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US Plane Crash : अमेरिकेत भीषण विमान दुर्घटना; शक्तिशाली B-52 बॉम्बर कोसळून ८ जणांचा दुर्दैवी अंत

Updated On: Jun 16, 2026 | 10:06 AM IST
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सारांश

US Plane Crash Update : अमेरिकेत पुन्हा विमान अपघाताची घटना घडली आहे. अमेरिकन लष्कराचे B-52 बॉम्बर विमान कोसळले असून यातील सर्वांचा मृत्यू झाला आहे. हे विमान अमेरिकेचे सर्वात शक्तीशाली विमान मानले जाते.

US B-52 Bomber Crash

US Plane Crash : अमेरिकेत भीषण विमान दुर्घटना; शक्तिशाली B-52 बॉम्बर कोसळून ८ जणांचा दुर्दैवी अंत (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • अमेरिकेत भीषण विमान दुर्घटना
  • शक्ताशाली B-52 बॉम्बर विमानाचा अपघात
  • अपघातात ८ जणांचा मृत्यू
US Plane Crash News in Marathi : अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यातून एक मोठी दुर्घटना समोर आली आहे. दक्षिण कॅलिफोर्नियात एडवर्ड्स एअर फोर्सवर अमेरिकेचे सर्वात शक्तिशाली B-52 बॉम्बर विमानाचा भंयकर अपघात झाला आहे. या विमान अपघातात (Plane Crash)८ जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.

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कधी आणि कशी घडली घटना?

मीडिया रिपोर्टनुसार, सोमवारी (१५ जून, स्थानिक वेळेनुसार) सकाळी ११.२० च्या सुमारास ही घटना घडली. B-52 बॉम्बर हे  विमान प्रशिक्षण मोहिमेवर असताना कोसळले. विमानाच्या उड्डाण केल्यानंतर काही सेकंदातच त्यात तांत्रिक बिघाड असल्याचे समजले. यानंतर वैमानिकाचे विमानावरी नियंत्रण सुटले आणि रनवे परिसरात कोसळले.

विमानातील सर्वांचा मृत्यू

विमान कोसळताच मोठा स्फोट झाला आणि आग लागली. काही क्षणांतच आगीने संपूर्ण विमानाला विळखा घातला. अपघातानंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात धूर पसरला होता. या घटनेची माहिती मिळताच आपत्कालीन पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. परंतु आग एवढी भंयकर होती की विमानातील कोणीही वाचू शकले नाही. उड्डाणावेळी विमानात वैमानिकासाह ८ जण उपस्थित होते. या सर्वांचा मृत्यू झाला आहे.

एडवर्ड्स एअर फोर्स बेसचे अधिकारी कर्नल जेम्स हेस यांनी या घटनेवर तीव्र दु:ख व्यक्त केले. त्यांनी या अपघातात आठ महत्त्वाचे अधिकारी गमावले असल्याचे सांगितेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, आठ मृत व्यक्तींमध्ये लष्करी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी आणि खासगी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता.

दुर्घटनेचे कारण अस्पष्ट

सध्या या अपघाताचे कारण समोर आलेले नाही. प्राथमिक तपासानुसार, तांत्रिक बिघाडामुळे हा अपघात झाला असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरु करण्यात आला असून काही महिन्यांत याचा तपशील दिला जाईल असे अमेरिकन लष्करी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

B-52 बॉम्बर चे वैशिष्ट्य

B-52 बॉम्बर हे अमेरिकेच्या हवाई दलाचे अत्यंत महत्त्वाचे आणि शक्तीशाली विमान मानले जाते. हे विमान लांब पल्ल्याच्या मोहिमांसाठी वापरले जाते. याचा शस्त्र वाहतुकीसाठी देखील मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.


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Web Title: Us plane crash b52 bomber 8 dead news marathi

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Published On: Jun 16, 2026 | 10:03 AM

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