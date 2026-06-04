Cyber Crime Awareness : ऑनलाइन फसवणुकीविरोधात कॉईनडीसीएक्सचा पुढाकार; ‘सतर्क रहे’ जनजागृती मोहिमेची सुरुवात

मुंबई : भारतातील सर्वात मोठी क्रिप्टो एक्स्चेंज कंपनी कॉईनडीसीएक्सने आज ‘सतर्क रहे’ या सोशल फर्स्ट सायबर सुरक्षा जनजागृती मोहिमेची घोषणा केली. ही मोहिम भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (१४सी) आणि गृहमंत्रालय (एमएचए) यांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा शुभारंभ ‘सायबर जागरूकता दिवस’ या राष्ट्रीय मोहिमेशी जोडलेला आहे, जो १४सी आणि गृहमंत्रालयाच्या पुढाकाराने दर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी साजरा केला जातो. ‘सतर्क रहे’ ही मोहिम कॉईनडीसीएक्सच्या १०० कोटी रुपयांचा उपक्रम डिजिटल सुरक्षा नेटवर्क (डीएसएन)चा विस्तार आहे, ज्याचा उद्देश नागरिकांना डिजिटल आर्थिक फसवणुकीपासून सुरक्षित ठेवणे आणि देशभरात सायबर सुरक्षा जनजागृती मजबूत करणे आहे.
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‘सतर्क रहे’ मोहिमेचे उद्दिष्ट म्हणजे लोकांना सामान्य डिजिटल फसवणुकीची ओळख करून देणे आणि त्यावर योग्य प्रतिसाद देण्यासाठी मदत करणे. ‘सतर्क’ या व्यक्तिरेखेभोवती ही संकल्पना उभी करण्यात आली असून, सोशल मीडिया वरील दैनंदिन प्रसंग आणि संवादात्मक स्वरूप वापरून फसवणूक शिक्षण अधिक सोपे, संबंधित आणि भावनिकदृष्ट्या प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (१४सी), गृहमंत्रालयाचे संचालक निशांत कुमार म्हणाले, “सायबर गुन्हेगार सतत नवीन आणि अत्याधुनिक पद्धती वापरून निष्पाप लोकांना लक्ष्य करतात. गेल्या काही वर्षांत १४सीने अनेक जनजागृती उपक्रम राबवले आहेत, ज्यामध्ये सोशल मीडिया हँडल सायबर दोस्त आणि इतर राष्ट्रीय मोहिमा समाविष्ट आहेत. या प्रयत्नांद्वारे नागरिकांमध्ये सायबर हायजीन वाढवणे आणि सुरक्षित डिजिटल पद्धतींचा प्रसार करणे हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकार, उद्योग आणि नागरी समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळेच सायबर जागरूक राष्ट्र घडू शकते. ‘सतर्क रहे’ सारखे उपक्रम सायबर सुरक्षा संदेश अधिक व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत सोप्या आणि आकर्षक स्वरूपात पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.”
कॉईनडीसीएक्सचे सहसंस्थापक सुमित गुप्ता म्हणाले, “डिजिटल फसवणुकीशी लढण्यासाठी जनजागृती हे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. या विचारातून आम्ही डिजिटल सुरक्षा नेटवर्क (डीएसएन) सुरू केले. भारत सरकार, १४सी आणि गृहमंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभरात सायबर जनजागृतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर काम केले जात आहे. सायबर गुन्हे ही अशी समस्या आहे जी एकट्या कोणत्याही संस्थेने सोडवू शकत नाही. सरकार आणि उद्योग यांनी एकत्र येऊन नागरिकांना शिक्षित आणि सक्षम करणे आवश्यक आहे. ‘सतर्क रहे’ मोहिमेद्वारे आम्ही सायबर सुरक्षा माहिती अधिक संबंधित, सुलभ आणि समजण्यास सोपी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.” या मोहिमेचा मुख्य संदेश “ब्रेक लावा” हा आहे. यात एक साधी वर्तनात्मक सवय प्रोत्साहित केली जाते: थांबा, पडताळा करा आणि संदेश, विनंती किंवा व्यवहाराची खरीखुरी खात्री झाल्यानंतरच कृती करा. ग्राहकांना ऑनलाइन भेटणाऱ्या परिचित, वास्तव जीवनातील परिस्थितींवर लक्ष केंद्रित करून ‘सतर्क रहे’ मोहिम सायबर सुरक्षा माहिती अधिक सोपी, लक्षात ठेवण्यास सुलभ आणि प्रत्यक्षात लागू करण्यास मदत करते.
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