India Bangladesh border tension 2026 : भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सध्या परिस्थिती अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक बनली आहे. बेकायदेशीर घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून दोन्ही देशांमधील सुरक्षा दलांमध्ये आणि राजनैतिक पातळीवर तणाव शिगेला पोहोचला आहे. नुकतीच सीमेवर एक थरारक आणि धक्कादायक घटना घडली, जिथे हातात काठ्या, लाठ्या आणि लोखंडी सळ्या घेतलेल्या सुमारे १,००० बांगलादेशी नागरिकांच्या एका मोठ्या हिंसक जमावाने भारतीय हद्दीत जबरदस्तीने घुसण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारतीय सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) शूर आणि सतर्क जवानांनी वेळेवर चोख पावले उचलत या आक्रमक जमावाला सीमेवरच रोखले, ज्यामुळे मोठा अनर्थ टळला.
या संपूर्ण वादाची सुरुवात गेल्या काही दिवसांत बांगलादेशच्या सीमा सुरक्षा दलाच्या (BGB) संशयास्पद हालचालींमुळे झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बॉर्डर गार्ड बांगलादेश अनेक व्यक्तींना जबरदस्तीने भारतीय सीमेच्या आत ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहे. शनिवारी झालेला घुसखोरीचा मोठा प्रयत्न हा याच वादग्रस्त धोरणाचा भाग होता. सुरुवातीला साधारण २० व्यक्तींच्या एका गटाने भारतीय सीमेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यांना बीएसएफने तातडीने मागे परतवून लावले. मात्र, हा गट तिथेच थांबला नाही. त्यांनी बांगलादेशच्या बाजूला जाऊन पुन्हा एकदा मोठी जमवाजमव केली. काही वेळातच त्यांच्या मदतीला हातात शस्त्रे, काठ्या आणि सळ्या घेतलेले तब्बल १,००० हून अधिक लोक आले. हा संपूर्ण जमाव भारतीय जवानांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत होता, परंतु भारतीय जवानांची आक्रमक आणि सतर्क पवित्रा पाहून अखेरीस या हिंसक जमावाला माघार घ्यावी लागली.
वास्तविक पाहता, हा वाद त्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांशी संबंधित आहे ज्यांना यापूर्वी भारतीय सुरक्षा दलांनी ओळख पटवून बांगलादेशात परत पाठवले होते. परंतु, बांगलादेशी प्राधिकरणाने त्यांना स्वीकारण्यास पूर्णपणे नकार दिला आहे. याउलट, बांगलादेशचे सुरक्षा दल (BGB) या लोकांना पुन्हा भारतात पाठवण्यासाठी त्यांच्यावर तीव्र मानसिक आणि शारीरिक दबाव आणत आहे. या परिस्थितीमुळे दोन्ही देशांच्या सीमा सुरक्षा दलांमधील संघर्ष आणि चकमकींच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
या तणावामागे पश्चिम बंगालमधील बदललेले राजकीय समीकरण हे देखील एक मुख्य कारण मानले जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये नवीन सरकार स्थापन झाल्यापासून बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांचा शोध घेणे आणि त्यांना देशाबाहेर हद्दपार करण्याच्या मोहिमेने प्रचंड वेग घेतला आहे. राज्य प्रशासनाच्या या कडक भूमिकेला बांगलादेश सरकारने अधिकृतपणे तीव्र विरोध दर्शवला आहे. बॉर्डर गार्ड बांगलादेशने (BGB) या मोहिमेवर निषेध नोंदवला असून, त्यांचे म्हणणे आहे की कोणतीही प्रत्यावर्तन (Repatriation) म्हणजेच नागरिकांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया ही दोन्ही देशांमधील प्रस्थापित राजनैतिक कार्यपद्धती आणि नियमांनुसारच झाली पाहिजे, अशी एकतर्फी कारवाई भारताला करता येणार नाही.
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या सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही बाजूंकडून समोर आलेली आकडेवारी या समस्येची भीषणता स्पष्ट करते. बांगलादेशचे गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद यांनी नुकतेच त्यांच्या संसदेत अधिकृत माहिती देताना सांगितले की, ५ ऑगस्ट २०२४ पासून आतापर्यंत एकूण २,३६९ लोकांना भारतातून परत पाठवण्यात आले आहे. तसेच याच कालावधीत बीजीबीने १८३ लोकांना भारतीय सीमेवर परत ढकलले आहे. दुसरीकडे, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी यापेक्षाही मोठा आणि खळबळजनक दावा केला आहे. त्यांच्या मते, केवळ एका महिन्याच्या कालावधीत तब्बल ४,८०० हून अधिक बेकायदेशीर लोकांना बांगलादेशात परत पाठवण्यात आले आहे. या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे हा आंतरराष्ट्रीय मुद्दा अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे.
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या संपूर्ण प्रकरणावर आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना ‘ह्युमन राइट्स वॉच’ (Human Rights Watch) ने १६ जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या ताज्या अहवालात अनेक महत्त्वाचे आणि चिंताजनक निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. या अहवालानुसार, १ जून २०२६ पासून बॉर्डर गार्ड बांगलादेशने (BGB) भारतीय सुरक्षा दलांचे असे तब्बल २१ हद्दपारीचे प्रयत्न हाणून पाडले आहेत. या प्रयत्नांमध्ये जवळपास २०० हून अधिक लोकांना बांगलादेशच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये जबरदस्तीने स्थलांतरित करण्याचा थेट समावेश होता. या सातत्याने वाढणाऱ्या लष्करी आणि राजनैतिक तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या दोन्ही बाजूंना राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट, भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.