मुंबई पोर्ट अथॉरिटीकडून स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडियाला ‘टॉप ऑटोमोबाईल एक्सपोर्टर’चा सन्मान; २०२५-२६ मध्ये ४० हजारांहून अधिक वाहनांच

भारताला जागतिक वाहन उत्पादन आणि निर्यात केंद्र म्हणून अधिक बळकटी देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या स्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (SAVWIPL) ला मुंबई पोर्ट अथॉरिटीकडून ‘ऑटोमोबाईल: टॉप एक्सपोर्टर’ हा प्रतिष्ठेचा सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान मुंबई बंदरातून ४० हजारांहून अधिक वाहनांची निर्यात केल्याबद्दल कंपनीला हा पुरस्कार देण्यात आला.
यापूर्वीही आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये कंपनीला ‘टॉप एक्सपोर्टर’ म्हणून गौरविण्यात आले होते. त्यामुळे सलग उत्कृष्ट निर्यात कामगिरीची परंपरा कायम ठेवत SAVWIPL ने भारतीय वाहन उद्योगातील आपले महत्त्व अधिक दृढ केले आहे.
नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित
कंपनीने गेल्या काही वर्षांत भारतात निर्मित ७ लाख २५ हजारांहून अधिक वाहनांची निर्यात केली आहे. ही वाहने आशिया, आफ्रिका, मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) तसेच उत्तर अमेरिका यांसारख्या विविध आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये पोहोचली आहेत. यामुळे भारतातील उत्पादन क्षमतेवर जागतिक ग्राहकांचा वाढता विश्वासही अधोरेखित झाला आहे. SAVWIPL च्या निर्यात पोर्टफोलिओमध्ये फोक्सवॅगन टायगुन, फोक्सवॅगन व्हर्टस, स्कोडा कुशाक आणि स्कोडा स्लाव्हिया या लोकप्रिय मॉडेल्सचा समावेश आहे. ही सर्व वाहने ‘फुली बिल्ट युनिट्स’ (CBU) स्वरूपात विविध देशांमध्ये पाठवली जातात. याशिवाय कंपनी आता वाहनांचे सुटे भाग आणि घटकांची (Components) निर्यातही वाढवत आहे. या भागांचा वापर निवडक देशांतील असेंब्ली ऑपरेशन्ससाठी केला जात असून, त्यामुळे भारताची भूमिका फोक्सवॅगन समूहाच्या जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक मजबूत होत आहे.
2026 स्कोडा कोडियाक भारतात लॉन्च; आता मिळणार अधिक सेफ्टी फीचर्स आणि प्रगत ADAS, इंजिन आणि वैशिष्ट्यांविषयी जाणून घ्या
या यशाबद्दल प्रतिक्रिया देताना SAVWIPL चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पियुष अरोरा म्हणाले की, “मुंबई पोर्ट अथॉरिटीकडून पुन्हा एकदा सन्मानित होणे आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. भारतातील आमची उत्पादन व्यवस्था आता समूहासाठी जागतिक निर्यात केंद्र म्हणून विकसित झाली आहे. भविष्यातही भारताचे जागतिक उत्पादन आणि पुरवठा साखळीतील स्थान अधिक मजबूत करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
फोक्सवॅगन समूहाचा भाग असलेली ही कंपनी जागतिक बाजारपेठेतील मागणी आणि बदलत्या नियमांनुसार नवीन निर्यात संधींचा शोध घेत आहे. नुकतीच श्रीलंका बाजारपेठेत झालेली कंपनीची एंट्री ही तिच्या प्रादेशिक विस्तार धोरणातील आणखी एक महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. भारतातून जगभर वाहन निर्यात वाढविण्यात SAVWIPL चे योगदान आगामी काळात आणखी महत्त्वाचे ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.