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Nissan : जूनमध्ये निसानच्या विक्रीला वेग; देशांतर्गत विक्रीत 129 टक्क्यांची दमदार वाढ

Updated On: Jul 01, 2026 | 07:26 PM IST
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सारांश

निसान मोटर इंडियाने जून 2026 मध्ये देशांतर्गत विक्रीत 129 टक्क्यांची दमदार वार्षिक वाढ नोंदवत 3,006 गाड्यांची विक्री केली. याच कालावधीत 5,340 गाड्यांची निर्यात झाल्याने कंपनीची एकूण होलसेल विक्री 8,346 वाहनांवर पोहोचली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

निसान मोटर इंडिया प्रा. लि.ने जून 2026 मधील विक्रीचे आकडे जाहीर करत भारतीय बाजारपेठेतील मजबूत कामगिरीची नोंद केली आहे. कंपनीने जून महिन्यात 3,006 गाड्यांची देशांतर्गत होलसेल विक्री केली असून, ती मागील वर्षाच्या तुलनेत 129 टक्क्यांनी अधिक आहे. देशांतर्गत विक्रीत सलग चौथ्या महिन्यात वाढ नोंदवत निसानने भारतीय बाजारपेठेतील आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. याशिवाय 5,340 गाड्यांची निर्यात करण्यात आली असून, एकूण 8,346 गाड्यांची होलसेल विक्री झाली आहे. ही कामगिरी वार्षिक 16 टक्के वाढ दर्शवते.

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या यशाबद्दल बोलताना निसान मोटर इंडिया प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ वत्स यांनी सांगितले की, सलग चार महिन्यांपासून होत असलेली देशांतर्गत विक्रीतील वाढ ही ग्राहकांचा निसानच्या उत्पादनांवरील वाढता विश्वास आणि कंपनीच्या बाजारपेठेतील धोरणाला मिळत असलेले यश अधोरेखित करते. डीलर्स, व्यावसायिक भागीदार आणि कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण योगदानामुळे भारतातील निसानची उपस्थिती अधिक मजबूत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कंपनीच्या न्यू निसान मॅग्नाइट आणि ऑल न्यू निसान ग्रॅव्हाइट या मॉडेल्सना ग्राहकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, त्याचा थेट परिणाम विक्रीवर होत आहे. विशेषतः मॅग्नाइट हे मॉडेल भारतातील निसानच्या वाढीचा प्रमुख आधार बनले आहे. ग्राहकांचा वाढता प्रतिसाद आणि विस्तारणारे डीलर नेटवर्क यामुळे कंपनीला आगामी काळातही विक्रीचा वेग कायम राहील, असा विश्वास आहे.

दरम्यान, निसान 9 जुलै 2026 रोजी आपल्या नव्या ‘निसान टेक्टॉन’ या मॉडेलचे जागतिक स्तरावर अनावरण करणार आहे. कंपनीच्या ‘इंडिया रिसर्जन्स स्टोरी’ मधील हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, भारतातील उत्पादन पोर्टफोलिओ अधिक विस्तारण्याच्या दिशेने हे मोठे पाऊल ठरणार आहे.

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निसानने भविष्यात देशांतर्गत विक्रीचा वेग कायम ठेवण्याबरोबरच डीलर नेटवर्कचा विस्तार, ग्राहकांचा अनुभव अधिक सक्षम करणे आणि भारताला उत्पादन तसेच निर्यातीचे महत्त्वाचे केंद्र बनवण्यावर भर देण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. कंपनीच्या सातत्यपूर्ण वाढीमुळे भारतीय वाहन बाजारपेठेत निसानची उपस्थिती आणखी बळकट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Nissans sales gain momentum in june robust 129 growth in domestic sales

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Published On: Jul 01, 2026 | 07:26 PM

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