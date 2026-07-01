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CNG वाहनधारकांसाठी महत्त्वाचे! दर तीन वर्षांनी CNG सिलेंडरची ‘हायड्रो-टेस्टिंग’ करणे अनिर्वार्य! ‘हे’ चुकवले तर बेतू शकते जीवावर

Updated On: Jul 01, 2026 | 06:43 PM IST
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सारांश

सीएनजी सिलिंडरची क्षमता आणि मजबुती तपासण्यासाठी दर ३ वर्षांनी हायड्रो-टेस्टिंग करणे कायद्याने आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने बंधनकारक आहे. ही चाचणी न केल्यास गॅस गळती किंवा सिलिंडरचा स्फोट होऊन प्रवाशांच्या जिवाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.

CNG वाहनधारकांसाठी महत्त्वाचे! दर तीन वर्षांनी CNG सिलेंडरची ‘हायड्रो-टेस्टिंग’ करणे अनिर्वार्य! ‘हे’ चुकवले तर बेतू शकते जीवावर
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विस्तार

आजकाल पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक जण सीएनजी गाड्यांना पसंती देत आहेत. सीएनजीमुळे पैशांची बचत होत असली, तरी या गाड्यांच्या देखभालीबाबत कमालीची सुरक्षा बाळगणे आवश्यक असते. सीएनजी गाड्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा शब्द म्हणजे ‘हायड्रो-टेस्टिंग’. पण दुर्दैवाने, अनेक वाहनधारकांना या प्रक्रियेची गंभीर माहिती नसते.

हायड्रो-टेस्टिंग म्हणजे नेमके काय?

थोडक्यात सांगायचे तर, हायड्रो-टेस्टिंग ही सीएनजी सिलिंडरची क्षमता आणि मजबुती तपासण्याची एक शास्त्रीय पद्धत आहे. या प्रक्रियेत गाडीतील सीएनजी सिलिंडर बाहेर काढून तो पूर्णपणे रिकामा केला जातो. त्यानंतर त्यात उच्च दाबाने पाणी भरून, सिलिंडरमध्ये कोणतीही गळती, तडे किंवा त्याचा आकार बदलत आहे का, हे तपासले जाते. सरकारी नियमांनुसार, प्रत्येक सीएनजी कारच्या सिलिंडरची दर ३ वर्षांनी हायड्रो-टेस्टिंग करणे सक्तीचे आहे.

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ही तपासणी न केल्यास होणारे नुकसान:

  • जीविताचा मोठा धोका: सीएनजी सिलिंडरमध्ये गॅस प्रचंड दाबाने (सुमारे २०० बार) भरला जातो. सततच्या वापरामुळे किंवा हवामानातील बदलांमुळे ३ वर्षांत सिलिंडर कमकुवत होऊ शकतो. जर हायड्रो-टेस्टिंग न करता तसाच वापर सुरू ठेवला, तर गॅस भरताना किंवा कडक उन्हात सिलिंडरचा भीषण स्फोट होऊ शकतो, जो थेट प्रवाशांच्या जिवावर बेतू शकतो.
  • कायदेशीर कारवाई आणि आर्थिक दंड: भारतात विना-चाचणी प्रमाणित सिलिंडर वापरणे हा कायदेशीर गुन्ह्यासारखा आहे. हायड्रो-टेस्टिंगचे वैध प्रमाणपत्र नसल्यास पोलीस मोठी दंडात्मक कारवाई करू शकतात. तसेच, अपघात झाल्यास विमा कंपन्या क्लेम नाकारतात, ज्यामुळे मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो.
  • गॅस मिळण्यात अडचण: अनेक आधुनिक सीएनजी पंपांवर तपासणी प्रमाणपत्र नसल्यास गॅस भरून दिला जात नाही.
महत्त्वाची टीप: सिलिंडरची चाचणी नेहमी केवळ ‘पेसो’ या सरकारी संस्थेद्वारे मान्यताप्राप्त असलेल्या केंद्रावरूनच करून घ्यावी.

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अधिकृत प्रमाणपत्र (कम्प्लायन्स प्लेट) कसे तपासावे?

जेव्हा तुम्ही हायड्रो-टेस्टिंग यशस्वीरित्या पूर्ण करता, तेव्हा चाचणी केंद्रामार्फत तुमच्या गाडीच्या इंजिन बेमध्ये किंवा सीएनजी भरण्याच्या वॉलजवळ एक अल्युमिनियमची ‘कम्प्लायन्स प्लेट’ लावून दिली जाते.

ही प्लेट तपासताना पुढील गोष्टी आवर्जून पाहाव्यात:

१. सिलिंडरचा क्रमांक: प्लेटवर लिहिलेला नंबर तुमच्या आरसी बुक किंवा मूळ बिलाशी जुळतो का ते पाहा.

२. चाचणीची तारीख: त्यावर शेवटच्या चाचणीचा महिना आणि वर्ष स्पष्ट लिहिलेले असते.

३. पुढील चाचणीची तारीख: या तारखेकडे विशेष लक्ष द्या. ती तारीख संपण्यापूर्वीच पुढील हायड्रो-टेस्टिंग करून घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, हायड्रो-टेस्टिंग ही पैशांची उधळपट्टी नसून तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या सुरक्षित प्रवासाची हमी आहे.

Web Title: Hydro testing of cng cylinders automobile news marathi

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Published On: Jul 01, 2026 | 06:43 PM

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