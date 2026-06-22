सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

रेस जिंकण्यासाठी मर्सिडीजने एका रात्रीत कारचा रंग खरवडला! मर्सिडीजची पांढरी कार ‘सिल्व्हर ॲरो’ अशी बनली?

Updated On: Jun 22, 2026 | 09:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

१९३४ मधील एका रेसमध्ये ७५० ग्रॅम वजनाचा कडक नियम पाळण्यासाठी मर्सिडीजने आपल्या कारचा पांढरा रंग एका रात्रीत खरवडून थेट अल्युमिनियमचे चकाकणारे बॉडीवर्क उघडे केले. या अगतिकतेतून जन्माला आलेली चांदेरी कार ती रेस जिंकली आणि तिथूनच मर्सिडीजच्या आयकॉनिक 'सिल्व्हर ॲरो' रंगाचा ऐतिहासिक प्रवास सुरू झाला.

रेस जिंकण्यासाठी मर्सिडीजने एका रात्रीत कारचा रंग खरवडला! मर्सिडीजची पांढरी कार ‘सिल्व्हर ॲरो’ अशी बनली?
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

आजच्या काळात मर्सिडीज-बेंझ म्हटलं की आपल्या डोळ्यांसमोर येतो तो त्यांचा राजेशाही ‘सिल्व्हर’ रंग. हा रंग मर्सिडीजच्या केवळ गाड्यांचीच नाही, तर त्यांच्या फॉर्म्युला वन रेसिंग टीमचीही जागतिक ओळख आहे. पण तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, हा आयकॉनिक रंग कोणत्याही डिझायनरने विचार करून बनवला नव्हता, तर १९३४ मध्ये एका रेस जिंकण्यासाठी आणि वजनाचा नियम पाळण्यासाठी लागलेल्या एका रात्रीच्या अगतिकतेतून या रंगाचा जन्म झाला होता.

१९३४ चा तो कडक नियम

गोष्ट आहे जून १९३४ मधील. जर्मनीतील प्रसिद्ध ‘नर्बरिंग’  ट्रॅकवर ‘इंटरनॅशनल आयफेल रेस’ आयोजित करण्यात आली होती. या रेससाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनेने एक नवा आणि कडक नियम लागू केला होता. नियमानुसार, रेसमध्ये भाग घेणाऱ्या कारचे वजन (इंधन, तेल आणि टायरशिवाय) ७५० किलोपेक्षा जास्त नसावे. हा नियम गाड्यांचा वेग आणि अपघात नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बनवला गेला होता.

FIFA World Cup 2026: मैदानावर फुटबॉल नव्हे, थेट विषारी साप! जर्मनीची टीम थोडक्यात बचावली

मर्सिडीजचे वाढलेले वजन

मर्सिडीज कंपनीने या रेससाठी आपली नवीन आणि शक्तिशाली कार ‘W25’ तयार केली होती. रेसच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच २ जून १९३४ रोजी जेव्हा या कारचे अधिकृत वजन करण्यात आले, तेव्हा मर्सिडीजच्या टीमचे धाबे दणाणले. मर्सिडीज कारचे वजन ७५१ किलोग्रॅम भरले होते, म्हणजेच नियमापेक्षा अवघे किलोभर जास्त!

केवळ १ किलो वजन जास्त असल्यामुळे मर्सिडीज रेसधून बाद होणार होती. कारमधील इंजिन किंवा इतर कोणताही तांत्रिक भाग काढून वजन कमी करणे शक्य नव्हते, कारण त्यामुळे गाडीच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला असता.

अल्फ्रेड नेबॉरयांची आयडिया आणि ती ऐतिहासिक रात्र

मर्सिडीज रेसिंग टीमचे मॅनेजर ‘अल्फ्रेड नेबॉर’ आणि त्यांचा मुख्य ड्रायव्हर ‘मॅनफ्रेड फॉन ब्रॉचिट्स’ रात्री विचार करत बसले होते की वजन कसे कमी करावे. तेव्हा त्यांच्या डोक्यात एक भन्नाट कल्पना आली.

त्या काळात जर्मनीच्या रेसिंग गाड्यांचा अधिकृत रंग ‘पांढरा’ असायचा जसे इटलीचा लाल आणि ब्रिटनचा हिरवा असायचा. मर्सिडीजच्या कारवरही पांढऱ्या रंगाचा जाड थर होता. नेबॉर यांनी विचार केला की जर आपण हा पूर्ण रंगच काढून टाकला तर?

त्या रात्री मर्सिडीजचे मेकॅनिक्स आणि कारागीर गॅरेजमध्ये एकत्र आले. त्यांनी हाताने स्क्रॅपर घेऊन संपूर्ण कारचा पांढरा रंग खरवडण्यास सुरुवात केली. रात्रभर चाललेल्या अथक परिश्रमानंतर कारचा संपूर्ण रंग काढून टाकण्यात आला. आता कारवर कोणताही रंग नव्हता, तर केवळ कारचे मूळ अल्युमिनियमचे चकाकणारे ‘बॉडीवर्क’ उघडे पडले होते.

तलवारीच्या पकडीवरून ठरला भारतीय गाड्यांच्या ‘स्टीअरींगचा’ नियम! जाणून घ्या ‘राईट हँड ड्राईव्ह’चा इतिहास!

सिल्व्हर ॲरोचा जन्म आणि ऐतिहासिक विजय

दुसऱ्या दिवशी सकाळी जेव्हा कारचे पुन्हा वजन करण्यात आले, तेव्हा ते तंतोतंत ७५० किलो भरले. मर्सिडीज कार रेससाठी पात्र ठरली!

रंग नसल्यामुळे ती अल्युमिनियमची चांदेरी कार जेव्हा ट्रॅकवर उतरली, तेव्हा ती एखाद्या चांदीच्या बाणासारखी चमकत होती. मॅनफ्रेड फॉन ब्रॉचिट्स यांनी ती कार अतिशय वेगाने पळवून ती रेस जिंकली. वर्तमानपत्रांनी आणि प्रेक्षकांनी त्या चकाकणाऱ्या चांदेरी गाड्यांना ‘सिल्व्हर ॲरो’ असे नाव दिले.

किलोभर वजनाचा नियम पाळण्यासाठी मर्सिडीजने जे अगतिक पाऊल उचलले, त्याने ऑटोमोबाईल जगताला त्यांचा सर्वात लोकप्रिय रंग दिला. एका रात्रीत पांढरा रंग खरवडून सुरू झालेला हा प्रवास आज मर्सिडीज ब्रँडची सर्वात मोठी प्रतिष्ठा आणि ओळख बनला आहे!

Web Title: Silver arrow mercedes benz history auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 09:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कस्टमाईझ आवडीचा रंग देण्यासाठी, कार कंपन्या लाखो रुपये का आकारतात? रंगांची एक्सक्लुझिव्हिटी ब्रँड व्हॅल्यू कशी वाढवते? जाणून घ्या
1

कस्टमाईझ आवडीचा रंग देण्यासाठी, कार कंपन्या लाखो रुपये का आकारतात? रंगांची एक्सक्लुझिव्हिटी ब्रँड व्हॅल्यू कशी वाढवते? जाणून घ्या

रोल्स रॉयसच्या पुढच्या ग्रिलचा आकार त्यांच्या ब्रँडची ओळख कसा बनला?ग्रीक मंदिर वास्तूचे ‘स्टेटस सिम्बॉल’मध्ये कसे रूपांतर झाले?
2

रोल्स रॉयसच्या पुढच्या ग्रिलचा आकार त्यांच्या ब्रँडची ओळख कसा बनला?ग्रीक मंदिर वास्तूचे ‘स्टेटस सिम्बॉल’मध्ये कसे रूपांतर झाले?

तलवारीच्या पकडीवरून ठरला भारतीय गाड्यांच्या ‘स्टीअरींगचा’ नियम! जाणून घ्या ‘राईट हँड ड्राईव्ह’चा इतिहास!
3

तलवारीच्या पकडीवरून ठरला भारतीय गाड्यांच्या ‘स्टीअरींगचा’ नियम! जाणून घ्या ‘राईट हँड ड्राईव्ह’चा इतिहास!

टायरचा रंग नेहमी काळाच का असतो? जाणून घ्या यामागचे रंजक तथ्य!
4

टायरचा रंग नेहमी काळाच का असतो? जाणून घ्या यामागचे रंजक तथ्य!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रेस जिंकण्यासाठी मर्सिडीजने एका रात्रीत कारचा रंग खरवडला! मर्सिडीजची पांढरी कार ‘सिल्व्हर ॲरो’ अशी बनली?

रेस जिंकण्यासाठी मर्सिडीजने एका रात्रीत कारचा रंग खरवडला! मर्सिडीजची पांढरी कार ‘सिल्व्हर ॲरो’ अशी बनली?

Jun 22, 2026 | 09:24 PM
IND Vs IRE: 26 जून पासून रंगणार थरार! आयर्लंडने जाहीर केला संघ, ‘हा’ खेळाडू असणार कर्णधार

IND Vs IRE: 26 जून पासून रंगणार थरार! आयर्लंडने जाहीर केला संघ, ‘हा’ खेळाडू असणार कर्णधार

Jun 22, 2026 | 09:20 PM
कृष्णा कारखाना निवडणूक; सकाळी आठ वाजल्यापासून मतमोजणीस प्रारंभ; वाढलेल्या टक्केवारीचा कौल कोणाला, उत्सुकता शिगेला

कृष्णा कारखाना निवडणूक; सकाळी आठ वाजल्यापासून मतमोजणीस प्रारंभ; वाढलेल्या टक्केवारीचा कौल कोणाला, उत्सुकता शिगेला

Jun 22, 2026 | 09:15 PM
पाणीबंदीविरोधात कराडात शेतकऱ्यांचा एल्गार; कराड तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने, उपसा बंदीचा निर्णय मागे न घेतल्यास जिल्हाभर आंदोलन

पाणीबंदीविरोधात कराडात शेतकऱ्यांचा एल्गार; कराड तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने, उपसा बंदीचा निर्णय मागे न घेतल्यास जिल्हाभर आंदोलन

Jun 22, 2026 | 09:02 PM
स्मार्ट मीटरविरोधात कराडात जनआक्रोश मोर्चा, वीज कार्यालयावर धडक

स्मार्ट मीटरविरोधात कराडात जनआक्रोश मोर्चा, वीज कार्यालयावर धडक

Jun 22, 2026 | 08:53 PM
भाजपाची ‘वन नेशन, वन पार्टी’कडे वाटलाच, विधान परिषद निकाल म्हणजे ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’चा प्रकार – हर्षवर्धन सपकाळ

भाजपाची ‘वन नेशन, वन पार्टी’कडे वाटलाच, विधान परिषद निकाल म्हणजे ‘जिसकी लाठी, उसकी भैंस’चा प्रकार – हर्षवर्धन सपकाळ

Jun 22, 2026 | 08:48 PM
विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट! अकरावी प्रवेशाची तिसरी फेरी उद्या; महाविद्यालय वाटप यादी सकाळी १० वाजता जाहीर

विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट! अकरावी प्रवेशाची तिसरी फेरी उद्या; महाविद्यालय वाटप यादी सकाळी १० वाजता जाहीर

Jun 22, 2026 | 08:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा