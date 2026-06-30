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‘टाटा सिएरा ईव्ही’ भारतात लाँच! ६६५ किमी रेंजसह १८.७९ लाख रुपयांपासून बुकिंग सुरू

Updated On: Jun 30, 2026 | 10:21 PM IST
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सारांश

६६५ किमीची उत्कृष्ट रेंज आणि १८.७९ लाख रुपये किंमत असलेली 'टाटा सिएरा ईव्ही' भारतात लाँच झाली आहे. ही आधुनिक इलेक्ट्रिक कार प्रगत सुरक्षा फीचर्स, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि जुन्या सिएराच्या ऐतिहासिक डिझाईनसह बाजारात आली आहे.

‘टाटा सिएरा ईव्ही’ भारतात लाँच! ६६५ किमी रेंजसह १८.७९ लाख रुपयांपासून बुकिंग सुरू
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विस्तार

सुरक्षा आणि प्रगत तंत्रज्ञान

टाटा सिएरा ईव्हीमध्ये अनेक लक्षवेधी आणि महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या वाहनाच्या मूळ सुरक्षा पॅकेजमध्ये प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी सहा एअरबॅग्ज आणि चारही चाकांवर डिस्क ब्रेक्स समाविष्ट करण्यात आले आहेत. ग्राहकांना अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाचा अनुभव देण्यासाठी, या कारच्या उच्च मॉडेल्समध्ये लेव्हल दोन प्लस एडास सारखी आधुनिक ड्रायव्हर असिस्टन्स यंत्रणा देण्यात आली आहे. याशिवाय, ऑटो पार्क असिस्ट, ५४०-डिग्री सराउंड व्ह्यू कॅमेरा आणि पारदर्शक बॉनेट व्ह्यू यांसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये यात मिळतात. यामध्ये ‘समन मोड’ देखील देण्यात आला आहे, ज्याच्या मदतीने अरुंद किंवा अडचणीच्या पार्किंगच्या ठिकाणी चालकाला गाडीच्या बाहेरूनच रिमोटद्वारे कार मागे किंवा पुढे चालवणे शक्य होते.

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बाह्य रचना आणि वैशिष्ट्ये

या कारच्या बाह्य रचनेचा विचार केल्यास, यात आरामदायी प्रवासासाठी अल्ट्राग्लाइड सस्पेंशन, आकर्षक १८-इंची अलॉय व्हील्स, बाय-एलईडी ऑटो प्रोजेक्टर हेडलॅम्प्स आणि वॉशरसह रिअर वायपरचा समावेश आहे. सिएरा ईव्हीच्या डिझाईनमध्ये टाटा मोटर्सच्या आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनांची खास शैली स्पष्टपणे दिसून येते. कारच्या पुढील भागात पूर्णपणे बंद असलेले फ्रंट सेक्शन, आधुनिक कनेक्टेड लायटिंग आणि हवेचा रोध कमी करणारे फ्लश डोअर हँडल्स देण्यात आले आहेत.

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लूक आणि ऐतिहासिक वारसा

गाडीला अधिक मजबूत आणि राकट लूक देण्यासाठी सभोवताली जाड क्लॅडिंग वापरण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या कारचा उभा आणि भारदस्त बॉक्सी लूक हा नव्वदच्या दशकातील मूळ आणि लोकप्रिय टाटा सिएरा कारपासून प्रेरित आहे, जो जुन्या आठवणींना उजाळा देतो. हे सर्व बदल सिएरा ईव्हीला एक अत्याधुनिक, सुरक्षित आणि दिसायला अत्यंत आकर्षक अशी इलेक्ट्रिक एसयूव्ही बनवतात, जी भारतीय बाजारपेठेत ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी सज्ज आहे. नव्या युगातील तंत्रज्ञान आणि जुन्या मॉडेलचा वारसा यांचा हा एक उत्तम संगम आहे.

Web Title: Tata ciera ev launched in india auto sector

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Published On: Jun 30, 2026 | 10:21 PM

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