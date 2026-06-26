Tata Avinya: टाटाची सर्वात भारी इलेक्ट्रिक कार आता नव्या डिझाईनसह येणार!

टाटा मोटर्सने आपल्या ‘अविन्या’ (Avinya) इलेक्ट्रिक वाहन मालिकेतील पहिल्या प्रॉडक्शन मॉडेल ‘अविन्या एक्स’ (Avinya X) बद्दल अधिकृतपणे नवीन माहिती जाहीर केली आहे. टाटाची ही फ्लॅगशिप सर्वात प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार आता जेएलआर (JLR) च्या ईएमए (EMA) प्लॅटफॉर्मऐवजी चेरी-जेएलआर ‘फ्रीलँडर इव्ही’ प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल. टाटा पॅसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचे एमडी आणि सीईओ शैलेश चंद्र यांनी नुकत्याच झालेल्या गुंतवणूकदार बैठकीत या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
प्लॅटफॉर्म बदलण्याचे मुख्य कारण: खर्च आणि किंमत नियंत्रण
टाटाने २०२३ मध्ये अविन्या मॉडेल्ससाठी जेएलआरच्या ईएमए (EMA) प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ईएमए प्लॅटफॉर्ममुळे कारची उत्पादन किंमत खूप जास्त होणार होती. भारतासारख्या बाजारपेठेत योग्य किंमत ठेवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सुटे भाग तयार करणे आवश्यक होते. म्हणूनच टाटाने आता ‘फ्रीलँडर इव्ही’ प्लॅटफॉर्म निवडला आहे. यामुळे कारचा विकास जलद गतीने होईल आणि खर्च नियंत्रणात ठेवणे अधिक सोपे जाईल.
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फ्रीलँडर प्लॅटफॉर्म काय आहे?
‘फ्रीलँडर’ हे जेएलआरच्या इतिहासातील एक प्रसिद्ध नाव आहे. हा नवीन ईव्ही प्लॅटफॉर्म चेरी आणि जेएलआर यांच्या संयुक्त उपक्रमातून विकसित केला जात आहे. हा प्लॅटफॉर्म प्रामुख्याने इलेक्ट्रिक एसयूव्हीसाठी तयार केला असून, टाटाला याचा फायदा असा होईल की जेएलआरच्या मूळ प्लॅटफॉर्मचा संपूर्ण आर्थिक भार न सोसता त्यांना थेट एक प्रगत, ‘ईव्ही-रेडी’ प्लॅटफॉर्म वापरायला मिळणार आहे.
अविन्याचा आतापर्यंतचा प्रवास
टाटा मोटर्सने २०२२ मध्ये पहिल्यांदा ‘अविन्या’ संकल्पना जगासमोर आणली होती. मूळ संकल्पनेत लांब व्हीलबेस, लाउंजसारखे आलिशान केबिन आणि एसयूव्ही, क्रॉसओव्हर व एमपीव्ही यांचे मिश्रण असलेले डिझाईन दाखवण्यात आले होते. नंतर सादर केलेल्या ‘अविन्या एक्स’ संकल्पनेने या कारला खऱ्या एसयूव्हीचा लूक दिला.
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कधी लाँच होणार आणि कुठे बनणार?
‘अविन्या एक्स’ ही भारतातील पहिली अविन्या मॉडेल असणार असून, ती २०२७ च्या सुरुवातीला लाँच होण्याची शक्यता आहे. या कारचे उत्पादन तामिळनाडूतील चेन्नईजवळील टाटाच्या नवीन पूर्वीच्या फोर्डच्या कारखान्यात केले जाईल.
वेगळे शोरूम्स आणि विक्री पद्धत
टाटा आपल्या नियमित ‘Tata.ev’ गाड्यांपेक्षा ‘अविन्या’ रेंजला अधिक प्रीमियम मानणार आहे. यासाठी कंपनी बुटीक-स्टाईल शोरूम्स आणि ‘फिझिटल’ (डिजिटल आणि प्रत्यक्ष अनुभवाचे मिश्रण) विक्री व्यवस्था सुरू करणार आहे, जेणेकरून ग्राहकांना खरेदीचा एक अत्यंत आधुनिक आणि वेगळा अनुभव मिळेल.