2026 स्कोडा कोडियाक भारतात लॉन्च; आता मिळणार अधिक सेफ्टी फीचर्स आणि प्रगत ADAS, इंजिन आणि वैशिष्ट्यांविषयी जाणून घ्या.

Skoda Auto News Marathi : नवीन स्कोडा कोडियाक २०२६ नवीन अपडेट्ससह सादर करण्यात आली आहे. यावेळी, कंपनीने कारची वैशिष्ट्ये आणि सुरक्षा तंत्रज्ञान सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. नवीन स्कोडा कोडियाकमध्ये आता सुधारित ADAS (ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हिंग असिस्टन्स सिस्टीम) आहे. कंपनीने कारची सुरक्षा, ड्रायव्हर असिस्टन्स फीचर्स आणि कनेक्टिव्हिटी पूर्वीपेक्षा अधिक प्रगत केली आहे.
या ७-सीटर एसयूव्हीचे बाह्य डिझाइन किंवा एक्सटीरियर अपरिवर्तित आहे आणि ती बऱ्याच अंशी तशीच दिसते. तथापि, तिच्या केबिन तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे तिला तिच्या सेगमेंटमध्ये आणखी चांगली कामगिरी मिळते.
अरे वा मस्तच! एक EV तर दुसरी पेट्रोल-डिझेल…; Hyundai च्या दोन दमदार नव्या कार्स यंदा होणार लॉन्च; मारुती-टाटासाठी वाढणार स्पर्धा
२०२६ स्कोडा कोडियाक आता पूर्वीपेक्षा अधिक प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांसह येते. वैशिष्ट्यांमध्ये लेन-कीपिंग असिस्ट, ॲडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, टर्न आणि क्रॉसरोड असिस्ट आणि एक्झिट वॉर्निंग यांचा समावेश आहे. कारमध्ये बसवलेले नवीन रडार सेन्सर्स आता अधिक अचूक आहेत.
स्कोडा कोडियाक नऊ एअरबॅग्ज आणि अनेक स्टँडर्ड सुरक्षा प्रणालींसह येते. स्टँडर्ड फीचर्समध्ये ESC आणि मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग, हिल डिसेंट कंट्रोल आणि अॅडॅप्टिव्ह हेडलाइट्स यांचा समावेश आहे. ADAS फीचर्स फक्त कोडियाक स्पोर्टलाइन आणि L&K व्हर्जन्समध्ये उपलब्ध आहेत. ADAS फीचर असलेली कोडियाक ही भारतातील एकमेव स्कोडा कार आहे.
२०२६ च्या मॉडेलमध्ये मोठी टचस्क्रीन आणि डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर कायम ठेवण्यात आले आहे. तथापि, स्मार्टफोन आणि कनेक्टिव्हिटी अधिक सोपी करण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ड्रायव्हर असिस्टन्स फीचर्स व्यतिरिक्त, २०२६ च्या कोडियाक स्पोर्टलाइन मॉडेलमध्ये आता ३६०-डिग्री कॅमेरा आणि ग्रिलमध्ये एक LED स्ट्रिप देण्यात आली आहे.
२०२६ च्या कोडियाकचे इंजिन अपरिवर्तित आहे. सर्व मॉडेल्समध्ये तेच २.०-लिटर फोर-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजिन आहे. हे इंजिन २०४ hp आणि ३२० Nm टॉर्क निर्माण करते. यात ७-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन जोडलेले आहे, जे चारही चाकांना शक्ती पुरवते.
Mahindra Bolero साठी आता मोजावे लागणार जास्त पैसे! कंपनीने केली नव्या किंमतीची घोषणा, या कारणामुळे घेतला निर्णय