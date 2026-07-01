CNG वाहनधारकांसाठी महत्त्वाचे! दर तीन वर्षांनी CNG सिलेंडरची ‘हायड्रो-टेस्टिंग’ करणे अनिर्वार्य! ‘हे’ चुकवले तर बेतू शकते जीवावर

आजकाल पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेक जण सीएनजी गाड्यांना पसंती देत आहेत. सीएनजीमुळे पैशांची बचत होत असली, तरी या गाड्यांच्या देखभालीबाबत कमालीची सुरक्षा बाळगणे आवश्यक असते. सीएनजी गाड्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचा शब्द म्हणजे ‘हायड्रो-टेस्टिंग’. पण दुर्दैवाने, अनेक वाहनधारकांना या प्रक्रियेची गंभीर माहिती नसते.
थोडक्यात सांगायचे तर, हायड्रो-टेस्टिंग ही सीएनजी सिलिंडरची क्षमता आणि मजबुती तपासण्याची एक शास्त्रीय पद्धत आहे. या प्रक्रियेत गाडीतील सीएनजी सिलिंडर बाहेर काढून तो पूर्णपणे रिकामा केला जातो. त्यानंतर त्यात उच्च दाबाने पाणी भरून, सिलिंडरमध्ये कोणतीही गळती, तडे किंवा त्याचा आकार बदलत आहे का, हे तपासले जाते. सरकारी नियमांनुसार, प्रत्येक सीएनजी कारच्या सिलिंडरची दर ३ वर्षांनी हायड्रो-टेस्टिंग करणे सक्तीचे आहे.
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महत्त्वाची टीप: सिलिंडरची चाचणी नेहमी केवळ ‘पेसो’ या सरकारी संस्थेद्वारे मान्यताप्राप्त असलेल्या केंद्रावरूनच करून घ्यावी.
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जेव्हा तुम्ही हायड्रो-टेस्टिंग यशस्वीरित्या पूर्ण करता, तेव्हा चाचणी केंद्रामार्फत तुमच्या गाडीच्या इंजिन बेमध्ये किंवा सीएनजी भरण्याच्या वॉलजवळ एक अल्युमिनियमची ‘कम्प्लायन्स प्लेट’ लावून दिली जाते.
ही प्लेट तपासताना पुढील गोष्टी आवर्जून पाहाव्यात:
१. सिलिंडरचा क्रमांक: प्लेटवर लिहिलेला नंबर तुमच्या आरसी बुक किंवा मूळ बिलाशी जुळतो का ते पाहा.
२. चाचणीची तारीख: त्यावर शेवटच्या चाचणीचा महिना आणि वर्ष स्पष्ट लिहिलेले असते.
३. पुढील चाचणीची तारीख: या तारखेकडे विशेष लक्ष द्या. ती तारीख संपण्यापूर्वीच पुढील हायड्रो-टेस्टिंग करून घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, हायड्रो-टेस्टिंग ही पैशांची उधळपट्टी नसून तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या सुरक्षित प्रवासाची हमी आहे.