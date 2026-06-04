Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Coindcx Satark Rahe Cyber Security Awareness Campaign I4c Home Ministry

Cyber Crime Awareness : ऑनलाइन फसवणुकीविरोधात कॉईनडीसीएक्सचा पुढाकार; ‘सतर्क रहे’ जनजागृती मोहिमेची सुरुवात

Updated On: Jun 04, 2026 | 06:22 PM IST
जाहिरात
सारांश

कॉईनडीसीएक्सने ‘सतर्क रहे’ या सायबर सुरक्षा जनजागृती मोहिमेची सुरुवात केली असून भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) आणि गृहमंत्रालयासोबत भागीदारी केली आहे. ऑनलाइन फसवणूक, सायबर गुन्हे आणि डिजिटल सुरक्षेबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जाणार आहे. डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याच्या दिशेने

ऑनलाइन फसवणुकीविरोधात कॉईनडीसीएक्सचा पुढाकार; ‘सतर्क रहे’ जनजागृती मोहिमेची सुरुवात

ऑनलाइन फसवणुकीविरोधात कॉईनडीसीएक्सचा पुढाकार; ‘सतर्क रहे’ जनजागृती मोहिमेची सुरुवात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई : भारतातील सर्वात मोठी क्रिप्टो एक्स्चेंज कंपनी कॉईनडीसीएक्सने आज ‘सतर्क रहे’ या सोशल फर्स्ट सायबर सुरक्षा जनजागृती मोहिमेची घोषणा केली. ही मोहिम भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (१४सी) आणि गृहमंत्रालय (एमएचए) यांच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा शुभारंभ ‘सायबर जागरूकता दिवस’ या राष्ट्रीय मोहिमेशी जोडलेला आहे, जो १४सी आणि गृहमंत्रालयाच्या पुढाकाराने दर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी साजरा केला जातो. ‘सतर्क रहे’ ही मोहिम कॉईनडीसीएक्सच्या १०० कोटी रुपयांचा उपक्रम डिजिटल सुरक्षा नेटवर्क (डीएसएन)चा विस्तार आहे, ज्याचा उद्देश नागरिकांना डिजिटल आर्थिक फसवणुकीपासून सुरक्षित ठेवणे आणि देशभरात सायबर सुरक्षा जनजागृती मजबूत करणे आहे.

Rajesh Exports: अरारा खतरनाक! तब्बल १५ लाख कोटींची हेराफेरीचा आरोप, कोण आहे राजेश मेहता, LIC ला देखील झटका

‘सतर्क रहे’ मोहिमेचे उद्दिष्ट म्हणजे लोकांना सामान्य डिजिटल फसवणुकीची ओळख करून देणे आणि त्यावर योग्य प्रतिसाद देण्यासाठी मदत करणे. ‘सतर्क’ या व्यक्तिरेखेभोवती ही संकल्पना उभी करण्यात आली असून, सोशल मीडिया वरील दैनंदिन प्रसंग आणि संवादात्मक स्वरूप वापरून फसवणूक शिक्षण अधिक सोपे, संबंधित आणि भावनिकदृष्ट्या प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (१४सी), गृहमंत्रालयाचे संचालक निशांत कुमार म्हणाले, “सायबर गुन्हेगार सतत नवीन आणि अत्याधुनिक पद्धती वापरून निष्पाप लोकांना लक्ष्य करतात. गेल्या काही वर्षांत १४सीने अनेक जनजागृती उपक्रम राबवले आहेत, ज्यामध्ये सोशल मीडिया हँडल सायबर दोस्त आणि इतर राष्ट्रीय मोहिमा समाविष्ट आहेत. या प्रयत्नांद्वारे नागरिकांमध्ये सायबर हायजीन वाढवणे आणि सुरक्षित डिजिटल पद्धतींचा प्रसार करणे हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकार, उद्योग आणि नागरी समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळेच सायबर जागरूक राष्ट्र घडू शकते. ‘सतर्क रहे’ सारखे उपक्रम सायबर सुरक्षा संदेश अधिक व्यापक प्रेक्षकांपर्यंत सोप्या आणि आकर्षक स्वरूपात पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.”

कॉईनडीसीएक्सचे सहसंस्थापक सुमित गुप्ता म्हणाले, “डिजिटल फसवणुकीशी लढण्यासाठी जनजागृती हे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. या विचारातून आम्ही डिजिटल सुरक्षा नेटवर्क (डीएसएन) सुरू केले. भारत सरकार, १४सी आणि गृहमंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभरात सायबर जनजागृतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर काम केले जात आहे. सायबर गुन्हे ही अशी समस्या आहे जी एकट्या कोणत्याही संस्थेने सोडवू शकत नाही. सरकार आणि उद्योग यांनी एकत्र येऊन नागरिकांना शिक्षित आणि सक्षम करणे आवश्यक आहे. ‘सतर्क रहे’ मोहिमेद्वारे आम्ही सायबर सुरक्षा माहिती अधिक संबंधित, सुलभ आणि समजण्यास सोपी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत.” या मोहिमेचा मुख्य संदेश “ब्रेक लावा” हा आहे. यात एक साधी वर्तनात्मक सवय प्रोत्साहित केली जाते: थांबा, पडताळा करा आणि संदेश, विनंती किंवा व्यवहाराची खरीखुरी खात्री झाल्यानंतरच कृती करा. ग्राहकांना ऑनलाइन भेटणाऱ्या परिचित, वास्तव जीवनातील परिस्थितींवर लक्ष केंद्रित करून ‘सतर्क रहे’ मोहिम सायबर सुरक्षा माहिती अधिक सोपी, लक्षात ठेवण्यास सुलभ आणि प्रत्यक्षात लागू करण्यास मदत करते.

डिझेल आणि टिंडरचा ‘फॉर सक्सेसफुल लव्हिंग’ उपक्रम! प्राईड २०२६ निमित्त प्रेमाच्या विविध रूपांचा उत्सव

Web Title: Coindcx satark rahe cyber security awareness campaign i4c home ministry

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 06:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India Tourism : भारताच्या वाढत्या पर्यटन प्रभावाची दखल; ऐश्वर्या राय बच्चन जेडब्लू मॅरियटची ग्लोबल फेस
1

India Tourism : भारताच्या वाढत्या पर्यटन प्रभावाची दखल; ऐश्वर्या राय बच्चन जेडब्लू मॅरियटची ग्लोबल फेस

100 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीवर भर! भारत-नॉर्वे बिझनेस समिटमुळे आर्थिक सहकार्याला नवी चालना
2

100 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीवर भर! भारत-नॉर्वे बिझनेस समिटमुळे आर्थिक सहकार्याला नवी चालना

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पत्नीवर कुऱ्हाडीने तीन वार करत संपवलं; ‘मी बायकोला कायमचं संपवलं’ म्हणत…
3

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पत्नीवर कुऱ्हाडीने तीन वार करत संपवलं; ‘मी बायकोला कायमचं संपवलं’ म्हणत…

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पत्नीवर संशय, निर्जन जंगलात नेलं आणि…; दोन लहान मुलांनी गावात धाव घेत सांगितला थरार
4

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पत्नीवर संशय, निर्जन जंगलात नेलं आणि…; दोन लहान मुलांनी गावात धाव घेत सांगितला थरार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cyber Crime Awareness : ऑनलाइन फसवणुकीविरोधात कॉईनडीसीएक्सचा पुढाकार; ‘सतर्क रहे’ जनजागृती मोहिमेची सुरुवात

Cyber Crime Awareness : ऑनलाइन फसवणुकीविरोधात कॉईनडीसीएक्सचा पुढाकार; ‘सतर्क रहे’ जनजागृती मोहिमेची सुरुवात

Jun 04, 2026 | 06:22 PM
Police Uniform Rules: खाजगी समारंभात वर्दी घातल्यास शिस्तभंग होतो का? नियम आणि शिष्टाचार काय सांगतात पहा एका क्लिकवर..

Police Uniform Rules: खाजगी समारंभात वर्दी घातल्यास शिस्तभंग होतो का? नियम आणि शिष्टाचार काय सांगतात पहा एका क्लिकवर..

Jun 04, 2026 | 06:14 PM
क्रिकेटचा देव बदलणार? केवळ ‘इतक्या’ रन्स अन् इंग्लंडचा Joe Root घडवणार इतिहास

क्रिकेटचा देव बदलणार? केवळ ‘इतक्या’ रन्स अन् इंग्लंडचा Joe Root घडवणार इतिहास

Jun 04, 2026 | 06:04 PM
महाळुंगे एमआयडीसीतून 81 सिलिंडरचा बेकायदा साठा जप्त; मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाची मोठी कारवाई

महाळुंगे एमआयडीसीतून 81 सिलिंडरचा बेकायदा साठा जप्त; मालमत्ता गुन्हे विरोधी पथकाची मोठी कारवाई

Jun 04, 2026 | 06:03 PM
Rajesh Exports: अरारा खतरनाक! तब्बल १५ लाख कोटींची हेराफेरीचा आरोप, कोण आहे राजेश मेहता, LIC ला देखील झटका

Rajesh Exports: अरारा खतरनाक! तब्बल १५ लाख कोटींची हेराफेरीचा आरोप, कोण आहे राजेश मेहता, LIC ला देखील झटका

Jun 04, 2026 | 06:03 PM
Health Tips: सावधान! सतत घाम येतोय? दुर्लक्ष करू नका; ‘या’ गंभीर आजारांचा असू शकतो धोका

Health Tips: सावधान! सतत घाम येतोय? दुर्लक्ष करू नका; ‘या’ गंभीर आजारांचा असू शकतो धोका

Jun 04, 2026 | 06:00 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरिक्षण आणि निवडणूक तयारीसाठी श्रीकांत शिंदे खान्देशात; ‘शिवसंवाद दौऱ्याचा’ चौथा टप्पा

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरिक्षण आणि निवडणूक तयारीसाठी श्रीकांत शिंदे खान्देशात; ‘शिवसंवाद दौऱ्याचा’ चौथा टप्पा

Jun 04, 2026 | 05:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM