलेले कडक आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध त्वरित उठवले जातील, ज्यामुळे इराणला आपले कच्चे तेल जागतिक बाजारपेठेत मुक्तपणे विकता येईल. मात्र, यासाठी इराणला आपला उच्च संवर्धित युरेनियमचा (Enriched Uranium) साठा मर्यादित करावा लागेल आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. या ऐतिहासिक करारामुळे जागतिक राजकारणात एका नव्या युगाची सुरुवात झाली असून, युद्धापेक्षा चर्चेनेच प्रश्न सुटू शकतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.