India Cheapest Car : कार खरेदीचा प्लॅन असेल तर घाई करा! 32Km मायलेज, किंमत फक्त ₹3.50 लाख; पण जूनपासून ‘या’ स्वस्त कार महागणार

Updated On: May 26, 2026 | 11:29 AM IST
affordable car India : देशातील सर्वात स्वस्त कार म्हणून ओळखली जाणारी ₹3.50 लाख किंमतीची कार जूनपासून महाग होणार आहे. तब्बल 32Km पर्यंत मायलेज देणाऱ्या या बजेट कारच्या किंमतीत किती वाढ होणार आणि खरेदीदारांवर त्याचा काय परिणाम होईल, जाणून घ्या सविस्तर.

Affordable Car India News Marathi : देशातील सर्वात स्वस्त कार म्हणून ओळखली जाणारी Maruti Alto K10 पुन्हा चर्चेत आली आहे. सुमारे ₹3.50 लाखांच्या सुरुवातीच्या किंमतीमुळे ही कार मध्यमवर्गीय आणि पहिल्यांदाच कार खरेदी करणाऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आहे. मात्र, जूनपासून या कारच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मारुती सुझुकीच्या पोर्टफोलिओमध्ये देशातील सर्वात स्वस्त कार, मारुती एस-प्रेसोचा समावेश आहे. या कारची सुरुवातीची किंमत फक्त ₹३.५० लाख आहे. नवीन जीएसटी २.० लागू झाल्यानंतर, तिच्या किमतीत लक्षणीय घट झाली. इतकेच नाही, तर या किंमत कपातीमुळे मागणीतही लक्षणीय वाढ झाली. मात्र जूनपासून ही स्वस्त कार ग्राहकांसाठी अधिक महाग होणार आहे. कंपनीने आपल्या कारच्या किमतीत ₹३०,००० ची वाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार वेगवेगळी असेल. मारुतीने वाढत्या उत्पादन खर्चाला आणि महागाईचे कारण म्हणून सांगितले आहे. याचा परिणाम मारुती एस-प्रेसोच्या किमतीवरही होईल.

येथे दर्शवलेल्या किमती कंपनीने जाहीर केलेल्या ₹३०,००० च्या वाढीवर आधारित आहेत. हे निश्चित आहे की ही वाढ ₹३०,००० पेक्षा जास्त होणार नाही. ही दरवाढ व्हेरिएंटनुसार वेगवेगळी असेल.मात्र कंपनीला बेस व्हेरिएंटमध्ये सर्वाधिक दरवाढ दिसण्याची शक्यता आहे, तर टॉप व्हेरिएंटमध्ये सर्वात कमी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.

मारुती एस-प्रेसोची वैशिष्ट्ये आणि तपशील

एस-प्रेसोमध्ये १.०-लिटर पेट्रोल इंजिन आहे. हे इंजिन ६८ पीएस पॉवर आणि ८९ एनएम टॉर्क निर्माण करते. यामध्ये ५-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन स्टँडर्ड असून, ५-स्पीड एएमटी गिअरबॉक्सचा पर्यायही उपलब्ध आहे. या इंजिनसोबत सीएनजी किटदेखील उपलब्ध आहे. सीएनजी मोडमध्ये, हे इंजिन ५६.६९ पीएस पॉवर आणि ८२.१ एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे फक्त ५-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्ससोबत उपलब्ध आहे. मायलेजबद्दल बोलायचे झाल्यास, याच्या पेट्रोल एमटी व्हेरिएंटचे मायलेज २४ किमी/लीटर, पेट्रोल एमटीचे मायलेज २४.७६ किमी/लीटर आणि सीएनजी व्हेरिएंटचे मायलेज ३२.७३ किमी/किलो आहे.

मारुती एस-प्रेसोच्या वैशिष्ट्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास, यामध्ये ऍपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो कनेक्टिव्हिटीसह ७-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, फ्रंट पॉवर विंडोज आणि कीलेस एंट्री, स्टॅबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिकली ऍडजस्टेबल ओआरव्हीएम आणि केबिन एअर फिल्टर यांसारखी वैशिष्ट्ये पाहायला मिळतात. मात्र, सुरक्षेसाठी सध्या यामध्ये फक्त ड्युअल एअरबॅग्ज आहेत. कंपनी लवकरच यामध्ये स्टँडर्ड म्हणून ६ एअरबॅग्ज देऊन अपडेट करणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, एप्रिलमध्ये या गाडीची वार्षिक आधारावर ६१७% वाढ झाली आहे. जर तुम्ही कमी बजेटमध्ये जास्त मायलेज असलेली कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर जूनपूर्वी किंमतीची पडताळणी करून निर्णय घेणे फायदेशीर ठरू शकते.

Published On: May 26, 2026 | 11:29 AM

US Vs Iran: हॉर्मुझमध्ये अमेरिकेचा इराणवर अटॅक… कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक खळबळ, आता पुन्हा महागाईची भडका!

May 26, 2026 | 11:29 AM
May 26, 2026 | 11:29 AM
May 26, 2026 | 11:25 AM
May 26, 2026 | 11:19 AM
May 26, 2026 | 11:15 AM
May 26, 2026 | 11:12 AM
May 26, 2026 | 11:09 AM

May 25, 2026 | 09:37 PM
May 25, 2026 | 09:30 PM
May 25, 2026 | 09:15 PM
May 25, 2026 | 09:06 PM
May 25, 2026 | 09:01 PM
May 25, 2026 | 03:49 PM
May 25, 2026 | 03:40 PM