सोमवार, 29 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Iran Us Conflict Giorgia Meloni Clarifies Italy Role Airbases Support Marathi News

Iran US Conflict : अमेरिकेला मदत करण्याच्या मुद्द्यावरुन मेलोनींचा यु-टर्न? इराणच्या आरोपांनंतर दिलं मोठं स्पष्टीकरण…

Updated On: Jun 29, 2026 | 02:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

Iran US Conflict : अमेरिका-इराण तणावात इटलीच्या वक्तव्यांमुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. इटलीवर इराणविरोधी युद्धात सहभाग घेतल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. मात्र, हा केवळ एक गैरसमज असल्याचे इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींनी म्हटले आहे.

Giorgia Meloni

Iran US Conflict : अमेरिकेला मदत करण्याच्या मुद्द्यावरुन मेलोनींचा यु-टर्न? इराणच्या आरोपांनंतर दिलं मोठं स्पष्टीकरण... (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अमेरिकेला मदत करण्याच्या मुद्द्यावरुन मेलोनींचा यु-टर्न?
  •  इराणच्या आरोपांनंतर दिलं मोठं स्पष्टीकरण…
  • जाणून घ्या काय म्हणाल्या मेलोनी
Iran US Conflict : रोम : इराण-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या विधानामुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. इराणने इटलीवर अमेरिकेला मदत केल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला. यानंतर इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांनी मोठं स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी युद्धात इटलीचा सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केलं आहे. परंतु अमेरिकेला इटलीची हवाई तळे वापरण्याची परवानगी दिल्याचे कबुल केलं आहे. नक्की काय प्रकरण आहे. जाणून घेऊयात.

PM Modi Seychelles Visit : PM मोदींचा ऐतिहासिक सेशेल्स दौरा; 1,250 कोटींच्या मदतीसह अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या

काय आहे नेमकं प्रकरण?

नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुटे यांच्या मुलाखतीनंतर या वादा सुरुवात झाली होती. रुटे यांनी इराणविरोधीत अमेरिकेच्या मोहिमेत सुमारे ५०० लष्करी विमानांना इटलीच्या एअरबेसचा वापर करण्याच्या परवानगी देण्यात आल्याचे सांगितले. यामुळे इटलीच्या विरोधकांनी मेलोनी सरकारवर थेट निशाणा साधायला सुरुवात केली. सरकारवर इराण युद्धावर घेतलेल्या तटस्थ भूमिकेपासून माघार घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.

या आरोंपवर इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी फ्रान्स-इटली शिखर परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले की, रुटे यांच्या वक्तव्यामुळे गैरसमज झाला आहे. त्यांनी सांगितले की, इटलीने इराणविरोधात कोणत्याही लष्करी मोहिमेत थेट सहभाग घेतलेला नाही.

मेलोनी म्हणाल्या की, इटलीने फक्त अमेरिका-इटलीतील द्विपक्षीय करारानुसार, लॉजिस्टिकल आणि टेक्निकल ऑपरेशन्ससाठीच आपल्या हवाई तळांच्या वापराची परवानगी दिली होती. याचा अर्थ युद्धात प्रत्यक्ष सहभाग होत नाही. इटली युद्धात सहभागी झाला असता तर त्याबाबत कोणतीही शंका राहिली नसती असे मेलोनी यांनी स्पष्ट केले.

इराणने फेटाळले स्पष्टीकरण

मात्र, इराणने हे स्पष्टीकरण फेटाळून लावले आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी इटलीने  अमेरिकेला दिलेल्या तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक मदतही युद्धाला हातभार लावल्याचा आरोप केला आहे. याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन समजले आहे.

या वादानंतर इटलीचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनियो ताजानी यांनी इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्याशी चर्चाही केली. त्यांनी पंतप्रधानंचे म्हणणे स्पष्टपणे मांडले. हा वाद पूर्णपणे गैरसमज असून इटलीचा युद्धात सहभाग नसल्याचे स्पष्ट केले.

Fuel Crunch in Russia : पुतिन चिंतेत! रशियात पेट्रोल-डिझलेचा तुटवडा; भारताला तेल पुरवणाऱ्या देशात इंधन संकट का निर्माण झालं?

Web Title: Iran us conflict giorgia meloni clarifies italy role airbases support marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 29, 2026 | 01:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran Vs Italy : युद्ध अमेरिकेचे, डोकेदुखी Italyची! इराणच्या मंत्र्यांचा थेट इटलीला फोन; इस्माईल बाकाई यांच्या एका पोस्टने खळबळ
1

Iran Vs Italy : युद्ध अमेरिकेचे, डोकेदुखी Italyची! इराणच्या मंत्र्यांचा थेट इटलीला फोन; इस्माईल बाकाई यांच्या एका पोस्टने खळबळ

US Visa Rules: कडक व्हिसा नियम आणि नोकरीची अनिश्चितता! अमेरिकेला सोडून भारतीय विद्यार्थी या देशांकडे का वळतायत? जाणून घ्या कारणे..
2

US Visa Rules: कडक व्हिसा नियम आणि नोकरीची अनिश्चितता! अमेरिकेला सोडून भारतीय विद्यार्थी या देशांकडे का वळतायत? जाणून घ्या कारणे..

US-Military: चीनला धक्का! आता थेट लष्करी तळांवरच अमेरिका करणार दुर्मिळ खनिजांवर प्रक्रिया; सुरक्षेसाठी पेंटागॉनचा ऐतिहासिक निर्णय
3

US-Military: चीनला धक्का! आता थेट लष्करी तळांवरच अमेरिका करणार दुर्मिळ खनिजांवर प्रक्रिया; सुरक्षेसाठी पेंटागॉनचा ऐतिहासिक निर्णय

Pax Silica : काय आहे अमेरिकेची ‘पॅक्स सिलिका’ महाआघाडी? ज्यामध्ये भारताला मिळाले मानाचे स्थान; पाकिस्तानला विचारलेही नाही
4

Pax Silica : काय आहे अमेरिकेची ‘पॅक्स सिलिका’ महाआघाडी? ज्यामध्ये भारताला मिळाले मानाचे स्थान; पाकिस्तानला विचारलेही नाही

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran US Conflict : अमेरिकेला मदत करण्याच्या मुद्द्यावरुन मेलोनींचा यु-टर्न? इराणच्या आरोपांनंतर दिलं मोठं स्पष्टीकरण…

Iran US Conflict : अमेरिकेला मदत करण्याच्या मुद्द्यावरुन मेलोनींचा यु-टर्न? इराणच्या आरोपांनंतर दिलं मोठं स्पष्टीकरण…

Jun 29, 2026 | 01:58 PM
मुहर्रमच्या विशेष कार्यक्रमात ‘त्या’ दृश्यामुळे खळबळबळ! Pakistan सरकारने Geo Newsवर घातली 15 दिवसांची बंदी, वाचा नक्की काय घडलं?

मुहर्रमच्या विशेष कार्यक्रमात ‘त्या’ दृश्यामुळे खळबळबळ! Pakistan सरकारने Geo Newsवर घातली 15 दिवसांची बंदी, वाचा नक्की काय घडलं?

Jun 29, 2026 | 01:57 PM
Karjat News : ‘सनाधरा रिसॉर्ट’मध्ये मृत्यूचा सापळा; निष्काळजीपणामुळे दोन मजले कोसळले, स्लॅब कोसळून कामगार गंभीर जखमी

Karjat News : ‘सनाधरा रिसॉर्ट’मध्ये मृत्यूचा सापळा; निष्काळजीपणामुळे दोन मजले कोसळले, स्लॅब कोसळून कामगार गंभीर जखमी

Jun 29, 2026 | 01:53 PM
२,७४० कोटींच्या नव्या पाणी योजनेला पहिल्याच पावसात गळती; ४० MLD पुरवठा बंद, पावसाळ्यातही ११ दिवसांनी पाणी!

२,७४० कोटींच्या नव्या पाणी योजनेला पहिल्याच पावसात गळती; ४० MLD पुरवठा बंद, पावसाळ्यातही ११ दिवसांनी पाणी!

Jun 29, 2026 | 01:52 PM
Ketan Agrawal Murder Case: कॅफेत कट, लोहगडावर पडतांना पकडू नये म्हणून…; सिया-चेतनने केली होती हत्येची रिहर्सल?

Ketan Agrawal Murder Case: कॅफेत कट, लोहगडावर पडतांना पकडू नये म्हणून…; सिया-चेतनने केली होती हत्येची रिहर्सल?

Jun 29, 2026 | 01:43 PM
Women’s T20 World Cup 2026: भारत बाहेर, सेमीफायनलचे चित्र स्पष्ट! ४ संघ भिडणार; कधी आणि कुठे रंगणार लढती?

Women’s T20 World Cup 2026: भारत बाहेर, सेमीफायनलचे चित्र स्पष्ट! ४ संघ भिडणार; कधी आणि कुठे रंगणार लढती?

Jun 29, 2026 | 01:40 PM
‘अशी बायको नको रे बाबा…’, वटपौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला पत्नीपीडित पुरुषांनी पिंपळाला मारल्या उलट्या फेऱ्या; यमराजाला घातले साकडे

‘अशी बायको नको रे बाबा…’, वटपौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला पत्नीपीडित पुरुषांनी पिंपळाला मारल्या उलट्या फेऱ्या; यमराजाला घातले साकडे

Jun 29, 2026 | 01:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा