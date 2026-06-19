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‘डार्क वेब’ आणि गाड्यांची चोरी! हाय-टेक चोरांची नवी पद्धत

Updated On: Jun 19, 2026 | 04:13 PM IST
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सारांश

आधुनिक चोर 'डार्क वेब' आणि 'कॅन इंजेक्शन' तंत्रज्ञानाचा वापर करून की-लेस गाड्या केवळ ४०-५० सेकंदांत कशा हॅक करतात. तसेच, या हाय-टेक चोरीपासून गाडी वाचवण्यासाठी 'फॅराडे पाऊच' आणि पारंपारिक लॉक्स वापरणे महत्त्वाचे आहे..

‘डार्क वेब’ आणि गाड्यांची चोरी! हाय-टेक चोरांची नवी पद्धत
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विस्तार

आजच्या आधुनिक युगात गाड्या जितक्या हाय-टेक झाल्या आहेत, तितकीच त्या चोरण्याची पद्धतही डिजिटल आणि घातक झाली आहे. पूर्वी चोर कारची काच फोडून किंवा बनावट चावी वापरून चोरी करायचे. परंतु, आताच्या की-लेस एंट्री (Keyless Entry) आणि पुश-स्टार्ट बटन असलेल्या गाड्यांना चोरण्यासाठी चोर थेट ‘डार्क वेब’  आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्सचा वापर करत आहेत. या नव्या हाय-टेक चोरीला ऑटोमोबाईल भाषेत ‘कॅन इंजेक्शन’ (CAN Injection) किंवा ‘रिले अटॅक’ म्हटले जाते.

चोरीची नवी सिस्टीम: ‘कॅन इंजेक्शन’ म्हणजे काय?

प्रत्येक आधुनिक गाडीमध्ये एक कॉम्प्युटर नेटवर्क असते, ज्याला CAN Bus (Controller Area Network) म्हणतात. हे नेटवर्क गाडीचे इंजिन, हेडलाईट्स आणि लॉक सिस्टीम एकमेकांशी जोडते. चोर डार्क वेबवरून अत्यंत महागडी आणि बंदी असलेली इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस खरेदी करतात, जी हुबेहूब ब्लूटूथ स्पीकर किंवा साध्या पॉवर बँकसारखी दिसतात.

चोर गाडीची काच न फोडता, फक्त पुढच्या हेडलाईट किंवा बंपरच्या वायर कापून आपले हे हॅकिंग डिव्हाइस ‘कॅन बस’ नेटवर्कला जोडतात. या डिव्हाइसद्वारे गाडीच्या मुख्य कॉम्प्युटरला एक खोटा संदेश पाठवला जातो की, ‘खऱ्या चावीचे बटन दाबले गेले आहे, लॉक उघडा गाडीचा कॉम्प्युटर या जाळ्यात फसतो, दरवाजा अनलॉक होतो आणि इंजिन सुरू होते. या संपूर्ण प्रक्रियेला केवळ ४० ते ५० सेकंद लागतात, आणि कोणताही सायरन वाजत नाही.

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डार्क वेबचा यात काय संबंध?

हॅकर्स गाड्यांच्या सुरक्षेतील त्रुटी शोधून काढतात आणि त्या कोड्सची माहिती डार्क वेबवर विकतात. इतकेच नव्हे तर, गाडीची सिस्टीम हॅक करणारी सॉफ्टवेअर्स आणि गॅजेट्स डार्क वेबवर सहज उपलब्ध होतात. यामुळे कोणत्याही सामान्य चोराला ‘सायबर चोर’ बनणे सोपे झाले आहे.

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स्वतःची महागडी गाडी कशी सुरक्षित ठेवावी?

या हाय-टेक चोरीपासून वाचण्यासाठी तंत्रज्ञानाचाच हुशारीने वापर करणे गरजेचे आहे:

  • फॅराडे पाऊच (Faraday Pouches): तुमची की-लेस चावी नेहमी फॅराडे पाऊचमध्ये ठेवा. हे पाऊच चावीचे रेडिओ सिग्नल्स ब्लॉक करते, ज्यामुळे चोर ‘रिले अटॅक’ करू शकत नाहीत.
  • स्टीयरिंग आणि व्हील लॉक: डिजिटल सुरक्षा अपयशी ठरल्यास, जुने पारंपारिक ‘स्टिअरिंग लॉक’ किंवा ‘टायर लॉक’ चोरांना गाडी नेण्यापासून रोखू शकते.
  • सॉफ्टवेअर अपडेट्स: आपल्या कार कंपनीकडून येणारे सुरक्षेचे सॉफ्टवेअर अपडेट्स वेळेवर करून घ्या, जेणेकरून हॅकिंगचे धोके कमी होतील.

तंत्रज्ञान जेवढे सोयीचे आहे, तेवढेच ते काळजीपूर्वक वापरणे ही काळाची गरज बनली आहे.

Web Title: Dark web vehicle theft auto sector

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Published On: Jun 19, 2026 | 04:13 PM

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