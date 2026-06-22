रेस जिंकण्यासाठी मर्सिडीजने एका रात्रीत कारचा रंग खरवडला! मर्सिडीजची पांढरी कार ‘सिल्व्हर ॲरो’ अशी बनली?

आजच्या काळात मर्सिडीज-बेंझ म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर येतो तो त्यांचा राजेशाही ‘सिल्व्हर’ रंग. हा रंग मर्सिडीजच्या केवळ गाड्यांचीच नाही, तर त्यांच्या फॉर्म्युला वन रेसिंग टीमचीही जागतिक ओळख आहे. पण तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, हा आयकॉनिक रंग कोणत्याही डिझायनरने विचार करून बनवला नव्हता, तर १९३४ मध्ये एका रेस जिंकण्यासाठी आणि वजनाचा नियम पाळण्यासाठी लागलेल्या एका रात्रीच्या अगतिकतेतून या रंगाचा जन्म झाला होता.
१९३४ चा तो कडक नियम
गोष्ट आहे जून १९३४ मधील. जर्मनीतील प्रसिद्ध ‘नर्बरिंग’ ट्रॅकवर ‘इंटरनॅशनल आयफेल रेस’ आयोजित करण्यात आली होती. या रेससाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनेने एक नवा आणि कडक नियम लागू केला होता. नियमानुसार, रेसमध्ये भाग घेणाऱ्या कारचे वजन (इंधन, तेल आणि टायरशिवाय) ७५० किलोपेक्षा जास्त नसावे. हा नियम गाड्यांचा वेग आणि अपघात नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बनवला गेला होता.
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मर्सिडीजचे वाढलेले वजन
मर्सिडीज कंपनीने या रेससाठी आपली नवीन आणि शक्तिशाली कार ‘W25’ तयार केली होती. रेसच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच २ जून १९३४ रोजी जेव्हा या कारचे अधिकृत वजन करण्यात आले, तेव्हा मर्सिडीजच्या टीमचे धाबे दणाणले. मर्सिडीज कारचे वजन ७५१ किलोग्रॅम भरले होते, म्हणजेच नियमापेक्षा अवघे किलोभर जास्त!
केवळ १ किलो वजन जास्त असल्यामुळे मर्सिडीज रेसधून बाद होणार होती. कारमधील इंजिन किंवा इतर कोणताही तांत्रिक भाग काढून वजन कमी करणे शक्य नव्हते, कारण त्यामुळे गाडीच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला असता.
‘अल्फ्रेड नेबॉर‘ यांची आयडिया आणि ती ऐतिहासिक रात्र
मर्सिडीज रेसिंग टीमचे मॅनेजर ‘अल्फ्रेड नेबॉर’ आणि त्यांचा मुख्य ड्रायव्हर ‘मॅनफ्रेड फॉन ब्रॉचिट्स’ रात्री विचार करत बसले होते की वजन कसे कमी करावे. तेव्हा त्यांच्या डोक्यात एक भन्नाट कल्पना आली.
त्या काळात जर्मनीच्या रेसिंग गाड्यांचा अधिकृत रंग ‘पांढरा’ असायचा जसे इटलीचा लाल आणि ब्रिटनचा हिरवा असायचा. मर्सिडीजच्या कारवरही पांढऱ्या रंगाचा जाड थर होता. नेबॉर यांनी विचार केला की जर आपण हा पूर्ण रंगच काढून टाकला तर?
त्या रात्री मर्सिडीजचे मेकॅनिक्स आणि कारागीर गॅरेजमध्ये एकत्र आले. त्यांनी हाताने स्क्रॅपर घेऊन संपूर्ण कारचा पांढरा रंग खरवडण्यास सुरुवात केली. रात्रभर चाललेल्या अथक परिश्रमानंतर कारचा संपूर्ण रंग काढून टाकण्यात आला. आता कारवर कोणताही रंग नव्हता, तर केवळ कारचे मूळ अल्युमिनियमचे चकाकणारे ‘बॉडीवर्क’ उघडे पडले होते.
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‘सिल्व्हर ॲरो‘चा जन्म आणि ऐतिहासिक विजय
दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा कारचे पुन्हा वजन करण्यात आले, तेव्हा ते तंतोतंत ७५० किलो भरले. मर्सिडीज कार रेससाठी पात्र ठरली!
रंग नसल्यामुळे ती अल्युमिनियमची चांदेरी कार जेव्हा ट्रॅकवर उतरली, तेव्हा ती एखाद्या चांदीच्या बाणासारखी चमकत होती. मॅनफ्रेड फॉन ब्रॉचिट्स यांनी ती कार अतिशय वेगाने पळवून ती रेस जिंकली. वर्तमानपत्रांनी आणि प्रेक्षकांनी त्या चकाकणाऱ्या चांदेरी गाड्यांना ‘सिल्व्हर ॲरो’ असे नाव दिले.
किलोभर वजनाचा नियम पाळण्यासाठी मर्सिडीजने जे अगतिक पाऊल उचलले, त्याने ऑटोमोबाईल जगताला त्यांचा सर्वात लोकप्रिय रंग दिला. एका रात्रीत पांढरा रंग खरवडून सुरू झालेला हा प्रवास आज मर्सिडीज ब्रँडची सर्वात मोठी प्रतिष्ठा आणि ओळख बनला आहे!