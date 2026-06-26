शुक्रवार, 26 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Tata Avinya: टाटाची सर्वात भारी इलेक्ट्रिक कार आता नव्या डिझाईनसह येणार!

Updated On: Jun 26, 2026 | 07:20 PM IST
जाहिरात
सारांश

टाटा मोटर्सने आपल्या आगामी प्रीमियम 'अविन्या एक्स' ई-एसयूव्हीसाठी जेएलआरच्या महागड्या 'EMA' प्लॅटफॉर्मऐवजी 'चेरी-जेएलआर फ्रीलँडर ईव्ही' प्लॅटफॉर्म वापरण्याचे ठरवले आहे, ज्यामुळे कारचा खर्च नियंत्रणात राहील आणि स्थानिक उत्पादन सोपे होईल. ही फ्लॅगशिप इलेक्ट्रिक कार २०२७ च्या सुरुवातीला लाँच होण्याची शक्यता असून, हिच्या विक्रीसाठी

Tata Avinya: टाटाची सर्वात भारी इलेक्ट्रिक कार आता नव्या डिझाईनसह येणार!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

टाटा मोटर्सने आपल्या ‘अविन्या’ (Avinya) इलेक्ट्रिक वाहन मालिकेतील पहिल्या प्रॉडक्शन मॉडेल ‘अविन्या एक्स’ (Avinya X) बद्दल अधिकृतपणे नवीन माहिती जाहीर केली आहे. टाटाची ही फ्लॅगशिप सर्वात प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार आता जेएलआर (JLR) च्या ईएमए (EMA) प्लॅटफॉर्मऐवजी चेरी-जेएलआर ‘फ्रीलँडर इव्ही’ प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल. टाटा पॅसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचे एमडी आणि सीईओ शैलेश चंद्र यांनी नुकत्याच झालेल्या गुंतवणूकदार बैठकीत या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

प्लॅटफॉर्म बदलण्याचे मुख्य कारण: खर्च आणि किंमत नियंत्रण

टाटाने २०२३ मध्ये अविन्या मॉडेल्ससाठी जेएलआरच्या ईएमए (EMA) प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ईएमए प्लॅटफॉर्ममुळे कारची उत्पादन किंमत खूप जास्त होणार होती. भारतासारख्या बाजारपेठेत योग्य किंमत ठेवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सुटे भाग तयार करणे आवश्यक होते. म्हणूनच टाटाने आता ‘फ्रीलँडर इव्ही’ प्लॅटफॉर्म निवडला आहे. यामुळे कारचा विकास जलद गतीने होईल आणि खर्च नियंत्रणात ठेवणे अधिक सोपे जाईल.

टाटा मोटर्सच्या ५ ऐतिहासिक गाड्या; ज्यांनी भारतीयांना दिला ‘सुरक्षित आणि स्वदेशी’ प्रवासाचा अनुभव

फ्रीलँडर प्लॅटफॉर्म काय आहे?

‘फ्रीलँडर’ हे जेएलआरच्या इतिहासातील एक प्रसिद्ध नाव आहे. हा नवीन ईव्ही प्लॅटफॉर्म चेरी आणि जेएलआर यांच्या संयुक्त उपक्रमातून विकसित केला जात आहे. हा प्लॅटफॉर्म प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक एसयूव्हीसाठी तयार केला असून, टाटाला याचा फायदा असा होईल की जेएलआरच्या मूळ प्लॅटफॉर्मचा संपूर्ण आर्थिक भार न सोसता त्यांना थेट एक प्रगत, ‘ईव्ही-रेडी’ प्लॅटफॉर्म वापरायला मिळणार आहे.

अविन्याचा आतापर्यंतचा प्रवास

टाटा मोटर्सने २०२२ मध्ये पहिल्यांदा ‘अविन्या’ संकल्पना जगासमोर आणली होती. मूळ संकल्पनेत लांब व्हीलबेस, लाउंजसारखे आलिशान केबिन आणि एसयूव्ही, क्रॉसओव्हर व एमपीव्ही यांचे मिश्रण असलेले डिझाईन दाखवण्यात आले होते. नंतर सादर केलेल्या ‘अविन्या एक्स’ संकल्पनेने या कारला खऱ्या एसयूव्हीचा लूक दिला.

टाटाच्या चाहत्यांसाठी खुशखबर! येत्या वर्षभरात 4 नवीन SUV लॉन्च

कधी लाँच होणार आणि कुठे बनणार?

‘अविन्या एक्स’ ही भारतातील पहिली अविन्या मॉडेल असणार असून, ती २०२७ च्या सुरुवातीला लाँच होण्याची शक्यता आहे. या कारचे उत्पादन तामिळनाडूतील चेन्नईजवळील टाटाच्या नवीन पूर्वीच्या फोर्डच्या कारखान्यात केले जाईल.

वेगळे शोरूम्स आणि विक्री पद्धत

टाटा आपल्या नियमित ‘Tata.ev’ गाड्यांपेक्षा ‘अविन्या’ रेंजला अधिक प्रीमियम मानणार आहे. यासाठी कंपनी बुटीक-स्टाईल शोरूम्स आणि ‘फिझिटल’ (डिजिटल आणि प्रत्यक्ष अनुभवाचे मिश्रण) विक्री व्यवस्था सुरू करणार आहे, जेणेकरून ग्राहकांना खरेदीचा एक अत्यंत आधुनिक आणि वेगळा अनुभव मिळेल.

Web Title: Tata avinya electric car with new design

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 26, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नव्या हायब्रिड सिस्टीमसह आणि हाय-टेक फीचर्ससह 2027 Hyundai Elantra चे अनावरण!
1

नव्या हायब्रिड सिस्टीमसह आणि हाय-टेक फीचर्ससह 2027 Hyundai Elantra चे अनावरण!

JSW मोटर्सचा दिवाळीत मोठा धमाका; पुढील ४ वर्षांतही येणार १५ नवीन गाड्या
2

JSW मोटर्सचा दिवाळीत मोठा धमाका; पुढील ४ वर्षांतही येणार १५ नवीन गाड्या

होंडाची पहिली ईव्ही पुन्हा आली समोर; मिळणार मोठी टचस्क्रीन आणि दमदार फीचर्स! 2027 मध्ये होणार लॉन्च
3

होंडाची पहिली ईव्ही पुन्हा आली समोर; मिळणार मोठी टचस्क्रीन आणि दमदार फीचर्स! 2027 मध्ये होणार लॉन्च

‘टीव्हीएस एनटॉर्क १२५’ आपल्या नवीन रंगांसह लॉन्च; एका क्लिकवर पाहा किंमत आणि वैशिष्ट्ये
4

‘टीव्हीएस एनटॉर्क १२५’ आपल्या नवीन रंगांसह लॉन्च; एका क्लिकवर पाहा किंमत आणि वैशिष्ट्ये

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भावाचं प्रेम! लहान भावावर श्वानाचा हल्ला अन् वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाची थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी, Video Viral 

भावाचं प्रेम! लहान भावावर श्वानाचा हल्ला अन् वाचवण्यासाठी मोठ्या भावाची थेट पहिल्या मजल्यावरुन उडी, Video Viral 

Jun 26, 2026 | 07:20 PM
Tata Avinya: टाटाची सर्वात भारी इलेक्ट्रिक कार आता नव्या डिझाईनसह येणार!

Tata Avinya: टाटाची सर्वात भारी इलेक्ट्रिक कार आता नव्या डिझाईनसह येणार!

Jun 26, 2026 | 07:20 PM
Operation Sindoor: देशासाठी सर्वोच्च बलिदान! ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या ६ शूरवीरांची नावे जाहीर; नॅशनल वॉर मेमोरियलमध्ये मानवंदना

Operation Sindoor: देशासाठी सर्वोच्च बलिदान! ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या ६ शूरवीरांची नावे जाहीर; नॅशनल वॉर मेमोरियलमध्ये मानवंदना

Jun 26, 2026 | 07:13 PM
‘एका आरोपीला पोलिसांनी वाचवलंय का?’ विलास घुले हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडेंचा गंभीर आरोप

‘एका आरोपीला पोलिसांनी वाचवलंय का?’ विलास घुले हत्या प्रकरणात धनंजय मुंडेंचा गंभीर आरोप

Jun 26, 2026 | 07:10 PM
Hingoli Politics: हिंगोलीत राष्ट्रवादीला धक्का; नगरसेविका रुबीना वाजीद अपात्र घोषीत

Hingoli Politics: हिंगोलीत राष्ट्रवादीला धक्का; नगरसेविका रुबीना वाजीद अपात्र घोषीत

Jun 26, 2026 | 07:09 PM
US – Iran करारानंतर भारताचं चित्र बदलणार… गोल्डमन सॅक्सने दिली Good News, सामान्यांना फायदा होणार?

US – Iran करारानंतर भारताचं चित्र बदलणार… गोल्डमन सॅक्सने दिली Good News, सामान्यांना फायदा होणार?

Jun 26, 2026 | 07:08 PM
Curd Benefits: दह्यासोबत साखर की मीठ काय खावे? आरोग्यासाठी नेमकं काय अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या

Curd Benefits: दह्यासोबत साखर की मीठ काय खावे? आरोग्यासाठी नेमकं काय अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या

Jun 26, 2026 | 07:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा