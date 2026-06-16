टाटाच्या चाहत्यांसाठी खुशखबर! येत्या वर्षभरात 4 नवीन SUV लॉन्च

भारतीय वाहन बाजारात टाटा मोटर्स पुढील 12 महिन्यांत मोठी आक्रमक रणनीती राबवण्याच्या तयारीत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांपासून फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानापर्यंत आणि प्रीमियम SUV सेगमेंटपासून नव्या पिढीच्या EV प्लॅटफॉर्मपर्यंत कंपनी अनेक नवीन मॉडेल्स बाजारात आणणार आहे. सध्या टाटाकडे पंच EV, टियागो EV, नेक्सॉन EV आणि कर्व्ह EV यांसारखी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहने आहेत. आता कंपनी ग्राहकांच्या विविध गरजा लक्षात घेऊन चार नवीन SUV लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे.
सर्वप्रथम 30 जून 2026 रोजी टाटा सिएरा EV भारतीय बाजारात दाखल होण्याची शक्यता आहे. एकेकाळी भारतीय ग्राहकांच्या मनात घर करणारे ‘सिएरा’ हे नाव आता पूर्णपणे आधुनिक इलेक्ट्रिक SUV स्वरूपात पुनरागमन करणार आहे. ही SUV कंपनीच्या नवीन Acti.ev+ प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल. यात विविध क्षमतेच्या बॅटरी पर्यायांसह ड्युअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) व्हेरिएंट देखील मिळू शकतो. मोठ्या बॅटरी पॅकमुळे प्रत्यक्ष वापरात 500 किमीपेक्षा अधिक रेंज मिळण्याची अपेक्षा आहे.
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याचबरोबर टाटा मोटर्स फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञानातही प्रवेश करण्याची तयारी करत आहे. या उपक्रमाचा पहिला लाभ टाटा पंचला मिळू शकतो. इथेनॉल मिश्रित इंधनावर चालणारी ही आवृत्ती पर्यावरणपूरक आणि खर्चिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते.
टाटाच्या महत्त्वाकांक्षी अविन्या (Avinya) प्रकल्पातील पहिले उत्पादन मॉडेल पुढील आर्थिक वर्षात बाजारात येण्याची शक्यता आहे. हे वाहन Jaguar Land Rover च्या EMA आर्किटेक्चरवर आधारित स्थानिक स्वरूपातील प्लॅटफॉर्म वापरेल. आकर्षक फास्टबॅक डिझाइन, अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर फीचर्स आणि प्रीमियम केबिन ही त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये असतील. या मॉडेलद्वारे टाटा प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन विभागात आपली उपस्थिती अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल.
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याशिवाय टाटा सफारी EV देखील कंपनीच्या आगामी योजनांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ही SUV हॅरियर EV मधील बॅटरी तंत्रज्ञान, कनेक्टेड कार फीचर्स, ADAS सुरक्षा प्रणाली आणि विविध ड्राइव्हट्रेन पर्यायांसह येऊ शकते. मात्र, तीन रांगांच्या आसनव्यवस्थेमुळे आणि काही वेगळ्या डिझाइन बदलांमुळे ती स्वतंत्र ओळख निर्माण करेल.
अलीकडे टियागो आणि पंचच्या अपडेटेड आवृत्त्या सादर करून टाटाने विद्यमान पोर्टफोलिओ मजबूत केला आहे. मात्र पडद्यामागे कंपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फ्लेक्स-फ्युएल तंत्रज्ञान आणि प्रीमियम EV प्लॅटफॉर्म अशा अनेक दिशांनी मोठी तयारी करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे पुढील वर्ष टाटा मोटर्ससाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.