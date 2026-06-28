PM Modi: सेशेल्सने पंतप्रधान मोदींना सर्वोच्च सन्मानाने गौरवले; पाहा काय आहे ‘Guardian Of The Blue Horizon’ पुरस्कार?

PM Modi Seychelles visit June 2026 updates : जागतिक स्तरावर भारताची पत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचा प्रभाव किती मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे, याचे आणखी एक ज्वलंत उदाहरण समोर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सध्या पूर्व आफ्रिकेतील महत्त्वाचा द्वीपसमूह असलेल्या सेशेल्स देशाच्या तीन दिवसीय अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. या ऐतिहासिक दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी, रविवारी २८ जून २०२६ रोजी, सेशेल्सचे राष्ट्रपती डॉ. पॅट्रिक हर्मिनी यांनी स्टेट हाऊस येथे आयोजित एका विशेष आणि भव्य सोहळ्यात पंतप्रधान मोदींना त्यांच्या देशाचा सर्वोच्च विशेष सन्मान ‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन’ (Guardian of the Blue Horizon) प्रदान केला. विशेष म्हणजे, सेशेल्सच्या इतिहासात हा विशेष बहुमान मिळवणारे नरेंद्र मोदी हे जगातील पहिलेच नेते ठरले आहेत.
हा पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी अत्यंत विनम्रतेने हा सन्मान भारतातील १४० कोटी जनतेला आणि जगभरात हवामान बदलाच्या (Climate Change) आव्हानांशी लढा देणाऱ्या सर्व देशांना समर्पित केला. भारत आणि सेशेल्स यांच्यातील राजनैतिक संबंधांना ५० वर्षे पूर्ण होत असतानाच हा पुरस्कार दिला जाणे, हे दोन्ही देशांमधील घट्ट मैत्रीचे आणि विश्वासाचे प्रतीक मानले जात आहे. पंतप्रधान मोदींचे हे जागतिक पातळीवरील ३४ वे आंतरराष्ट्रीय पदक आहे, ज्यामुळे संपूर्ण जगामध्ये भारताची मान पुन्हा एकदा अभिमानाने उंचावली आहे.
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‘गार्डियन ऑफ द ब्लू होरायझन’ या पुरस्काराचा शब्दशः अर्थ ‘निळ्या क्षितिजाचा रक्षक’ असा होतो. हा सन्मान अशा नेत्याला दिला जातो ज्याने जागतिक स्तरावर पर्यावरण संरक्षण, हरित वाढ (Green Growth) आणि सागरी संसाधनांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी (Blue Economy) अतुलनीय काम केले आहे. सेशेल्स सरकारने स्पष्ट केले की, पंतप्रधान मोदींनी भारताच्या देशांतर्गत धोरणांमध्ये पर्यावरणाला दिलेले प्राधान्य, ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ (ISA), ‘मिशन LiFE’ (Lifestyle for Environment), ‘एक पेड माँ के नाम’ मोहीम आणि ‘इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्स’ यांसारख्या जागतिक मोहिमा सुरू करून जगाला एक नवी दिशा दाखवली आहे, म्हणूनच त्यांना या सर्वोच्च किताबाने गौरवण्यात आले.
Grateful to the people and Government of Seychelles as well as President Herminie for conferring upon me the ‘Guardian of the Blue Horizon.’ I humbly accept this honour and dedicate it to all those countries that are fighting the challenge of climate change and consider… pic.twitter.com/iI4c7BjnFq — Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2026
credit – social media and Twitter
पंतप्रधान मोदींना हवामान बदल आणि शाश्वत विकासासाठी मिळालेला हा पहिलाच सन्मान नाही. यापूर्वी मे २०२६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने (FAO) त्यांना ‘ॲग्रिकोला पदक’ देऊन गौरवले होते. याशिवाय २०१८ मध्ये त्यांना जागतिक शांतता आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी ‘सोल शांतता पुरस्कार’ आणि संयुक्त राष्ट्रांचा सर्वोच्च पर्यावरणीय सन्मान ‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ (Champions of the Earth) पुरस्कार देखील मिळाला आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या या तीन दिवसीय दौऱ्यात केवळ पुरस्कारच मिळाला नाही, तर दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंधांना एक नवी उंची मिळाली आहे. राष्ट्रपती पॅट्रिक हर्मिनी आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय द्विपक्षीय चर्चेनंतर अनेक महत्त्वाच्या करारांवर (MoUs) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे आता सेशेल्समध्ये भारताची ‘युपीआय’ (UPI) ही डिजिटल पेमेंट यंत्रणा लागू केली जाणार आहे, ज्यामुळे तिथे पैशांचे व्यवहार अत्यंत सोपे होतील. यासोबतच, सेशेल्समधील नागरिकांना स्वस्त आणि दर्जेदार औषधे मिळावीत यासाठी भारताची ‘जनऔषधी योजना’ देखील तिथे सुरू केली जाणार आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. हिंद महासागर हे आपले सामायिक घर असून त्याची सुरक्षा आणि समृद्धी ही भारत-सेशेल्सची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन मोदींनी केले. भारताने सेशेल्सच्या सागरी सुरक्षेसाठी भारतात तयार करण्यात आलेली ‘लेसप्वार’ (Lespwar) ही वेगवान गस्ती नौका (Fast Patrol Vessel) सेशेल्सच्या स्वाधीन केली. तसेच, सेशेल्सच्या ५० व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सुवर्णमहोत्सवी संचलनात भारतीय लष्कराच्या आसाम रेजिमेंटच्या तुकडीने आणि भारतीय नौदलाच्या बँडने सहभाग घेऊन या मैत्रीला एक नवा रंग दिला.
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या दौऱ्याचे आणखी एक सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे पंतप्रधान मोदींनी सेशेल्सच्या राष्ट्रीय सभेला (National Assembly) संबोधित केले. सेशेल्सच्या संसदेला संबोधित करणारे ते पहिलेच भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत. या ऐतिहासिक प्रसंगामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या कार्यकाळात जगभरातील तब्बल २० देशांच्या संसदेला किंवा राष्ट्रीय सभांना संबोधित करण्याचा एक जागतिक आणि अभूतपूर्व विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. सेशेल्समधून निघण्यापूर्वी मोदींनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिले की, “हा ऐतिहासिक प्रसंग आपल्या दोन्ही देशांना एकत्र बांधणाऱ्या मजबूत लोकशाही मूल्यांचे आणि संसदीय परंपरांचे प्रतीक आहे.” या संपूर्ण दौऱ्याने हे सिद्ध केले आहे की, भारत केवळ आशियातच नाही, तर जागतिक मंचावर एक खंबीर, विश्वासार्ह आणि पर्यावरणस्नेही महाशक्ती म्हणून उदयास येत आहे.