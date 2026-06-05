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ही होती भारतात तयार झालेली पहिली SUV कार! ९०च्या दशकात लाँच झालेल्या या SUV बद्दल जाणून घ्या

Updated On: Jun 05, 2026 | 12:13 AM IST
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सारांश

आपल्याला जरी वाटत असलं कि SUV कारची क्रेझ आता आता लोकांमध्ये पसरत आहे, तर तसं अजिबात नाहीये. SUV कारची सुरुवात तर भारतात बऱ्याच पूर्वीपासून झाली होती. चला तर जाणून घेऊया भारतात तयार झालेल्या पहिल्या SUV कारबद्दल.

ही होती भारतात तयार झालेली पहिली SUV कार! ९०च्या दशकात लाँच झालेल्या या SUV बद्दल जाणून घ्या
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विस्तार

भारतात आजच्या घडीला SUV कारचे आकर्षण प्रत्येक माणसाला आहे. SUV कारची मोठी, दमदार बांधणी, उंच आणि प्रशस्त दिसणारी कार म्हणून कुटुंबांचीही आणि तरुणीचीही पसंती SUV कार बनत चालली आहे. आपल्याला जरी वाटत असलं कि SUV कारची क्रेझ आता आता लोकांमध्ये पसरत आहे, तर तसं अजिबात नाहीये. SUV कारची सुरुवात तर भारतात बऱ्याच पूर्वीपासून झाली होती. चला तर जाणून घेऊया भारतात तयार झालेल्या पहिल्या SUV कारबद्दल.

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भारतातील पहिली SUV

भारतात संपूर्णपणे डिझाईन केलेली आणि भारतातच पूर्णपणे तयार केलेली पहिली SUV कार म्हणजे Tata Sierra टाटा सियेरा ही होय. टाटा सियेरा ही SUV कार 1991 मध्ये भारतात अधिकृतपणे लाँच झाली होती. या आधी भारतीय ऑटो बाजारपेठ आयातीच्या वाहनांवरचं जास्त करून अवलंबून होते. पण टाटा मोटर्सच्या या तीन दरवाज्यांच्या टाटा सियेराने भारतीय वाहन उद्योगात एक प्रकारची क्रांतीच आणली म्हणायला हरकत नाही.

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टाटा सियेरा SUV चे डिझाईन आणि फीचर्स

या टाटा सियेरा SUV चे डिझाईन आपल्या वेळेपेक्षा बरेच प्रगत होते. या कारला तीन दरवाजे होते. समोर ड्रायवरच्या सीटच्या बाजूला, त्याच्या डाव्या बाजूला एक आणि मागच्या बाजूला एक, असे एकूण तीन दरवाजे होते. कारच्या कडेच्या मोठ्या भागांना फीक्स काच लावलेली होती, त्यामुळे ही कार एक वेगळंच प्रीमियम लुक द्यायची. त्याबरोबरच या कारमध्ये पावर विंडो, पावर स्टीअरींग आणि एयर कंडीशनींगचीही सोय होती, ज्यामुळे ही कार त्यावेळच्या लग्जरी कारमध्ये मोडली जायची. या टाटा सियेरा SUV च्या कारचे इंजिन २ लिटरचे असून ते पूर्णपणे डिझेलयुक्त होते.

टाटा सियेरा SUV ने भारतातील पहिल्या SUV कारचा मान मिळवत, देशातील SUV कारच्या उद्योगाची पायाभरणीचं केली असं म्हणायला हरकत नाही.

Web Title: Indias first suv car tata sierra 1991 auto sector

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Published On: Jun 05, 2026 | 12:13 AM

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