China नंतर आता भारत बनणार जगाचा नवा ‘ऑटो हब’? Tata Technologies चा मोठा दावा

India Next Automotive Hub: भारतीय ऑटोमोबाईल मार्केट सातत्याने चांगलं ग्रोथ होत आहे. त्यामुळे भविष्यात या सेक्टरकडून आणखी चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर एक महत्त्वपूर्ण बदल घडत आहे. आतापर्यंत, जगभरातील कार कंपन्यांसाठी चीन ही सर्वात पसंतीची आणि सर्वात मोठी बाजारपेठ होती. पण आता परिस्थिती बदलत असल्याचे दिसत आहे. टाटा समूहाची एक अग्रगण्य कंपनी, टाटा टेक्नॉलॉजीजने एक महत्त्वपूर्ण आणि आश्चर्यकारक दावा केला आहे. नेमका काय आहे दावा? आणि आपण खरंच चीनच्या टेक्नॉलॉजीला मागे टाकत आपलं अस्तित्व तयार करत आहोत का? सविस्तर जाणून घेऊयात.
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कंपनीचे वरिष्ठ कार्यकारी, नचिकेत परांजपे यांच्या मते, बदलत्या जागतिक परिस्थितीमुळे आणि मंदावलेल्या चीनी बाजारपेठेमुळे, जगभरातील प्रमुख कार उत्पादक कंपन्या आता भारताकडे लक्ष देत आहेत. केवळ वाहन विक्रीच्या बाबतीतच नव्हे, तर जागतिक वाहन उत्पादन आणि अभियांत्रिकी केंद्र म्हणूनही भारत ‘पुढील मोठी घटना’ बनण्यास सज्ज आहे. चला तर मग, या बातमीचा सविस्तर आढावा घेऊया.
ETAuto ला दिलेल्या मुलाखतीत, टाटा टेक्नॉलॉजीजचे अध्यक्ष नचिकेत परांजपे यांनी सांगितले की, चिनी बाजारपेठेतील मागणी लक्षणीयरीत्या मंदावली आहे. तेथील कार विक्रीची वाढ गेल्या तीन वर्षांतील सर्वात कमी राहिली आहे. परिणामी, जगभरातील पारंपरिक वाहन उत्पादक आता पर्यायी आणि नवीन वाढीच्या बाजारपेठांच्या शोधात आहेत. भारत त्यांची सर्वोच्च पसंती म्हणून उदयास आला आहे. मध्यमवर्गाचे वाढते उत्पन्न आणि आलिशान गाड्यांची वाढती क्रेझ यामुळे परदेशी कंपन्यांना येथे गुंतवणूक करण्यास भाग पडले आहे.
या शर्यतीत भारताला आघाडीवर ठेवण्यात येथील अभियंत्यांचा मोठा वाटा आहे. नचिकेत परांजपे म्हणतात की, आजच्या काळात जर एखाद्या कंपनीला शेकडो कुशल अभियंत्यांची फार कमी वेळात मोठी टीम तयार करायची असेल, तर भारतापेक्षा चांगला देश दुसरा नाही.
भारतात काम करण्याचा वेग आणि किफायतशीरपणा इतका मोठा आहे की परदेशी कंपन्या त्यांचे संशोधन आणि विकास युनिट येथे स्थापन करत आहेत. जर्मन दिग्गज कंपनी BMW ने देखील टाटा टेकसोबत भारतात सॉफ्टवेअर-परिभाषित वाहने तयार करण्यासाठी हातमिळवणी केली आहे.
पूर्वीच्या काळी कोणतीही नवीन कार स्क्रॅचपासून डिझाईन करून बाजारात आणण्यासाठी सुमारे 36 ते 45 महिन्यांचा कालावधी लागायचा. पण आता AI आणि आभासी अभियांत्रिकीच्या मदतीने हे संपूर्ण उत्पादन चक्र सुमारे 40% ने कमी केले आहे.
टाटा टेक आपल्या क्लायंटला ही वेळ जवळपास निम्म्यापर्यंत कमी करण्यात मदत करत आहे. आगामी काळात, डिजिटल जीवनशैली आणि वापरकर्त्याच्या वैयक्तिक पसंतीनुसार वाहने पूर्णपणे सानुकूलित केली जातील. हेच कारण आहे की भारत आता फक्त वाहने असेंबल करणारा देश नाही तर त्यांना स्मार्ट बनविणारा जागतिक नेता बनत आहे.
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