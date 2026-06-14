जून 2026 मध्ये होंडा कार्सवर मोठ्या सवलती; Elevate वर तब्बल 2.15 लाख रुपयांपर्यंत लाभ!

भारतातील कार खरेदीदारांसाठी जून 2026 हा महिना फायदेशीर ठरत आहे. होंडा कार्स इंडियाने आपल्या लोकप्रिय मॉडेल्सवर आकर्षक सवलती आणि विविध लाभांची घोषणा केली आहे. कंपनीकडून रोख सवलत, एक्स्चेंज बोनस, लॉयल्टी बोनस, वाढीव वॉरंटी तसेच मोफत अॅक्सेसरीज अशा अनेक ऑफर्स देण्यात येत आहेत. या ऑफर्स 30 जून 2026 पर्यंतच असून शहर आणि डीलरशिपनुसार त्यामध्ये बदल होऊ शकतो.
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होंडाच्या SUV श्रेणीतील लोकप्रिय Honda Elevate वर सर्वाधिक लाभ मिळत आहेत. Elevate ZX MT आणि ZX CVT या टॉप व्हेरियंट्सवर ग्राहकांना तब्बल 2.15 लाख रुपयांपर्यंत फायदे मिळू शकतात. यामध्ये रोख सवलत, एक्स्चेंज बोनस तसेच मोफत 360-डिग्री कॅमेरा, प्रीमियम डॅशकॅम आणि इतर अॅक्सेसरी पॅकेजचा समावेश आहे. Elevate V Apex व्हेरियंटवर 1.61 लाख रुपयांपर्यंत तर VX व्हेरियंटवर 1.53 लाख रुपयांपर्यंत लाभ दिले जात आहेत. Hyundai Creta, Kia Seltos आणि Maruti Grand Vitara यांसारख्या SUV मॉडेल्सना Elevate कडून जोरदार स्पर्धा मिळत आहे.
दुसरीकडे, Honda Amaze वरही आकर्षक ऑफर्स उपलब्ध आहेत. Amaze ZX MT या टॉप व्हेरियंटवर 67 हजार रुपयांपर्यंत लाभ मिळू शकतात. Amaze VX वर 48 हजार रुपये तर Amaze V वर 28 हजार रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात आहे. याशिवाय, निवडक व्हेरियंट्ससाठी अधिकृत CNG किट बसविणाऱ्यांना 20 हजार रुपयांपर्यंत परतावा देण्याची योजना कंपनीने सुरू ठेवली आहे.
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प्रीमियम सेडान शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी Honda City देखील फायदेशीर पर्याय ठरत आहे. City पेट्रोल श्रेणीवर 1.56 लाख रुपयांपर्यंत लाभ मिळत असून, City e:HEV हायब्रिड मॉडेलच्या MY25 स्टॉकवर तब्बल 1.97 लाख रुपयांपर्यंत सवलत दिली जात आहे.
या विशेष ऑफर्समुळे जून महिन्यात होंडाच्या कार अधिक परवडणाऱ्या ठरत असून, नवीन कार खरेदीचा विचार करणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम संधी म्हणायला हरकत नाही.