Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Honda Launches 4 Premium Motorcycles In India From E Clutch Tech To Superbike Power

Honda ने भारतात लाँच केल्या 4 नवीन दमदार प्रीमियम बाईक्स! पावरफुल इंजिन अन् प्रीमियम लूकने सुसज्ज; जाणून घ्या किंमत

Updated On: Jun 13, 2026 | 02:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

Honda ने भारतीय प्रीमियम बाईक बाजारात मोठी चाल खेळत एकाचवेळी चार दमदार बाईक्स लाँच केल्या आहेत. प्रगत ई-क्लच तंत्रज्ञान, सुपरस्पोर्ट परफॉर्मन्स आणि लक्झरी टूरिंग फीचर्समुळे या बाईक्स रायडर्ससाठी खास ठरणार आहेत.

Honda ने भारतात लाँच केल्या 4 नवीन दमदार प्रीमियम बाईक्स! पावरफुल इंजिन अन् प्रीमियम लूकने सुसज्ज; जाणून घ्या किंमत

Honda ने भारतात लाँच केल्या 4 नवीन दमदार प्रीमियम बाईक्स! पावरफुल इंजिन अन् प्रीमियम लूकने सुसज्ज; जाणून घ्या किंमत

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • Honda ने भारतात सीबी 750 हॉर्नेट ई-क्लच, एक्सएल 750 ट्रान्सल्प ई-क्लच, सीबीआर 1000आरआर-आर फायरब्लेड एसपी, गोल्ड विंग या चार प्रीमियम बाईक्स लाँच केल्या आहेत.
  • सीबी 750 हॉर्नेट आणि एक्सएल 750 ट्रान्सल्प मध्ये नवीन ई-क्लच तंत्रज्ञान देण्यात आले असून रायडिंग अधिक सोपी आणि आरामदायी होणार आहे.
  • गोल्ड विंगमध्ये 1833cc इंजिन आणि लक्झरी फीचर्स, तर फायरब्लेड एसपीमध्ये 215bhp पॉवर देणारे 1000cc इंजिन मिळते.
जगातील सर्वात मोठ्या दुचाकी कंपन्यांपैकी एक असलेल्या होंडाने भारतात त्यांच्या 4 नवीन बाईक्स लाँच केल्या आहेत. या प्रिमियम आणि लार्ज डिस्प्लेसमेंटवाल्या बाईक्स कंपनीने त्यांच्या बिग विंग आणि टॉपलाइन डीलरशिपद्वारे सादर केल्या आहेत. या 4 नव्या बाईक्सच्या लाँचिंगमुळे होंडाने भारतात त्यांचा पोर्टफोलियो आणखी मजबूत केला आहे. कंपनीने लाँच केलेल्या नव्या बाईक्समध्ये सीबी 750 हॉर्नेट ई-क्लच, एक्सएल 750 ट्रान्सल्प ई-क्लच, सीबीआर 1000आरआर-आर फायरब्लेड एसपी, गोल्ड विंग यांचा समावेश आहे. या नव्या बाईक्सचे फीचर्स आणि किंमत सविस्तर जाणून घेऊया.

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेल दरवाढीने EV बाजाराला बूस्ट; कंपन्यांची 24,000 कोटींच्या गुंतवणुकीची तयारी

सीबी 750 हॉर्नेट ई-क्लच

होंडाने देशात त्यांच्या मिडिल-वेट स्ट्रीट फाइटर बाइक सीबी 750 हॉर्नेटचे ई-क्लच वर्जन लाँच केले आहे. होंडाचे ई-क्लच एक इलेक्ट्रिकल सिस्टिम आहे, ज्यामध्ये दोन इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे प्रवास अधिक सोपा होता. तसेच यामध्ये मॅन्युअल क्लचचा वापर करण्याची देखील सुविधा मिळते. या बाईकमध्ये 755cc चे पॅरेलल-ट्विन इंजिन आहे, जे 90.5hp ची पावर आणि 75nm चे टॉर्क निर्माण करते. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 10.49 लाख रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Honda) 

एक्सएल 750 ट्रान्सल्प ई-क्लच

होंडाने ऑटो-क्लचची सुविधा आता एक्सएल 750 ट्रान्सल्पमध्ये देखील दिली आहे. यामुळे लांब पल्ल्याचा प्रवास आणि खडकाळ रस्त्यांमध्ये राइडर्सना अधिक जास्त आराम मिळणार आहे. ही बाईक दोन रंगांत लाँच करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये पर्ल डीप मड ग्रे आणि रॉस व्हाईट यांचा समावेश आहे. या एडीव्ही बाईकमध्ये 755cc चे पॅरेलल-ट्विन इंजिन दिले आहे. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 13.20 लाख रुपये आहे.

सीबीआर 1000आरआर-आर फायरब्लेड एसपी

होंडाने सर्वात खास लीटर-क्लास सुपरस्पोर्ट बाइक सीबीआर 1000आरआर-आर फायरब्लेड एसपी देखील लाँच केली आहे. या बाईकमध्ये 1000cc चे इनलाइन चार-सिलिंडर इंजिन दिले आहेत, जे 215bhp ची पावर आणि 113nm चे टॉर्क निर्माण करतात. या बाईकची एक्स शोरुम किंमत 33.4 लाख रुपये आहे.

EV Sales India: भारतीय EV बाजारात त्सुनामी! मे महिन्यात टाटा आणि महिंद्राने उडवला धूर; कियाच्या विक्रीत तब्बल 751% ची विक्रमी वाढ

गोल्ड विंग

होंडाने भारतात एका नवीन गन मेटल ब्लॅक मेटॅलिक रंगात गोल्ड विंग सादर केली आहे. यामध्ये 1833cc चे लिक्विड-कूल्ड, हॉरिजॉंटली अपोज्ड 6-सिलिंडर इंजिन दिले आहे, जे 7-स्पीड DCT गियरबॉक्ससह येतात. या गियरबॉक्समध्ये रिवर्स मोड आणि वॉकिंग स्पीड मोड देखील मिळणार आहे. या बाईकची एक्स शोरुम किंमत 44.3 लाख रुपये आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिकली ॲडजस्टेबल विंडस्क्रीन, वायरलेस ॲपल कारप्ले आणि अँड्रॉइड ऑटो, ॲडव्हान्स्ड ऑडिओ सिस्टीम आणि एअरबॅग्ज यांसारखे अनेक फीचर्स समाविष्ट आहेत.

Web Title: Honda launches 4 premium motorcycles in india from e clutch tech to superbike power

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 13, 2026 | 02:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पर्यावरणपूरक की प्रदूषणकारी? PHEV कारचा भंडाफोड, टेस्टमध्ये अपेक्षेपेक्षा 5 पट अधिक प्रदूषण, ICCT चा धक्कादायक अहवाल
1

पर्यावरणपूरक की प्रदूषणकारी? PHEV कारचा भंडाफोड, टेस्टमध्ये अपेक्षेपेक्षा 5 पट अधिक प्रदूषण, ICCT चा धक्कादायक अहवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Honda ने भारतात लाँच केल्या 4 नवीन दमदार प्रीमियम बाईक्स! पावरफुल इंजिन अन् प्रीमियम लूकने सुसज्ज; जाणून घ्या किंमत

Honda ने भारतात लाँच केल्या 4 नवीन दमदार प्रीमियम बाईक्स! पावरफुल इंजिन अन् प्रीमियम लूकने सुसज्ज; जाणून घ्या किंमत

Jun 13, 2026 | 02:38 PM
Mumbai Ahmedabad Bullet Train : भारताची पहिली बुलेट ट्रेन कधी धावणार? मुंबई-अहमदाबाद मार्गाबाबत मोठी माहिती समोर

Mumbai Ahmedabad Bullet Train : भारताची पहिली बुलेट ट्रेन कधी धावणार? मुंबई-अहमदाबाद मार्गाबाबत मोठी माहिती समोर

Jun 13, 2026 | 02:35 PM
Chhattisgarh Crime: धक्कादायक! १३ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार; दुचाकीवरून फिरवण्याचा बहाण्याने नेले…

Chhattisgarh Crime: धक्कादायक! १३ वर्षीय मुलीवर सामूहिक अत्याचार; दुचाकीवरून फिरवण्याचा बहाण्याने नेले…

Jun 13, 2026 | 02:31 PM
Petrol-Diesel New Rule : पेट्रोल पंपांवरील ‘त्या’ नियमामुळे खळबळ; जाणून घ्या नक्की काय आहे प्रकरण ?

Petrol-Diesel New Rule : पेट्रोल पंपांवरील ‘त्या’ नियमामुळे खळबळ; जाणून घ्या नक्की काय आहे प्रकरण ?

Jun 13, 2026 | 02:25 PM
Nuclear Ban: ‘जग आता सुरक्षित आहे’ ट्रम्प-नेतान्याहू यांचा इराणच्या अणू महत्त्वाकांक्षेला पूर्णविराम; आखाती देशांत येणार नवे युग

Nuclear Ban: ‘जग आता सुरक्षित आहे’ ट्रम्प-नेतान्याहू यांचा इराणच्या अणू महत्त्वाकांक्षेला पूर्णविराम; आखाती देशांत येणार नवे युग

Jun 13, 2026 | 02:19 PM
ENG W vs SL W: महिला T20 विश्वचषकाची दणदणीत सुरुवात! इंग्लंडचा श्रीलंकेवर विजय; मोडले अनेक विक्रम

ENG W vs SL W: महिला T20 विश्वचषकाची दणदणीत सुरुवात! इंग्लंडचा श्रीलंकेवर विजय; मोडले अनेक विक्रम

Jun 13, 2026 | 02:19 PM
Mumbai News : पूर रोखण्यासाठी मोठी तयारी; रेल्वे मार्गांवर पंप, मायक्रो टनेल आणि नालेसफाईचा आढावा

Mumbai News : पूर रोखण्यासाठी मोठी तयारी; रेल्वे मार्गांवर पंप, मायक्रो टनेल आणि नालेसफाईचा आढावा

Jun 13, 2026 | 02:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा