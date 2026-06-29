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PM Modi Seychelles Visit : PM मोदींचा ऐतिहासिक सेशेल्स दौरा; 1,250 कोटींच्या मदतीसह अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या

Updated On: Jun 29, 2026 | 10:40 AM IST
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सारांश

PM Modi Seychelles Visit Update : पंतप्रधान मोदींचा सेशेल्स दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रात सहकार्य करण्यावर सहमती झाली असून पंतप्रधांनाच्या उपस्थित करारांवर स्वाक्षरीही करण्यात आली आहे.

PM Modi Seychelles Visit

PM मोदींचा ऐतिहासिक सेशेल्स दौरा; 1,250 कोटींच्या मदतीसह अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • भारत-सेशेल्स संबंधांना नवी दिशा
  • पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या
  • जाणून घ्या कोणते कोणते करार झाले?
PM Modi Seychelles Visit News in Marathi : व्हिक्टोरिया : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा सेशेल्स दौरा भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक ठरला आहे.  २७ जून ते २९ जून च्या कालवाधीत दोन्ही देशांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली.

यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, डिजिटल व्यवहार, अक्षय उर्जा, संरक्षण, सागरी सुरक्षा, शेती आणि अंतराळ यांसारख्या क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला. या कारारामुळे दोन्ही देशांच्या संबंधांना अधिक बळकटी मिळेल.

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सेशेल्सच्या राष्ट्रपतींसोबत द्विपक्षीय बैठक

या दौऱ्यात पंतप्रधान मोदींनी राजधानी व्हिक्टोरिया येथे स्ट्रेट हाऊसमध्ये सेशेल्सचे राष्ट्रपती डॉ. पॅट्रिक याच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा केली. या द्विपक्षीय चर्चेत हिंद महासागरातील सुरक्षा, अवैध मासेमारी, अमली पदार्थ तस्करी आणि समुद्री गुंडागिरी यासांरख्या आव्हानंवर एकत्रित काम करण्याचा निर्धार करण्यात आला. दोन्ही देशांच्या मैत्रीला ५० वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने विशेष स्मृतिचिन्ह प्रकाशित करण्यात आले.

१,२५० कोटींची मदत

यावेळी भारताने सेशेल्सच्या पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी १,२५० कोटी रुपयांची लाइन ऑफ क्रेडिट जाही केली. तसेच अन्नसुरक्षा, आरोग्य, कौशल्य विकास, रोजगार प्रशिक्षण आणि सागरी सुरक्षा क्षेत्रात संबंध अधिक मजबूत करण्याचे निश्चित झाले.

भारताच्या UPI डिजिटल पेमेंट प्रणाली विकसित करण्यासाठी भारत सेशेल्सला मदत करणार आहे. तसेच इतर सौर उर्जा आणि अक्षय उर्जा प्रकल्पांच्या विकासासाठी देखील भारत अनुभव आणि तांत्रिक मदत सेशेल्सला पुरवणार आहे.या दौऱ्यात पंतप्रधानंनी सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेच्या अधिवेशनालाही संबोधित केले.

सेशेल्सच्या संसदेत भाषण करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. यावेळी त्यांनी लोकशाही, कायद्याचे राज्य आणि दोन्ही देशांतील दीर्घकालीन मैत्रीवर भर दिला. पंतप्रधान मोदींनी ,सेशेल्सचे विरोधी पक्षनेते बर्नार्ड यांचीही भेट घेतली. त्यांनी मॉरिशचे पंतप्रधान डॉ. नवीनचंद्र यांच्याशीही चर्चा केली. भारताच्या सहकार्याने सुरु असलेल्या विकास प्रकल्पांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

या दौऱ्यानंतर भारताने हिंद महासागरात शांतता, स्थैर्य, आणि सर्वांगीण विकासासठी सेशेल्स आणि मॉरिशससह सहकार्य दृढ करण्याची घोषणा केली. यामुळे भारताच्या सागरी आणि परराष्ट्रीय धोरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.


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Web Title: Pm modi seychelles visit india signs key agreements

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Published On: Jun 29, 2026 | 10:34 AM

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