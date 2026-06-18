गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Donald Trump Signs Historical Us Iran Peace Treaty Versailles Strait Of Hormuz Reopens

US-Iran War: ‘It’s signed… ‘मॅक्रॉन यांच्या शेजारी बसून ट्रम्प यांनी चालवले पेन; पाहा युद्धाला पूर्णविराम देणारा ‘तो’ VIRAL VIDEO

Updated On: Jun 18, 2026 | 01:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणांहून बोलताना, दोन्ही देशांमधील तीन महिन्यांहून अधिक काळ चाललेले युद्ध संपवण्यासाठी एका सामंजस्य करारावर (एमओयू) औपचारिकपणे स्वाक्षरी केली.

donald trump signs historical us iran peace treaty versailles strait of hormuz reopens

It’s signed… करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी पत्रकारांना दिला अशाप्रकारे प्रतिसाद ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • ऐतिहासिक शांतता करार
  • व्हर्साय पॅलेसमध्ये स्वाक्षरी
  • जागतिक ऊर्जा संकटातून सुटका

Trump signs US Iran peace treaty : गेल्या तीन महिन्यांहून अधिक काळ संपूर्ण जगाला तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवणाऱ्या अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. दोन्ही देशांमधील वाढता लष्करी संघर्ष आणि तणाव संपवण्यासाठी एक ऐतिहासिक शांतता करार (Peace Treaty) करण्यात आला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी एका महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारावर (MoU) औपचारिकपणे स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. हा करार दोन वेगवेगळ्या भाषांमध्ये तयार करण्यात आला असून दोन्ही देशांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यातील अटी आणि नियम तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. या कराराच्या घोषणेनंतर जगभरातील शेअर बाजार आणि तेल बाजाराने सुटकेचा श्वास सोडला आहे.

या ऐतिहासिक क्षणाची पडद्यामागची कथा देखील तितकीच रंजक आहे. सुरुवातीला या शांतता कराराच्या अंतिम मंजुरीसाठी स्वित्झर्लंडमध्ये एका भव्य आंतरराष्ट्रीय सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, ऐनवेळी राजनैतिक कारणांमुळे हा स्वित्झर्लंडचा अधिकृत कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. त्यानंतर, फ्रान्समधील जी-७ (G7) शिखर परिषदेचा दौरा संपवून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे पॅरिसजवळील जगप्रसिद्ध आणि ऐतिहासिक व्हर्साय राजवाड्यात (Versailles Palace) पोहोचले. तिथे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत रात्रीच्या भोजना दरम्यान या कराराला अंतिम रूप देण्यात आले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Saudi Arabia : सौदीत नोकरी मिळवणे आता होणार कठीण? ‘Qiwa Visa’ प्लॅटफॉर्मने व्हिसा कोट्यात केली मोठी कपात; पाहा नियम

मॅक्रॉन यांच्या साक्षीने ट्रम्प यांनी चालवली पेन

शतकानुशतके जगातील मोठी युद्धे आणि प्रादेशिक विवाद मिटवण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या व्हर्साय पॅलेसमध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कराराच्या मूळ प्रतीवर स्वाक्षरी केली. सोशल मीडियावर सध्या फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी पोस्ट केलेला एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये ट्रम्प हे मॅक्रॉन यांच्या शेजारी एका टेबलावर बसून अत्यंत गंभीर मुद्रेत करारावर स्वाक्षरी करताना दिसत आहेत. स्वाक्षरी पूर्ण होताच ट्रम्प यांनी त्यांच्या नेहमीच्या आक्रमक आणि खास शैलीत जवळ उभ्या असलेल्या पत्रकारांकडे पाहत घोषणा केली, “यावर आता स्वाक्षरी झाली आहे (It’s signed).”

स्वाक्षरी केल्यानंतर ट्रम्प यांनी तो अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आणि पेन तिथेच उपस्थित असलेले अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव (Secretary of State) मार्को रुबियो यांच्याकडे सुपूर्द केला. हा क्षण पाहताच सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्व देशांच्या मुत्सद्द्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी टाळ्या वाजवून या निर्णयाचे स्वागत केले. व्हिडिओमध्ये ट्रम्प मॅक्रॉन यांच्याकडे पाहत “हे अजिबात सोपे नव्हते,” अशी कबुली देतानाही दिसत आहेत, ज्यावरून हा करार घडवून आणण्यासाठी पडद्यामागे किती मोठ्या प्रमाणावर राजनैतिक प्रयत्न करावे लागले, हे स्पष्ट होते.

credit – social media and Twitter

तेहरानमधून इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांची मंजुरी

दुसरीकडे, इराणची अधिकृत सरकारी वृत्तसंस्था ‘इर्ना’ (IRNA) ने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांनी राजधानी तेहरानमधून या कराराच्या इराणमधील प्रतीवर स्वाक्षरी केली. इराणच्या सरकारी माध्यमांनी राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियन आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचे स्वाक्षरी केलेले फोटो एकाच वेळी प्रसिद्ध केले आहेत. इराणच्या सरकारी टीव्हीनेही या कराराला दुजोरा दिला असून, देशातील जनतेने या शांततेच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अद्याप या करारातील सर्व गुप्त कलमे अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नसली, तरी युद्धाची दाहकता संपली असल्याचे दोन्ही देशांनी स्पष्ट केले आहे.

या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक मोठे बदल होणार आहेत. करारातील बहुतांश अटींनुसार, दोन्ही देशांमधील परिस्थिती युद्धापूर्वी जशी होती, तशीच पूर्ववत केली जाणार आहे. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे तेहरानच्या अणुकार्यक्रमावर (Nuclear Program) अमेरिका आणि इराण यांच्यात पुन्हा एकदा शांततापूर्ण चर्चा सुरू केली जाईल. युद्धामुळे दोन्ही देशांचे झालेले आर्थिक आणि जीवितनुकसान पाहता, हा राजनैतिक मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Paris: पंतप्रधान मोदींचे अनिवासी भारतीयांनी केले स्वागत; राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यासोबत विवाटेक 2026 मध्ये होणार सहभाग

होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडणार; तेल संकट मिटणार

या कराराचा सर्वात मोठा फायदा जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणि सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. युद्धामुळे इराणने बंद केलेली ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) आता तात्काळ जहाजांच्या वाहतुकीसाठी खुली करण्यात येणार आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात संवेदनशील आणि महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, जिथून जगातील एकूण तेल पुरवठ्याचा एक तृतीयांश भाग वाहतूक केला जातो. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे संपूर्ण जगात इंधनाचे दर गगनाला भिडले होते आणि एक ऐतिहासिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले होते. आता हा मार्ग मोकळा झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता आहे.

या बदल्यात, इराणला देखील मोठा दिलासा मिळाला आहे. करारानुसार, अमेरिकेने इराणवर लादलेले कडक आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध त्वरित उठवले जातील, ज्यामुळे इराणला आपले कच्चे तेल जागतिक बाजारपेठेत मुक्तपणे विकता येईल. मात्र, यासाठी इराणला आपला उच्च संवर्धित युरेनियमचा (Enriched Uranium) साठा मर्यादित करावा लागेल आणि आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. या ऐतिहासिक करारामुळे जागतिक राजकारणात एका नव्या युगाची सुरुवात झाली असून, युद्धापेक्षा चर्चेनेच प्रश्न सुटू शकतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

Web Title: Donald trump signs historical us iran peace treaty versailles strait of hormuz reopens

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 01:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Saudi Arabia : सौदीत नोकरी मिळवणे आता होणार कठीण? ‘Qiwa Visa’ प्लॅटफॉर्मने व्हिसा कोट्यात केली मोठी कपात; पाहा नियम
1

Saudi Arabia : सौदीत नोकरी मिळवणे आता होणार कठीण? ‘Qiwa Visa’ प्लॅटफॉर्मने व्हिसा कोट्यात केली मोठी कपात; पाहा नियम

India-Britain FTA : PM मोदींची मोठी घोषणा! भारत-ब्रिटन FTA १५ जुलै पासून लागू होणार, ९९% उत्पादनांना थेट फायदा
2

India-Britain FTA : PM मोदींची मोठी घोषणा! भारत-ब्रिटन FTA १५ जुलै पासून लागू होणार, ९९% उत्पादनांना थेट फायदा

‘It’s Signed’ : अखेर युद्ध थांबणार! अमेरिका-इराण शांतता करारावर डिजिटल स्वाक्षरी; ६० दिवसांच्या युद्धबंदीची घोषणा
3

‘It’s Signed’ : अखेर युद्ध थांबणार! अमेरिका-इराण शांतता करारावर डिजिटल स्वाक्षरी; ६० दिवसांच्या युद्धबंदीची घोषणा

Modi-Trump Meeting : शांत, संयमी आणि जबाबदार व्यक्तिमत्त्व… ; G7 परिषदेत ट्रम्प यांच्याकडून PM मोदींचे भरभरुन कौतुक
4

Modi-Trump Meeting : शांत, संयमी आणि जबाबदार व्यक्तिमत्त्व… ; G7 परिषदेत ट्रम्प यांच्याकडून PM मोदींचे भरभरुन कौतुक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
C Name Personality: स्पष्टवक्तेपणा आणि प्रेमळ स्वभाव दोन्हीचा मेळ, कसे आहे C अक्षराच्या नावाचे व्यक्तिमत्व

C Name Personality: स्पष्टवक्तेपणा आणि प्रेमळ स्वभाव दोन्हीचा मेळ, कसे आहे C अक्षराच्या नावाचे व्यक्तिमत्व

Jun 18, 2026 | 01:25 PM
US-Iran War: ‘It’s signed… ‘मॅक्रॉन यांच्या शेजारी बसून ट्रम्प यांनी चालवले पेन; पाहा युद्धाला पूर्णविराम देणारा ‘तो’ VIRAL VIDEO

US-Iran War: ‘It’s signed… ‘मॅक्रॉन यांच्या शेजारी बसून ट्रम्प यांनी चालवले पेन; पाहा युद्धाला पूर्णविराम देणारा ‘तो’ VIRAL VIDEO

Jun 18, 2026 | 01:19 PM
Tri Nation A series: तिलक वर्मा ब्रिगेडची कमाल; अफगाणिस्तानला चारीमुंड्या चित करत फायनलमध्ये धडक! अंतिम सामना कधी?

Tri Nation A series: तिलक वर्मा ब्रिगेडची कमाल; अफगाणिस्तानला चारीमुंड्या चित करत फायनलमध्ये धडक! अंतिम सामना कधी?

Jun 18, 2026 | 01:14 PM
‘गालावर Kiss कर ना…’ भररस्त्यात परदेशी पर्यटकाचा हात पकडून तरुणाचा लज्जास्पद कृत्य; VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त

‘गालावर Kiss कर ना…’ भररस्त्यात परदेशी पर्यटकाचा हात पकडून तरुणाचा लज्जास्पद कृत्य; VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त

Jun 18, 2026 | 01:12 PM
Bihar Crime: परीक्षेत नापास, मोबाईलचं व्यसन अन् नैराश्य; 11 एक्सपायरी गोळ्या खाऊन 20 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Bihar Crime: परीक्षेत नापास, मोबाईलचं व्यसन अन् नैराश्य; 11 एक्सपायरी गोळ्या खाऊन 20 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Jun 18, 2026 | 01:05 PM
World Kidey Cancer Awareness Day: मूत्रपिंड खराब होणं किंवा लपलेल्या किडनी ट्युमरची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतं, तज्ज्ञांचा इशारा

World Kidey Cancer Awareness Day: मूत्रपिंड खराब होणं किंवा लपलेल्या किडनी ट्युमरची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतं, तज्ज्ञांचा इशारा

Jun 18, 2026 | 12:56 PM
Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी या राशींसाठी आहे शुभ, श्रीहरीच्या आशीर्वादाने सुख, समृद्धी आणि यशाची संधी

Nirjala Ekadashi 2026: निर्जला एकादशी या राशींसाठी आहे शुभ, श्रीहरीच्या आशीर्वादाने सुख, समृद्धी आणि यशाची संधी

Jun 18, 2026 | 12:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा