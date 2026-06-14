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टाटा लाँच करणार 2 नवीन इलेक्ट्रिक SUV! पावरट्रेन AWD फीचर्स सह पुढच्या पाचच महिन्यात येणार मार्केटमध्ये!

Updated On: Jun 14, 2026 | 03:06 PM IST
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सारांश

भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात आपले वर्चस्व अधिक मजबूत करण्यासाठी टाटा मोटर्स आता दोन नव्या इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी 30 जून 2026 रोजी टाटा सिएरा EV सादर करणार असून त्यानंतर दिवाळीच्या सुमारास टाटा सफारी EV बाजारात दाखल होणार आहे.

टाटा लाँच करणार 2 नवीन इलेक्ट्रिक SUV! पावरट्रेन AWD फीचर्स सह पुढच्या पाचच महिन्यात येणार मार्केटमध्ये!
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विस्तार

भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन बाजारात आपले वर्चस्व अधिक मजबूत करण्यासाठी टाटा मोटर्स आता दोन नव्या इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. कंपनी 30 जून 2026 रोजी टाटा सिएरा EV सादर करणार असून त्यानंतर दिवाळीच्या सुमारास टाटा सफारी EV बाजारात दाखल होणार आहे. या दोन नव्या मॉडेल्समुळे टाटा मोटर्सची इलेक्ट्रिक SUV श्रेणी आणखी व्यापक होणार आहे.

सध्या कंपनीकडे टियागो EV, टिगोर EV, पंच EV, नेक्सॉन EV, कर्व्ह EV आणि हॅरियर EV अशी विविध सेगमेंटमधील इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध आहेत. आता सिएरा EV आणि सफारी EVच्या आगमनामुळे लोकप्रिय SUV विभागातील जवळपास प्रत्येक श्रेणीत टाटाची उपस्थिती दिसून येणार आहे.

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टाटा सिएरा EVची पहिली झलक 2020 च्या ऑटो एक्स्पोमध्ये संकल्पना मॉडेलच्या स्वरूपात दाखविण्यात आली होती. त्यानंतर 2023 च्या ऑटो एक्स्पोमध्येही हे वाहन प्रदर्शित करण्यात आले. कर्व्ह EV आणि हॅरियर EV यांच्या दरम्यान स्थान मिळवणारी ही SUV कंपनीच्या अत्याधुनिक acti.ev+ प्लॅटफॉर्मवर आधारित असेल. सिएरा EV रिअर-व्हील ड्राइव्ह (RWD) तसेच ऑल-व्हील ड्राइव्ह (AWD) पर्यायांमध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः 75 kWh बॅटरी पॅकसह AWD आवृत्ती ग्राहकांना मिळू शकते. तिची संभाव्य किंमत 18 ते 25 लाख रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.

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दुसरीकडे, टाटा सफारी EV ही कंपनीची फ्लॅगशिप इलेक्ट्रिक SUV ठरणार आहे. सात आसनी आणि तीन-रांगांच्या लेआउटसह येणारी ही SUV दिवाळीच्या काळात बाजारात दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. हॅरियर EVप्रमाणेच 65 kWh आणि 75 kWh बॅटरी पर्यायांसह ड्युअल-मोटर AWD तंत्रज्ञानही यात दिले जाऊ शकते. अंदाजे 23 लाख रुपयांपासून तिची किंमत सुरू होऊ शकते.

या दोन नव्या इलेक्ट्रिक SUVच्या लॉन्चमुळे भारतीय EV बाजारातील स्पर्धा आणखी वाढणार असून टाटा मोटर्सची आघाडी अधिक मजबूत होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

 

Web Title: Tata to launch 2 new electric suv auto sector

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Published On: Jun 14, 2026 | 03:06 PM

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