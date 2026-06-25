गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Nato Chief Mark Rutte Praises Donald Trump Iran Policy Nuclear War Prevented White House

NATO Summit 2026: ‘डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे जग अणुयुद्धाच्या…’; नाटो प्रमुख मार्क रुटे यांचे इराण धोरणावर मोठे विधान

Updated On: Jun 25, 2026 | 11:03 AM IST
जाहिरात
सारांश

Trump Iran Policy : मार्क रुट्टे यांनी ट्रम्प यांच्या इराण धोरणाची प्रशंसा केली आणि ते जागतिक सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते, अमेरिकेच्या नेतृत्वामुळे इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखण्यात आले.

nato chief mark rutte praises donald trump iran policy nuclear war prevented white house

जगाला अणुयुद्धाच्या धोक्यापासून वाचवण्यात आलं… NATO प्रमुख मार्क रुटे यांनी इराणविरोधात ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला, माहित आहे का ते काय म्हणाले? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • NATO कडून ट्रम्प यांच्या धोरणांचे कौतुक
  • युरोपचा लष्करी आणि आर्थिक सहभाग
  • आगामी नाटो शिखर परिषद

NATO Chief Mark Rutte praises Trump Iran policy : जागतिक सुरक्षेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. नाटो (NATO) चे सरचिटणीस मार्क रुटे यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इराण संदर्भातील कठोर परराष्ट्र धोरणाचे आणि लष्करी कारवाईचे जाहीरपणे समर्थन केले आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासोबत झालेल्या एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना रुटे यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेच्या या कणखर भूमिकेमुळे आणि योग्य वेळेत घेतलेल्या लष्करी निर्णयामुळे इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्यापासून रोखता आले. जर ही कारवाई झाली नसती, तर आज संपूर्ण जग एका अत्यंत मोठ्या आणि कधीही भरून न येणाऱ्या सुरक्षा संकटात सापडले असते, असा गंभीर इशाराही त्यांनी दिला.

मार्क रुटे यांनी इराणच्या जागतिक कारवायांवर अत्यंत कठोर शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी इराणचा उल्लेख ‘अराजकता आणि दहशतवादाचा निर्यातदार’ असा केला. रुटे यांच्या मते, इराण अण्वस्त्र निर्मितीच्या अगदी उंबरठ्यावर पोहोचला होता. जर इराण अण्वस्त्र सज्ज देश बनला असता, तर त्याचा धोका केवळ मध्य-पूर्व किंवा इस्रायलपुरता मर्यादित राहिला नसता, तर संपूर्ण युरोप आणि जगाची शांतता धोक्यात आली असती. त्यामुळे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी घेतलेला निर्णय केवळ एका प्रादेशिक राजकारणाचा भाग नव्हता, तर तो जागतिक स्थैर्य आणि शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी उचललेले एक अत्यंत आवश्यक पाऊल होते.

मित्र राष्ट्रांची नाराजी आणि युरोपचे सहकार्य

या महत्त्वाच्या बैठकीदरम्यान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीप्रमाणे आपली स्पष्ट भूमिका मांडत काही युरोपीय मित्र राष्ट्रांबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली. ट्रम्प म्हणाले की, जेव्हा इराणसोबतचा तणाव सुरुवातीच्या टप्प्यात होता, तेव्हा ज्या युरोपीय देशांनी अमेरिकेला साथ देणे अपेक्षित होते, त्यांच्याकडून म्हणावा तसा पाठिंबा मिळाला नाही. अमेरिकेला अनेक आघाड्यांवर एकट्यानेच शत्रूला कमकुवत करावे लागले. जरी अमेरिकेने ही मोहीम यशस्वीपणे फत्ते केली असली, तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मित्र राष्ट्रांनी सुरुवातीपासूनच एकत्र येऊन खंबीर पाठिंबा दिला असता, तर जगाला अधिक चांगला आणि कडक संदेश गेला असता, असे ट्रम्प यांनी नमूद केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Venezuela Earthquake: व्हेनेझुएलामध्ये 7.5 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीषण तांडव; 22 मजली इमारत जमीनदोस्त, जपानसह अनेक देश हादरले

अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या या आक्षेपावर उत्तर देताना नाटो प्रमुख मार्क रुटे यांनी मोकळेपणाने कबुली दिली की, सुरुवातीच्या काळात काही अंशी समन्वयाचा अभाव नक्कीच होता. मात्र, त्यांनी या गोष्टींना ‘एकाकी घटना’ (Isolated Incidents) असे संबोधित करून वाद टाळण्याचा प्रयत्न केला. रुटे यांनी एका रंजक आकडेवारीचा खुलासा करताना सांगितले की, जरी काही देशांनी उघडपणे भूमिका घेतली नसली, तरी अनेक युरोपीय देशांनी द्विपक्षीय करारांद्वारे (Bilateral Agreements) अमेरिकेच्या या लष्करी मोहिमेला पडद्यामागून मोठी मदत केली आहे. या संपूर्ण मोहिमेदरम्यान युरोपमधील वेगवेगळ्या हवाई तळांवरून सुमारे ४,००० ते ५,००० अमेरिकन लढाऊ विमानांनी उड्डाणे केली होती, जी नाटो आणि अमेरिकेच्या अभेद्य युतीची ताकद दर्शवण्यासाठी पुरेशी आहे.

credit – social media and Twitter

संरक्षण बजेटमध्ये विक्रमी वाढ आणि अमेरिकेत रोजगार निर्मिती

या पत्रकार परिषदेत मार्क रुटे यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या त्या दूरदृष्टीचे आणि आग्रहाचे मनापासून कौतुक केले, ज्यामध्ये ट्रम्प यांनी सर्व नाटो सदस्य देशांना स्वतःचे संरक्षण बजेट वाढवण्याचे आवाहन केले होते. रुटे यांनी माहिती दिली की, ट्रम्प यांच्या दबावामुळे आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे युरोपीय देश आणि कॅनडाने गेल्या अवघ्या वर्षभरात आपल्या संरक्षण खर्चात तब्बल २० टक्क्यांची घसघशीत वाढ केली आहे. आता नाटो देशांनी २०३५ पर्यंत आपल्या एकूण जीडीपीच्या (GDP) ५ टक्के हिस्सा थेट संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. याशिवाय, युरोपीय देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर अमेरिकन लष्करी उपकरणांची खरेदी केली जात असल्यामुळे अमेरिकेतील संरक्षण उद्योगात सुमारे २,००,००० नोकऱ्यांना थेट आधार मिळाला आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Khamenei funeral: पंतप्रधान मोदी खामेनींच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहणार? इराणच्या निमंत्रणाने वाढले जागतिक राजकारणातील तापमान

शेवटी, युक्रेनच्या परिस्थितीवर बोलताना मार्क रुटे यांनी सांगितले की, अमेरिकेने वेळेवर पुरवलेल्या लष्करी आणि आर्थिक मदतीमुळे गेल्या काही महिन्यांत युक्रेनमधील ग्राउंड परिस्थितीमध्ये लक्षणीय सुधारणा पाहायला मिळत आहे. आगामी ७-८ जुलै रोजी अंकारा (तुर्की) येथे होणाऱ्या नाटो शिखर परिषदेत (NATO Summit) संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि युक्रेनला दीर्घकालीन मदत पुरवणे यावर प्रामुख्याने रणनीती आखली जाईल. मात्र, या सर्व घडामोडींमध्ये नाटोने आपली भूमिका पुन्हा एकदा जगासमोर स्पष्ट केली आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत इराणला अण्वस्त्रे विकसित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

Web Title: Nato chief mark rutte praises donald trump iran policy nuclear war prevented white house

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 11:03 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Eknath Shinde : जागतिक नेतृत्वात पंतप्रधान मोदी अव्वल! लोवी इन्स्टिट्यूटच्या सर्वेक्षणाचा एकनाथ शिंदेंकडून गौरव
1

Eknath Shinde : जागतिक नेतृत्वात पंतप्रधान मोदी अव्वल! लोवी इन्स्टिट्यूटच्या सर्वेक्षणाचा एकनाथ शिंदेंकडून गौरव

US Politics : ट्रम्प यांच्याच पक्षातील खासदार फुटले? सिनेटमध्ये इराण युद्धविरोधी ठराव मंजूर
2

US Politics : ट्रम्प यांच्याच पक्षातील खासदार फुटले? सिनेटमध्ये इराण युद्धविरोधी ठराव मंजूर

Masoud Pezeshkian: ‘जगातील मुस्लिमांनी एकत्र यावे,’ इराणच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानला ‘Islamic NATO’ स्थापन करण्याचे केले आवाहन
3

Masoud Pezeshkian: ‘जगातील मुस्लिमांनी एकत्र यावे,’ इराणच्या राष्ट्रपतींनी पाकिस्तानला ‘Islamic NATO’ स्थापन करण्याचे केले आवाहन

India-US Trade Deal : Modi-Trump मैत्रीचा परिणाम? भारत-अमेरिका व्यापार करारावर लवकरच शिक्कामोर्तब होणार
4

India-US Trade Deal : Modi-Trump मैत्रीचा परिणाम? भारत-अमेरिका व्यापार करारावर लवकरच शिक्कामोर्तब होणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NATO Summit 2026: ‘डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे जग अणुयुद्धाच्या…’; नाटो प्रमुख मार्क रुटे यांचे इराण धोरणावर मोठे विधान

NATO Summit 2026: ‘डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे जग अणुयुद्धाच्या…’; नाटो प्रमुख मार्क रुटे यांचे इराण धोरणावर मोठे विधान

Jun 25, 2026 | 11:03 AM
विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यात मान्सूनचे जोरदार आगमन; पुणे जिल्ह्याला पावसाचा ‘ऑरेंज अलर्ट’

विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यात मान्सूनचे जोरदार आगमन; पुणे जिल्ह्याला पावसाचा ‘ऑरेंज अलर्ट’

Jun 25, 2026 | 11:02 AM
Thane Crime: संतापजनक! नातेवाईकाने आक्षेपार्ह व्हिडीओ दाखवला आणि नको ते केलं; आरोपी फरार

Thane Crime: संतापजनक! नातेवाईकाने आक्षेपार्ह व्हिडीओ दाखवला आणि नको ते केलं; आरोपी फरार

Jun 25, 2026 | 10:57 AM
पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये पचनक्रिया आणि रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी नियमित प्या ‘या’ पदार्थांचे पाणी

पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये पचनक्रिया आणि रोगप्रतिकारशक्ती सुधारण्यासाठी नियमित प्या ‘या’ पदार्थांचे पाणी

Jun 25, 2026 | 10:45 AM
AAP नेता नंदिनी बोसमियाने गळफास घेत संपवले आयुष्य, लिव्ह-इन-पार्टनर असलम हुसैनवर हत्येचा आरोप

AAP नेता नंदिनी बोसमियाने गळफास घेत संपवले आयुष्य, लिव्ह-इन-पार्टनर असलम हुसैनवर हत्येचा आरोप

Jun 25, 2026 | 10:43 AM
Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाचा डे ऑफ डूम? भूकंपानंतर मृत्यूंचा आकडा १० हजार पार जाण्याची भीती, देशात आणीबाणी जाहीर

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलाचा डे ऑफ डूम? भूकंपानंतर मृत्यूंचा आकडा १० हजार पार जाण्याची भीती, देशात आणीबाणी जाहीर

Jun 25, 2026 | 10:43 AM
Guru Randhawa Gym Firing Case: गोळीबार करणारे बिश्नोई गँगचे आरोपी एन्काऊंटरमध्ये जखमी; दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात

Guru Randhawa Gym Firing Case: गोळीबार करणारे बिश्नोई गँगचे आरोपी एन्काऊंटरमध्ये जखमी; दोघेही पोलिसांच्या ताब्यात

Jun 25, 2026 | 10:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा