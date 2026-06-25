Venezuela Earthquake: व्हेनेझुएलामध्ये 7.5 तीव्रतेच्या भूकंपाने भीषण तांडव; 22 मजली इमारत जमीनदोस्त, जपानसह अनेक देश हादरले

Venezuela earthquake 7.5 magnitude 2026 : जागतिक पातळीवर एक अत्यंत धक्कादायक आणि निसर्गाच्या कोपाची भीषण घटना समोर आली आहे. दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला (Venezuela) देशाला निसर्गाच्या एका महाभयंकर प्रकोपाचा सामना करावा लागला आहे. व्हेनेझुएलाच्या किनारपट्टीवर काही सेकंदांच्या अंतराने एकापाठोपाठ एक अशा दोन प्रचंड शक्तिशाली भूकंपांनी संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. रिश्टर स्केलवर या भूकंपांची तीव्रता अनुक्रमे ७.२ आणि ७.५ इतकी मोजली गेली आहे. भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, व्हेनेझुएलाच्या गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळाच्या इतिहासातील हा सर्वात विनाशकारी आणि मोठा भूकंप आहे. या भूकंपाचे धक्के इतके तीव्र होते की, पॅसिफिक महासागराच्या दुसऱ्या बाजूला असलेल्या जपानमध्येही ६.९ तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण जगात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे (USGS) ने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार बुधवारी संध्याकाळी ६ च्या सुमारास पहिला भूकंप (Foreshock) झाला, ज्याची तीव्रता ७.२ रिश्टर स्केल होती. या पहिल्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू व्हेनेझुएलाच्या मोरोन (Moron) या किनारपट्टीच्या शहराजवळ समुद्रसपाटीपासून साधारण १३ किलोमीटर खोलीवर होता. लोक या पहिल्या धक्क्यातून सावरत नाहीत तोच, अवघ्या ३९ सेकंदांनंतर दुसरा आणि अत्यंत घातक मुख्य झटका (Mainshock) बसला, ज्याची तीव्रता ७.५ रिश्टर स्केल इतकी प्रचंड होती. या दुसऱ्या भूकंपाची खोली जमिनीपासून केवळ १० किलोमीटर खाली असल्यामुळे त्याचा विनाशकारी परिणाम भूपृष्ठावर अत्यंत भीषण पद्धतीने पाहायला मिळाला.
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या भूकंपाचा सर्वात मोठा फटका व्हेनेझुएलाची राजधानी कॅराकस (Caracas) आणि आसपासच्या निवासी भागांना बसला आहे. भूकंप होताच काही मिनिटांतच संपूर्ण कॅराकस शहर धुळीच्या प्रचंड कलोलाने वेढले गेले. शहरातील प्रसिद्ध अल्तामिरा (Altamira) आणि चाकाओ (Chacao) भागात भूकंपाचे सर्वात विदारक दृश्य पाहायला मिळाले. या भागात असलेल्या अनेक टोलेजंग इमारती आणि शॉपिंग सेंटर्स पत्त्यांच्या पत्यांसारखे सेकंदांच्या आत कोसळले. अल्तामिरा येथील एक भव्य २२ मजली रहिवासी इमारत पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली आहे. इमारती कोसळल्याची माहिती मिळताच संपूर्ण परिसरात रडारड आणि ओरडाओरड सुरू झाली. ढिगाऱ्यांजवळ उभे असलेले नागरिक अत्यंत व्याकुळ होऊन आपल्या प्रियजनांना आणि लहान मुलांना हाका मारताना दिसत आहेत.
या भीषण दुर्घटनेचा प्रत्यक्ष अनुभव सांगताना ओडालिस एस्कालोना या एका ५४ वर्षीय महिला बँक कर्मचाऱ्याने सांगितले की, “तो अनुभव शब्दात सांगता येणार नाही इतका भयावह होता. अचानक आमच्या इमारतीच्या पायऱ्या तुटून वेगळ्या झाल्या, भिंतींना मोठ्या भेगा पडल्या आणि छतावरून सिमेंटचे ढीग कोसळू लागले. आम्ही कसेबसे जीव मुठीत धरून आपत्कालीन पायऱ्यांवरून खाली धावलो. डोळ्यांदेखत शेजारच्या इमारती कोसळताना पाहत होते.” कॅराकसच्या दक्षिण-पूर्व भागातील अनेक उंच इमारतींचे आणि सिमॉन बोलिव्हर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे (Simon Bolivar International Airport) देखील प्रचंड नुकसान झाले असून, सर्व विमाने रद्द करण्यात आली आहेत.
Major earthquakes strike Venezuela: * Twin quakes measuring 7.2 and 7.5 hit near San Felipe, west of Caracas.
* Structural collapses reported in multiple cities.
* USGS estimates about 8 million people felt strong shaking.
* Preliminary modeling suggests a potentially high death… pic.twitter.com/SiyIMVQELf — Open Source Intel (@Osint613) June 25, 2026
credit – social media and Twitter
परिस्थितीचे गांभीर्य आणि विदारक रूप पाहता व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपती डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी देशात तातडीने ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ (State of Emergency) घोषित केली आहे. व्हेनेझुएलाचे गृहमंत्री डिओसडाडो कॅबेलो यांनी टेलिव्हिजनवरून जनतेला शांत राहण्याचे आणि तातडीने उघड्या मैदानात येण्याचे आवाहन केले आहे. सातत्याने येणाऱ्या आफ्टरशॉक्सच्या (Aftershocks) धोक्यामुळे कमकुवत झालेल्या इमारतींमध्ये न जाण्याचा सल्ला त्यांनी दिला आहे. कोसळलेल्या ढिगाऱ्यांखाली गॅस पाईपलाईन फुटून आगीसारखी दुसरी मोठी दुर्घटना घडू नये, यासाठी प्रशासनाने अनेक शहरांमधील मुख्य गॅस आणि वीज पुरवठा सुरक्षेचा उपाय म्हणून तात्काळ बंद केला आहे.
प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी रस्ते रिकामे ठेवावे जेणेकरून रुग्णवाहिका आणि आपत्कालीन वाहनांना बचावकार्यासाठी वेगाने जाता येईल. सध्या स्थानिक स्वयंसेवक, लष्कर आणि आपत्कालीन पथके ढिगाऱ्यांखाली अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर शोध आणि बचाव मोहीम (Search and Rescue Operation) राबवत आहेत. अमेरिकेच्या ‘पेजर’ (PAGER) संस्थेने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, या भूकंपामुळे जीवितहानीचा आकडा मोठा असण्याची शक्यता आहे.
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या विनाशकारी भूकंपानंतर कॅरिबियन समुद्रात मोठ्या लाटा उसळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. यामुळे यूएस पॅसिफिक त्सुनामी वॉर्निंग सेंटरने पोर्तो रिको, डॉमिनिकन रिपब्लिक आणि व्हर्जिन बेटांसाठी तात्काळ ‘त्सुनामीचा इशारा’ (Tsunami Advisory) जारी केला होता, जो नंतर परिस्थिती नियंत्रणात आल्यावर मागे घेण्यात आला. दुसरीकडे, जपानमध्येही ६.९ तीव्रतेचे भूकंपाचे धक्के जाणवले असले, तरी सुदैवाने तिथे कोणत्याही मोठ्या हानीची किंवा त्सुनामीची माहिती समोर आलेली नाही. सध्या व्हेनेझुएला सरकार आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या मदतीने मदत कार्यात व्यस्त असून, जखमींना तात्काळ वैद्यकीय मदत पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.